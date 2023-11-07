Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».0 комментариев
В России предложили поощрять женщин за отказ от аборта
Депутат Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта
Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой предложение о введении финансового поощрения женщин, которые приняли решение родить ребенка, отказавшись при этом от аборта.
В обращении депутата нижней палаты российского парламента говорится, что такое поощрение может быть введено для женщин, которые отказались от аборта и решили родить, впоследствии передав ребенка на воспитание государству.
«Считаю, что сохранение жизни ребенка – главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России», – приводит его слова РИА «Новости».
Он добавил также, что сейчас депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья», которая касается искусственного прерывания беременности.
По словам Хамзаева, у государства должна быть «материнская защитная функция». Если женщина уже приняла решение сделать аборт, то действенным способом спасения ребенка была бы его передача на попечение государства, уверен депутат.
Ранее в России предложили спрашивать согласия отца на аборт.