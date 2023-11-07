В России предложили поощрять женщин за отказ от аборта

Депутат Хамзаев предложил финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта

Tекст: Ольга Никитина

В обращении депутата нижней палаты российского парламента говорится, что такое поощрение может быть введено для женщин, которые отказались от аборта и решили родить, впоследствии передав ребенка на воспитание государству.

«Считаю, что сохранение жизни ребенка – главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России», – приводит его слова РИА «Новости».

Он добавил также, что сейчас депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению ст. 56 закона «Об основах охраны здоровья», которая касается искусственного прерывания беременности.

По словам Хамзаева, у государства должна быть «материнская защитная функция». Если женщина уже приняла решение сделать аборт, то действенным способом спасения ребенка была бы его передача на попечение государства, уверен депутат.

Ранее в России предложили спрашивать согласия отца на аборт.