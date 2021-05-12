Дети становятся заложниками гуманизма

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НОВОСТЬ ЧАСА

Грозивший взорвать школу мужчина задержан в Крыму

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:26  |  vz.ru
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России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
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Русские жители Латвии отпраздновали День Победы вопреки всем запретам

Памятник Освободителям в Риге завалили цветами Сергей Мелконов/РИА Новости
«Вскоре после того, как прозвучала первая песня, к нам начала ломиться полиция, пытавшаяся взять наш дворик чуть ли не штурмом». Активист русской общины Латвии Юрий Зайцев рассказал газете ВЗГЛЯД, как жители этой страны, несмотря на запреты и сопротивление властей, в массовом порядке отпраздновали День Победы. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Дети становятся заложниками гуманизма

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека. Подробности...

За что воевали русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Уже который год перед каждым 9 мая по Сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать». Подробности...
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На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста. Подробности...
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Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    Елена Кондратьева

    Дети становятся заложниками гуманизма

    Елена Кондратьева
    журналист
    		12 мая 2021, 10:18

    В трагедии с очередным школьным расстрелом меньше всего обсуждается сама школа. Доступ к оружию, охрана, видеоигры, «при СССР такого не было» – это пожалуйста. Но собственно поле боя остается за кадром.

    Хочется узнать, как давно эксперты изучали состав классов хотя бы собственных детей? И когда в последний раз читали разнообразное законодательство, гарантирующее равный доступ к обучению всем жителям Российской Федерации?

    Недавно в одной из хороших, но государственных школ центрального района Москвы 17 учеников младшей школы были вынуждены перевестись в другой корпус, попросту бежав из своего родного класса. Это совсем малыши, им лет 9-10. У них были прекрасные учителя. Но в классе был еще один малыш, сделавший пребывание остальных в этом классе невозможным.

    Возможно, этот ребенок столкнулся с насилием дома, возможно, у него существует какой-то неврологический или психиатрический диагноз, никто не знает. Но малыш срывал уроки, нападал на детей и учителя, вел себя девиантно и асоциально. Выли все – и ученики, и родители, и – особенно – учителя. Но у нас есть очень толерантный закон, гарантирующий любым детям равный доступ к образованию.

    Другими словами, что бы ни сделал ребенок в школе, его нельзя из нее исключить. Его можно оставить на второй год, если он совсем не в состоянии учиться, и тогда он отравит жизнь следующему классу. Но нельзя заставить родителей перевести его в другую школу или на домашнее обучение, это должно делаться только в добровольном порядке. Если ребенку будет поставлен официальный диагноз, ему дадут тьютора-наставника за государственный, разумеется, счет. И тьютор постарается помочь всем выжить, он поможет учиться этому ребенку и окружит его вниманием, будет, возможно, даже выдавать лекарства.

    Фото: WavebreakmediaMicro/Global Look Press

    Только государство не может заставить родителей отвести ребенка к врачу и получить диагноз, если родители этого не хотят. У нас ведь очень гуманное и толерантное общество. Принудительное освидетельствование как элемент ненавистной с советских времен карательной психиатрии в цивилизованном обществе невозможно. Правда, последствия этого гуманизма разгребают дети – как те, кто не получает своевременного лечения и реабилитации, так и те, кто вынужден с ними сосуществовать. Если внимательно следить за детскими коллективами, то можно изучить, как появляются подростки с желанием «уничтожить все и вся». Сложнее сказать, кто в этом виноват. В той школе, о которой я говорила, дети и их родители предпочли сбежать. Но на их место набрали новеньких. И новые 17 человек могут избрать другую тактику. Так появляется буллинг.

    В нашем детском саду был ребенок с очевидными проблемами поведения. Он бил, кусал и обзывал всех вокруг, включая воспитателей и чужих родителей. Впрочем, для своих он тоже не делал исключения. Его очень любила его семья и всячески старалась адаптировать в социуме через заботу и внимание. Родители делали все, чтобы подружить ребенка с его сверстниками. Кроме похода к врачу. Возможно, родители догадывались, что без диагноза они не уйдут и списывать поведение малыша на проблемы роста и характера уже не удастся. Они действительно боялись, что ребенка заколют лекарствами и сделают овощем, что на нем будет клеймо ПНД и прочие отягощения для будущей успешной жизни. Поэтому родители продолжали его просто любить, а детский коллектив реагировал, как мог. Ребенок стал изгоем.

    Никто не хотел садиться на стульчик рядом с тем, кто плюнет или укусит, никто не хотел становиться с ним в пару, играть или звать на день рождения. Вроде, смешные детсадовские проблемы, но нет, не смешные. Сам ребенок остро чувствовал отвержение, страдал, а его поведение усугублялось. В школе это вылилось в массовый буллинг со стороны повзрослевших детей. Минимум таких же друзей-аутсайдеров, насмешки со стороны привлекательных девочек, никакой надежды на романтическую взаимность.

    Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека. А основная масса детей, оказавшись один на один с проблемой, отвергает и издевается над нетипичными сверстниками. А те, в свою очередь, превратившись в злобных затравленных зверьков, растут и мечтают дать сдачи обидчикам.

    При этом сложно винить во всем детей. Во многих российских школах инклюзивное образование, и в классах есть дети с официальными диагнозами. Этот диагноз позволяет открыто объяснять, что Ваня забрался на стол и мычит не потому, что он хулиган и быстро к директору (который тут бессилен), а потому что есть такие дети, они родились с болезнью или синдромом, это может случиться с каждым и давайте, ребята, постараемся сосуществовать все вместе, потому что это реальный мир.

    И вот рядом с Ваней специально обученный человек, тьютор, который поможет ему реже кричать петухом и лучше понимать материал. Дети – не враждебное племя и не масса для лепки, они в целом вполне разумные существа, равный и честный разговор с которыми может решить множество проблем. Они способны испытывать сочувствие к «не такому» однокласснику, если будут знать, почему он «не такой» и видеть, что взрослые пытаются всем помочь. Но главное не бросать детей без поддержки, друг против друга.

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