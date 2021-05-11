Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь?

Во вторник президент Владимир Путин получил подробный доклад главы ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего в Казани, где в одной из школ произошла стрельба. После этого глава государства поручил рассмотреть вопрос об ужесточении правил оборота гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани.

Росгвардии дано задание срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть на руках у населения, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые могут использоваться как штурмовые винтовки.

Уже в следующий вторник Госдума может рассмотреть в первом чтении законопроект, который введет дополнительные основаниях для отказа в выдаче лицензий на огнестрел. Об этом проинформировал глава профильного комитета по безопасности Василий Пискарев. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова призвала повысить возраст для желающих владеть оружием до 21 года, сделав исключение для тех, кто отслужил в армии.

Во вторник, около половины десятого утра в казанской школе № 175 раздалась стрельба. По подозрению в нападении задержан выпускник этой школы, 19-летний Ильназ Галявиев. При себе у него было гладкоствольное ружье – причем, как сообщили в Росгвардии, ствол был легально оформлен.

В результате атаки, которую в мэрии Казани уже назвали терактом, погибли две учительницы и семь детей. Более двух десятков человек получили ранения. В республиканской детской клинической больнице сейчас находится 18 учеников, из них шестеро в реанимации, сообщили ТАСС медики.

Как сообщают очевидцы, правоохранители прибыли на место через 5-7 минут после начала стрельбы. В районе, примыкающем к школе, был объявлен режим контртеррористической операции, бойцы Росгвардии эвакуировали более двухсот человек. Человек, устроивший стрельбу, сам сдался полиции. Как сообщил источник RT, подозреваемого допросили , следствие также должно назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу.

В колледже при университете ТИСБИ, где учился вероятный виновник нападения Галявиев, его характеризовали как «тихого и неконфликтного», который «всегда был опрятным и спокойным, уважительно относился к сокурсникам и преподавателям». Правда, недавно студент был отчислен из колледжа.

Заявления предполагаемого стрелка во время допроса вызывают сомнения в его психической адекватности. Галявиев заявил о ненависти ко всем людям, об отказе от собственных родителей, и о том, что в последние несколько месяцев чувствует себя богом.

Почему врачи признали потенциального стрелка нормальным

Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, разрешение на хранение огнестрельного оружия – гладкоствольного охотничьего ружья Hatsan Еscort PS, было выдано Галявиеву накануне трагедии, 28 апреля.

Поэтому, если задержанный не симулирует умственное расстройство, можно предположить, что на тот момент уже был не в себе. При этом врач-психиатр, выдавшая Ильназу справку для оформления разрешения, сообщила правоохранителям, что не нашла у молодого человека психических отклонений.

На ваш взгляд Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия? Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

Нет, оставить все по-прежнему

Нет, правила покупки оружия надо упростить



«Внешних признаков неадекватного поведения злоумышленник не проявлял. К нему не было вопросов по линии психиатров или инспекторов по делам несовершеннолетних. Он не высказывал экстремистских или террористических убеждений. По всем внешним признакам, это был абсолютно добропорядочный молодой человек. Залезть в голову каждому невозможно», – заметил Хинштейн.

«При получении разрешения на оружие должна работать полноценная психиатрическая медэкспертиза – не формальная, которую можно купить. Необходимо четко установить, годен ли человек к владению оружием или нет», – рассуждает военный эксперт Алексей Леонков. Со своей стороны, врач-психиатр Елизавета Жесткова в комментарии порталу «Ридус» пояснила – по действующим правилам, заключения на медкомиссии должны выдавать независимо три специалиста. Но, добавила медик, проблема в том, что психические расстройства могут протекать в скрытой форме.

«Многие серийные убийцы и маньяки многократно в своей жизни проходили не просто собеседование у психиатра, а профессиональное обследование.

И у них не выявлялось нарушений. Любая тестовая система не может гарантировать стопроцентной эффективности. Элемент брака всегда может быть», – в свою очередь сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов.

В любом случае, нужно повышать уровень ответственности тех, кто выдает медицинские справки, чтоб это не было простой формальностью, сказал агентству «РИА Новости» глава общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Он сообщил, что на ближайшем заседании совета предметом рассмотрения станет вопрос об ужесточении контроля за выдачей медсправок.

Трагедия в казанской школе также напомнила о просчетах в работе тех, кто должен отвечать за профилактику преступлений, считает генерал-майор Ворожцов. «Этот молодой человек, если его так можно назвать, перед совершением преступления сделал соответствующую публикацию в соцсетях, – указал эксперт. – Недостаточно контролируются многие публикации в социальных сетях, в которых напрямую идут сигналы о намеренном совершении противоправных действий».

Почему школа была защищена лишь «тревожной кнопкой»

Отдельный вопрос – почему человек с оружием беспрепятственно зашел в школьное здание. «В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, на котором подозреваемый... идет по улице, держа в одной руке предмет, похожий на охотничье ружье», – говорится в сообщении МВД по Татарстану. Судя по публикациям в Telegram-каналах, когда преступник зашел в здание школы, на первом этаже находилась лишь вахтерша.

Охрана в школе отсутствовала, констатировал Хинштейн. «Вопрос в том, что охрана школ стоит денег», – заметил депутат. При этом, указал он, была установлена тревожная кнопка, соединенная с ПЦО – пунктом централизованной охраны. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В общественном совете при МВД полагают – российским школам как раз имеет смысл заключать подобные договоры с местными управлениями Росгвардии, а не тратиться на штатных охранников.

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«Я больше всего боюсь, что сейчас снова будут потрачены огромные деньги на установку дополнительных дверей в школах, – в свою очередь заметил Ворожцов. – Основные усилия, на мой взгляд, необходимо направить на организацию воспитательной работы и профилактику психических заболеваний».

Могут ли тактические «стволы» оставаться охотничьим оружием

«То оружие, с которым ходил нападавший – охотничье. Стрелок набрал 150 патронов, ни у кого это не вызвало вопросов. На охоту собрался – как выяснилось, на охоту на людей», – указал Леонков. «Например, ружье Hatsan Escort MPA продается в разделе охотничьего оружия стоимостью около 33 тысяч рублей. В описании говорится, что это тактический дробовик 12-го калибра. У него семь патронов в обойме. Его можно отнести к линейке оружия, которое выпущено для правоохранительных целей или выполнения тактических задач», – пояснил эксперт.

«Есть и другое – Hatsan Escort Raider. У него магазин на патроны 12 калибра. 12 калибр в помещении – это убойное оружие. От него не увернешься, даже целиться не надо. Но оно идет в разделе охотничьего оружия, потому что стреляет дробью. Но нужно разделять оружие для охоты и для выполнения тактических задач», – подчеркнул Леонков.

Кроме того, необходимо усилить работу по профилактике владельцев огнестрельного оружия, полагает подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Сейчас подразделения Росгвардии, которые как раз осуществляют контроль за оборотом оружия, испытывают кадровый голод, им не хватает специалистов. Нужно решить эту проблему и, более того, необходимо увеличить штатную численность сотрудников в сфере надзора за оборотом оружия. В таком случае есть шанс на предотвращение трагедий подобного рода», – уверен Иванников.