Кузнецова назвала верхом трусости стрельбу по детям

Аппарат детского омбудсмена находится на связи с уполномоченными структурами и ведомствами Татарстана по факту инцидента в школе, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что что стрелять по детям – это верх трусости.

«Сегодня произошла трагедия в Казани, погибли дети. ... Мы на связи с регионами, разными ведомствами ... Верх трусости – стрелять по детям. Мы работаем дальше, выражаем соболезнования от всего сердца», – передает ее слова РИА «Новости».

Кузнецова объявила минуту молчания в связи с жертвами трагедии в казанской школе.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан. Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.