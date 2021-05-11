Хинштейн указал на отсутствие охраны в школе, где произошла стрельба

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в казанской гимназии № 175, где произошла стрельба, отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

«Охрана в казанской школе, где произошла трагедия, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», – написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan Еscort PS) было выдано нападавшему Ильназу Галявиеву лишь накануне трагедии, 28 апреля.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.