Хинштейн указал на главную проблему при охране школ

«Нам нужно совершенствовать систему охраны школ. Вопрос в том, что это стоит денег», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн, говоря о нападении на школу № 175 в Казани, в результате которого погибли восемь человек.

«В конкретно этой ситуации внешних признаков неадекватного поведения злоумышленник не проявлял. К нему не было вопросов по линии психиатров или инспекторов по делам несовершеннолетних. Он не высказывал экстремистских или террористических убеждений. По всем внешним признакам это был абсолютно добропорядочный молодой человек. Залезть в голову каждому невозможно», – отметил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Но помимо того, что нападавший легально приобрел оружие, он нелегально собрал взрывное устройство, получив инструкцию из интернета, – напомнил собеседник. – Поэтому проблема не только и столько в повышении возраста на ношение и хранение оружия».

Депутат также добавил, что «в этой школе не было охраны». «Была оборудована тревожная сигнализация, которая сработала, и это позволило в кратчайшие сроки прибыть на место группе задержания Росгвардии. Безусловно, эту работу в целом нужно продолжать и эту систему совершенствовать. Вопрос в том, что охрана школ стоит денег», – заключил Хинштейн.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших: одного из них задержали, второго – ликвидировал спецназ. Однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса университета ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

Подполковник запаса МВД России Олег Иванников в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «во избежание повторения подобных трагедий, необходимо принципиально пересмотреть категории граждан, которые могут приобрести оружие».