Ветеран МВД: Жители городов не должны владеть оружием

«Думаю, проблему можно решить не за счет повышения возраста на владение оружием, а за счет пересмотра критериев, по которым оружие в принципе выдается жителям больших городов», – сказал газете ВЗГЛЯД подполковник запаса МВД России Олег Иванников. Так он прокомментировал сообщения о том, что устроивший стрельбу в казанской школе воспользовался официально зарегистрированным оружием.

«На мой взгляд, проблема не в том, в каком возрасте можно или нельзя выдавать разрешение на оружие. Право на владение оружием предусмотрено Конституцией РФ. Совсем другое дело, когда подросток использует это право не по назначению, направляя оружие против мирных граждан. Такое поведение подвергается уголовному наказанию в соответствии с УК РФ», – считает директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

По его мнению, во избежание повторения подобных трагедий, необходимо принципиально пересмотреть категории граждан, которые могут приобрести оружие. «Жителям городов, особенно мегаполисов, совершенно не нужно владеть оружием, так как им негде пользоваться. В больших городах нет охотничьих угодий, нет возможности выезжать куда-то с этим оружием, с ним сложно перемещаться по городу, чтобы не вызвать подозрений и ненужных эмоций со стороны других людей. Я считаю, что право на владение оружием, особенно нарезным, нужно оставить либо промысловикам, либо гражданам, которые проживают в особых условиях – в тайге или в тундре, где порой от владения оружием зависит жизнь человека», – полагает собеседник.

Собеседник также прокомментировал сообщение источника ТАСС из Минпросвещения, по данным которого в школу «прошел один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять». Иванников отметил, что отличить нарезное оружие (наиболее близкое по облику к автоматическому) от ненарезного гражданину без специальных навыков затруднительно. «Это может сделать только специалист, который ежедневно работает с оружием. Тем более в экстремальной ситуации, когда люди напуганы, не возникает вопроса, нарезное оружие у нападавшего или гладкоствольное. Да и неважно, какое оружие было использовано, важно то, что оно в любом случае подвергает опасности жизнь и здоровье людей», – пояснил эксперт.

«В этой связи необходимо усилить работу по профилактике владельцев огнестрельного оружия. Сейчас подразделения Росгвардии, которые как раз осуществляют контроль за оборотом оружия, испытывают кадровый голод, им не хватает специалистов. Нужно решить эту проблему и, более того, необходимо увеличить штатную численность сотрудников в сфере надзора за оборотом оружия. В таком случае есть шанс на предотвращение трагедий подобного рода», – заключил Иванников.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница, еще 21 человек пострадал. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.