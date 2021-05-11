В казанской школе объяснили большое число жертв при нападении

Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего, сообщил источник в администрации учебного заведения.

«Большая часть детей, убитых в результате нападения на школу, училась в 8 «А» классе. Злоумышленник зашел в помещение, где проходил урок, и начал стрелять из гладкоствольного ружья. Из-за замкнутого пространства погибших и пострадавших оказалось так много: им было трудно скрыться от нападавшего», – сказал источник ТАСС.

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница, 20 человек пострадали, большинство из них – дети.

На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим.