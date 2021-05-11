Власти Татарстана уточнили число пострадавших при стрельбе в школе

В результате стрельбы в школе в Казани пострадали 18 детей и трое взрослых, сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

В пресс-службе сообщили, что пострадал 21 человек: «18 детей и трое взрослых», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в результате случившегося были ранены 20 человек.

В Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана, поступили 18 детей, пострадавших при стрельбе в школе. Шестеро находятся в крайне тяжелом состоянии, в данный момент «идут операции», остальные пострадавшие «с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами».

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина сообщила, что «ранения тяжелые, ранения огнестрельные, поэтому требуются специалисты, которые как раз по огнестрельным ранениям, именно такие и направляются сейчас в республику», передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, причем двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. Позже власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница.

Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

На территории, прилегающей к гимназии, проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий правовой режим.