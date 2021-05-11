В колледже охарактеризовали напавшего на казанскую школу

Ильназ Галявиев, напавший с оружием на казанскую гимназию, недавно был отчислен из местного колледжа, но характеризовался как «тихий и неконфликтный» студент, сообщили в пресс-службе колледжа.

«Ильназ Галявиев являлся студентом четвертого курса Колледжа ТИСБИ (Татарский институт содействия бизнеса). В апреле 2021 года из-за академической задолженности был отчислен», – сообщили РИА «Новости» в колледже.

В пресс-службе добавили, что Галявиев с января не появлялся в учебном заведении, не явился на экзамены и защиту производственной практики. При этом в колледже отметили, что он был «тихим и неконфликтным», уважительно относился к преподавателям и другим студентам.

Во вторник произошло нападение на школу №175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница, еще 21 человек пострадал. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.