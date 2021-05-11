Оружие у устроившего стрельбу в казанской школе было зарегистрировано официально

Устроившему стрельбу в школе № 175 в Казани – 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие, сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Террорист арестован, 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идет следственное действие, все силы развернуты», – сказал Минниханов, передает ТАСС.

Он также подтвердил гибель семерых детей. «Мы потеряли семерых детей. Ученики восьмого класса – четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. Сейчас 12 детей и четверо взрослых находятся в госпитале», – сказал глава региона.

Минниханов поручил оказать помощь школе и семьям после стрельбы в Казани. «Будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, для нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», – сказал он.

Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана, безопасность в школе восстановлена. «Рустам Минниханов обошел школу», – добавили там.

Тем временем источник в Минпросвещения сообщил, что один из стрелявших в казанской школе прошел с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл огонь. «Прошел один человек с автоматом через главный вход здания и сразу начал стрелять. Ранил на входе рабочего по обслуживанию здания», – сказал источник.

Во вторник два человека устроили стрельбу в школе № 175 в Казани из огнестрельного оружия. Кроме того, в здании учебного заведения прогремел взрыв. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы. Одного из нападавших задержали, второго ликвидировал спецназ.

Число погибших при стрельбе в школе № 175 в Казани выросло до 11 человек, пострадали 32 человека.