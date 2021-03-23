Либералы обиделись на книжную ярмарку

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин отстранил Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия

23 марта, вторник  |  Последнее обновление — 22:40  |  vz.ru
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Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

Обвал турецкой лиры перекинулся на российской рубль REUTERS/Murad Sezer
Турция снова балансирует на грани валютного кризиса. Обвал турецкой лиры после увольнения главы местного ЦБ может рикошетом жестко ударить по российскому рублю, у которого сейчас и своих проблем хватает. Все это грозит увести рубль к курсу 80 за доллар, не исключают эксперты. Почему турецкая лира так плохо влияет на рубль? Подробности...
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Россия призвала Китай дать бой санкциям и доллару

Лавров предложил выстроить глобальную защиту от «причуд» Запада mid.ru
В мире должна появиться широкая коалиция стран – противников американских односторонних санкций. Лишь в этом случае США сложат это оружие для сохранения мирового господства. Об этом, в числе прочего, сказал Сергей Лавров в программном интервью накануне переговоров в Китае. Что Москва и Пекин готовы предложить миру для отказа от американской зависимости? Подробности...
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Почему все меньше россиян считают себя европейцами

Желание ассоциировать себя с Европой все меньше распространено среди жителей России кадр из видео
Еще недавно незыблемое, казалось бы, убеждение большинства жителей России – ощущение себя европейцами, частью большой Европы – теперь существенно поколеблено. По крайней мере, соответствующие результаты показывают социологические опросы. В чем причины таких изменений общественного сознания и стоит ли им радоваться? Подробности...
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Пророссийские силы устроили зачистку черногорских спецслужб

Деян Вукшич устроил перестройку в АНБ Черногории gov.me
В Черногории разгорается крупный скандал, связанный с главной местной спецслужбой – Агентством национальной безопасности (АНБ). На этот раз сторонники и окружение президента страны Мило Джукановича обвиняют руководителя разведки Деяна Вукшича в некомпетентности, разглашении государственной тайны и чуть ли не в сознательной работе на Сербию и Россию. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Борьба за достойную смерть упрощает левым политикам жизнь

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Идея эвтаназии напрямую противоречит клятве Гиппократа, отвергается практически всеми религиями, но более чем усиленно продвигается политиками – в комплекте со свободным выбором из множества полов и расизмом наоборот. Подробности...

Собчак плавает в говне по самые брови

Общественное мнение
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У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал маньяк Мохов с похищенной 14-летней девочкой, она называет это «заниматься сексом». В соцсетях дискутируют о новом фильме Собчак про «скопинского маньяка». Подробности...
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Сокращение числа «православных» – хорошая новость для Церкви

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Это может показаться парадоксальным – но важная часть православной миссии состоит в том, чтобы убедить людей в том, что они пока еще не православные. Подробности...
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Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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17:47
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17:56

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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    Либералы обиделись на книжную ярмарку

    Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального    23 марта 2021, 22:20
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
    Текст: Елена Калашникова

    Независимая книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. Либеральная общественность и издательство Corpus, выпустившее книгу, поспешили заявить о наступлении на свободу слова. Впрочем, еще недавно те же фигуранты активно поддерживали цензуру в отношении своих политических оппонентов.

    Издательство Corpus (входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») возглавляет Варвара Горностаева, супруга журналиста «Эха Москвы» Сергея Пархоменко. Горностаева заявила в своем Facebook, что руководство книжной ярмарки Non/fiction подвергла цензуре актуальную литературу, отказавшись устраивать масштабную презентацию книжки Киры Ярмыш «Невероятные происшествия в камере № 3». Произведение стало результатом художественного переосмысления автором своего нахождения в спецприемнике после несанкционированных митингов оппозиции.

    Между политикой и доходами

    Сама Ярмыш сейчас находится под домашним арестом за призывы выводить людей на несанкционированный митинг Навального, поэтому в презентации участвовать в любом случае не смогла бы. Горностаева обвиняет людей из руководства ярмарки, которых называет своими друзьями, в цензуре и «готовности брать под козырек».

    «Культура не может быть вне политики, это ложный выбор», – утверждает Горностаева, подтверждая тем самым, что книжка Ярмыш – это политика. И если крупнейшая российская книжная ярмарка отказалась участвовать в распространении политической агитки, ярмарка должна подвергнуться массированной травле.

    Возмущение «цензурой» разделили Сергей Пархоменко, Виктор Шендерович, Борис Акунин и другие члены условного «Пархомбюро». Либеральный обком обсуждает, как противостоять репрессивной машине, но не ущемить своих интересов. Наиболее романтически настроенные активисты, как правозащитница Зоя Светова, призывают «приличные издательства» бойкотировать ярмарку. И не встречают понимания. Ведь от участия в ярмарке напрямую зависят продажи, а значит, и доходы издательств. Поэтому теоретически, как в известном анекдоте, Corpus поддерживают многие, а на практике – нет. Даже издательство Corpus, по словам Горностаевой, не собирается бойкотировать поправшую свободу слова ярмарку. Видимо, потому, что культура не может быть не только вне политики, но и вне бизнеса.

    Сегодняшнее возмущение «цензурой» со стороны либералов не более чем кокетство. Еще пару месяцев назад они с ликованием встретили решение Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, лишившегося возможности общаться с миллионами своих сторонников. Тот же Пархоменко поддерживал решение «частной компании» и утверждал, что от блокировки свобода слова не пострадала. Разумеется, история с Ярмыш будет оценена как «вы не понимаете, это другое» и «нас-то за что?». Но проблема либералов в том, что все уже давно все понимают.

    Та же Горностаева месяцем ранее публично радовалась, что ее издательство не публикует таких авторов, как Захар Прилепин, из-за его провластной политической позиции. «Значит, мы все правильно делаем в нашей книжной жизни», – делала вывод руководитель Corpus. Вот же она – культура и политика, политика и цензура, а во главе ее, горделиво, все то же «Пархомбюро».

    Живее, чем Горький

    Можно, конечно, допустить, что Прилепин пишет плохо, а Ярмыш – хорошо, и книжная ярмарка лишилась исторического шанса представить миру нового литературного провидца. Но широкой публике пресс-секретарь Навального известна репликой о новой русской винтовке с дальностью стрельбы 7 км. «Расстояние до горизонта – 4,7 км. То есть это будет единственная в мире винтовка с искривлением полета пули? Она будет загибаться за земной шар? И правда, уникальное достижение...», – острила пресс-секретарь Навального, пока пользователи не стали острить в ответ: «Пробежал 4,7 км. Горизонта не нашел. Его там просто нет! Передайте Ярмыш – нас обманывали все эти годы! Стало стыдно за власть, за страну».

    Высказывание получило настолько широкий отклик у общественности, имеющей за спиной хотя бы базовое образование, что девушка, видимо, решила продолжить поход в литературу и написала целую книгу. Есть вероятность, что ее вдохновила история журналистки «Эха Москвы» Юлии Латыниной с ее мечущейся стрелкой осциллографа. Та тоже регулярно пишет и даже публикует свои эротико-политические произведения.

    Несмотря на специфический талант и уровень образования Ярмыш, ее рекомендуют мэтры современной литературы. Так, Борис Акунин (Чхартишвили) написал рекомендацию для обложки книги, отметив заметное преимущество стиля пресс-секретаря Навального по отношению к русским классикам: «Текст сильно живей, чем у Горького». Дмитрий Быков назвал книгу «благородной». Издание Meduza хвалит труд за актуальность – политику, харрасмент, трудное детство и гомосексуальность. Критик Галина Юзефович не экономит эпитеты: тут и «писательская щедрость», и «трансцендентная власть» в руках героини, и взрыв «мощнейшей метафорой», и «яркое и целостное литературное высказывание». Разумеется, все комментаторы исходят от «Пархомбюро», но это наверняка просто совпадение.

    Сложно представить, что в нашем веке литературу все еще ценят за верность линии партии и трансляцию избранных политических лозунгов. Хотя книга Ярмыш, как и все рекомендации к ней выглядят чистой политической агиткой.

    В то же время нельзя исключать, что пресс-секретарь Навального получила в спецприемнике уникальный жизненный опыт, который не требует рефлексии и специальных знаний, который настолько ярок сам по себе, что его достаточно просто перенести на бумагу. Читая книгу, можно, например, узнать, что в спецприемнике Ярмыш не понравилось. Вот как описывает зверства режима ее лирический герой: «Снова пришла мысль, что спецприемник – очень странное место. Странное и бесполезное: все наказание сводится к отдыху в строгих условиях. Ты можешь спать сколько хочешь, бездельничать целый день, читать, разговаривать, тебя водят гулять и есть, и все это якобы должно тебя исправить». Собственно, вокруг этого «яркого политического высказывания» и развернулась борьба издателя с ярмаркой.

    Разумеется, публикация такого рода литературы – коммерческое дело издательства, чей руководитель явно демонстрирует сегрегацию авторов. Вероятно, обратившись к собственному опыту, Corpus найдет объяснение, почему независимая ярмарка также имеет право на выбор авторов, которых будет продвигать на своей площадке. Не исключено, что причины найдутся не только и не столько в политической плоскости, сколько в культурной. В конце концов, не все готовы признать литературный талант новой «стрелки осциллографа».


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