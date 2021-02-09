Чем Явлинский разгневал сторонников Навального

Программная публикация Григория Явлинского, в которой он резко критикует Навального, вызвала бурю негодования в среде российской оппозиции. Основателю «Яблока» досталось даже от однопартийцев. По мнению политологов, Явлинский своим заявлением подал сигнал, что теперь только он остался единственным лидером действующих в законном поле либеральных сил. Причем сигнал этот был направлен не только внутрь страны.

Статья основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского с резкими выпадами в адрес блогера Алексея Навального стала самым резонансным событием в партии впервые за многие годы. Такое мнение в понедельник высказал Лев Шлосберг, глава «яблочной» фракции в псковском областном заксобрании, который считается одним из претендентов на лидерство в партии. Псковский либерал считает, что Явлинский ошибся с моментом публикации, ударившей «не по Алексею Навальному, а по массе протестно настроенных россиян».

Зампред нижегородского отделения «Яблока» Алексей Садомовский после выхода статьи заявил, что она наносит «политический урон партии», сообщила «Общая газета». Позицию основателя партии в отношении Навального не поддержали молодежные отделения «Яблока» в Санкт-Петербурге и Новосибирске. В заявлении, которое опубликовано в соцсети «ВКонтакте», указывается, что «подобные публикации уничтожают любые намеки на коалиции».

Сам Явлинский не комментирует тему вспыхнувших разногласий среди однопартийцев, пояснил газете ВЗГЛЯД глава пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев. В федеральном руководстве заверяют, что ни о каком расколе речи нет. Председатель партии Николай Рыбаков в комментарии РБК признал, что около ста активистов публично выразили несогласие с позицией Явлинского, но при этом подчеркнул, что общее число членов превышает 30 тысяч.

Тем не менее разочарование статусных либералов, близких к «Яблоку» или симпатизировавших партии Явлинского, налицо. Бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман в воскресенье заявил: «Для меня исчезла последняя возможность выдвижения от «Яблока» в Госдуму». Заявление Ройзмана пришлось экстренно дезавуировать Рыбакову – председатель партии заявил Ура.Ru, что «Яблоко» не вело с экс-мэром никаких переговоров о включении в свой список на думских выборах.

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«Явлинский сегодня – политический пенсионер, который лебезит перед властью с целью сохранить остатки своего детища, политической партии «Яблоко», – заклеймил портал « Росбалт » одного из старейших российских демократов. «Заявление, что «Навальный фашист» вызывает разные эмоции (от удивления до омерзения), но ни одной положительно... С точки зрения остатков репутации, думаю, с «Яблоком» все кончено», – возмущался в своем Telegram-канале Дмитрий Колезев, бывший шеф-редактор портала Znak.com.

«Не раз голосовала за него и за его партию на выборах, мы с Григорием Алексеевичем сотни раз встречались в эфире, у меня в «Яблоке» есть близкие друзья. Я никогда не думала, что его политическая карьера может привести к такому личностному краху», – написала в Facebook ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина.

«Интересно наблюдать, как в одной и той же маленькой голове либеральствующего радикала без какого-либо конфликта уживаются два вывода: а) власти сами много говорят о Навальном, тем самым помещая его в центр политической повестки; б) оппозиция должна дать как можно более массовый и жесткий ответ Явлинскому, показывая ему его реальное место», – заметил по этому поводу политолог Алексей Чеснаков.

И, как и следовало ожидать, в окружении самого Навального пригрозили ближе к выборам в Госдуму припомнить «Яблоку» нанесенный сейчас удар. «Мудрого, опытного политика всегда отличают не только точный выбор слов, но и идеальное чувство момента. Давайте запомним эту статью Григория Явлинского, когда осенью нам опять будут предлагать сплотить ряды и дать «Яблоку» еще один шанс», – написал в своем Telegram-канале глава «штабов Навального» Леонид Волков.

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Как уже сообщалось, в воскресенье основатель «Яблока» обнародовал на своем личном сайте (а не на партийном портале) пост, содержавший длинный перечень претензий к блогеру Алексею Навальному – некогда соратнику Явлинского по партии. «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – заметил политик.

По мнению Явлинского, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил создатель и экс-лидер «Яблока».

Заметим, что несколько старых «яблочников» все же заступились за Явлинского. В их числе оказался член бюро «Яблока», глава правозащитного Комитета за гражданские права и член СПЧ Андрей Бабушкин. Он поддержал тезис из письма о том, что Навальный подвергает неоправданному риску участников своих незаконных акций. «Я достаточно неплохо знаю и Григория Явлинского, и Алексея Навального. Но есть у Явлинского одна черта, которой нет у Навального: каковы бы ни были политические соблазны и ставки, Явлинский всегда руководствуется важнейшим принципом «не навреди», – отметил член бюро «Яблока», глава правозащитного Комитета за гражданские права и член СПЧ Андрей Бабушкин.

«В чем опасность массовой несогласованной акции, даже мирной? Ее организаторы утрачивают контроль за ситуацией. Малейшая провокация или случайность могут сломать все планы и сценарии. Выступление Явлинского показывает: он это понимает, он этим встревожен – и он пытается это нам объяснить», – подчеркнул правозащитник.

«Здесь однозначно можно высказаться о той фактически травле, которая развернута в связи с этой публикацией, в связи с этой статьей Явлинского, травле самого Явлинского – вот что вызывает удивление, – признался ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев. – У нас что, единомыслие в стране? Определенные круги не допускают просто никакой другой мысли?». Глава СПЧ добавил, что «всякий имеет право на свою точку зрения»: «У нас тут же не инквизиция, а Навальный – не святой».

Заступился за Явлинского и другой его старый однопартиец, депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский. Он заявил тому же изданию Znak: «Никто не вправе устраивать травлю Явлинского за его мнение и тем более обвинять его, что он действует по заказу Кремля. Это чудовищная ложь».

Глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко тоже не считает, что создатель «Яблока» адресовал свое письмо Кремлю. «Это был продуманный тактический ход, призванный укрепить его личную поддержку внутри партии.

Явлинский поступал подобным образом, когда Навальный еще пешком под стол ходил.

Еще с конца 1980-х годов Григорий Алексеевич подчеркивает, что только он безальтернативный лидер либеральных сил», – отметил эксперт, добавив, что Явлинский обозначает себя не только как де-факто лидера «Яблока», но и как лидера всех либеральных сил, действующих в законном поле. «На протяжении всей своей карьеры он участвовал только в легальной политической деятельности. Именно поэтому «Яблоко» и существует до сих пор, как ЛДПР и КПРФ. Что бы ни происходило в стране, они никогда не выйдут из правового поля, все вопросы будут решать через выборы», – указал Минченко.

Что касается угрозы раскола в собственной партии, то он Явлинского не страшит – ведь изгнание несогласных стало типичным для этой либеральной партии, напомнил эксперт. «В свое время Явлинский «разошелся вдребезги» со своим очень близким другом Вячеславом Игруновым – и ничего», – напомнил собеседник. С точки зрения Минченко, вряд ли можно ожидать, что споры из-за Навального расколют электорат «Яблока», который и так составляет 1-2%.

Отдельные либералы, которые сейчас осыпают ругательствами основателя «Яблока», на самом деле даже не состояли в партии, отметил политтехнолог Марат Баширов. «Так, Ройзман всего лишь пытался использовать федеральные возможности «Яблока». Очевидно, это была ошибка Явлинского, который позволил ему примкнуть. В определенной мере Ройзман дискредитировал «яблочников», – заметил эксперт.

Явлинский своим письмом апеллирует к базовому электорату – пожилой интеллигенции, уверен Баширов. «Эта группа не пересекается с юной целевой аудиторией Навального, настроенной радикально, в том числе радикально западнически. Явлинский никогда не был столь кардинально ориентирован на Запад, в отличие от тех либералов, которые критикуют сейчас его статью», – считает Баширов. По мнению политтехнолога, основатель «Яблока» точно выбрал момент – на старте кампании по выборам в Госдуму он позволил себе впечатляющий жест. «Явлинский показал то, что представления о монополизации всей либеральной оппозиции навальнистами – иллюзорны», – подчеркнул Баширов.

Несколько иного мнения придерживается политолог Борис Межуев. Он полагает, что Явлинский адресовался как раз к Западу, чья моральная поддержка кажется ему важной для предстоящей избирательной кампании. Будучи политиком, не чужим для евроатлантического мира, основатель «Яблока» хочет показать, что именно он, а не Навальный – настоящий западник и демократ. «Но месседж Явлинского роли не сыграет, поскольку Запад выбрал своим орудием против России не обязательно ортодоксальных западников», – предрекает Межуев.