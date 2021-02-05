Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Как вы уже, наверное, слышали, Волков вчера слил протест. Он объясняет это тем, что надо сосредоточить свои силы на выборах, что иначе бы всё разгромили, а так еще не всё разгромили и всё такое.

Это, конечно, враньё чистой воды. Громить ничего не надо вообще. Оно само распалось, развалилось, сгнило. Если десять лет кормить людей говном, даже самые тупые адепты поймут, что их просто имеют. Я вижу, как Шульман, Литвинович, Винокурова все время занимаются вопросами этого миграционного центра в Сахарово.

Я не видел ни одного действия ФБК, направленного на помощь задержанным. Только проклятия этих двух дур – Певчих и Ведуты. А также циничное признание Волкова Пивоварову в том, что им нужна «большая картинка». Вот люди и перестали выходить за эти «Рога и копыта». Вчера все обсуждали график Левады, но никто, почему-то, не хочет изучить такой график: в Москве выходили 10 тысяч человек, потом четыре, потом две (легенды про 40 тысяч оставим легендирующим). В следующий раз вышли бы 500.

А ведь у них только оплачиваемая сетка около пяти тысяч! То есть даже за деньги люди не хотят подставляться под разгон. Ну и график городов тоже интересно проанализировать. Уже 2-го числа в большинстве городов не вышел никто.

Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что.

А всё почему? Во-первых, тотальное многолетнее вранье. Во-вторых, тотальное многолетнее предательство своих адептов. В-третьих, тотальное многолетнее отсутствие хотя бы какого-то внятного предложения. Впрочем, третье после первых двух уже совершенно не важно. Контора умерла.

Источник: блог Максима Кононенко