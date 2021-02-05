Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

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5 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Главное достижение России может лишиться золота

Весь экспортный успех России нельзя списывать лишь на рост продаж золота Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press
В 2020 году Россия поставила сразу несколько экономических рекордов. Главный из них – увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 48%. Сюда вошли и небывалые продажи золота – его было реализовано за рубеж на 18,5 млрд долларов. Однако драгметалл могут исключить из перечня несырьевых товаров. Заслуживает ли золото такого к себе отношения и можно ли его считать сырьем? Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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Польша позорно проиграла «войну» врагу с востока

Варшава использует итоги «Зимы 2020», чтобы поднять тему создания «Форта Байден» facebook.com/CyfrowaBrygada
В Польше обсуждают итоги штабных учений «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров. Моделирование показало, что через пять дней война на восточном фронте будет проиграна, и польская армия прекратит свое существование. Сами поляки и силы НАТО в республике планировали продержаться три недели, но даже такой позорный итог учений они могут обернуть в свою пользу. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что. Подробности...

Возможные санкции не изменят поведение России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США всегда придумывают различные причины для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Одним больше, одним меньше – какая разница? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Владимира Зеленского ставят на привычную триаду «армія, мова, віра». Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
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Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

Как снять санкции с «Северного потока – 2»

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Максим Кононенко

    Люди перестали выходить за «Рога и копыта»

    Максим Кононенко
    сетевой публицист
    		5 февраля 2021, 12:50

    Как вы уже, наверное, слышали, Волков вчера слил протест. Он объясняет это тем, что надо сосредоточить свои силы на выборах, что иначе бы всё разгромили, а так еще не всё разгромили и всё такое.

    Это, конечно, враньё чистой воды. Громить ничего не надо вообще. Оно само распалось, развалилось, сгнило. Если десять лет кормить людей говном, даже самые тупые адепты поймут, что их просто имеют. Я вижу, как Шульман, Литвинович, Винокурова все время занимаются вопросами этого миграционного центра в Сахарово.

    Я не видел ни одного действия ФБК, направленного на помощь задержанным. Только проклятия этих двух дур – Певчих и Ведуты. А также циничное признание Волкова Пивоварову в том, что им нужна «большая картинка». Вот люди и перестали выходить за эти «Рога и копыта». Вчера все обсуждали график Левады, но никто, почему-то, не хочет изучить такой график: в Москве выходили 10 тысяч человек, потом четыре, потом две (легенды про 40 тысяч оставим легендирующим). В следующий раз вышли бы 500.

    А ведь у них только оплачиваемая сетка около пяти тысяч! То есть даже за деньги люди не хотят подставляться под разгон. Ну и график городов тоже интересно проанализировать. Уже 2-го числа в большинстве городов не вышел никто.

    Вот это вот Волковское «протест надо заканчивать на высокой ноте» – это и есть признание в том, что дальше ноты будут пониже и пожиже. Они и сейчас уже как-то не очень, а дальше и вовсе станет очевиден полный провал и поражение этой конкретной группы, претендовавшей непонятно на что.

    А всё почему? Во-первых, тотальное многолетнее вранье. Во-вторых, тотальное многолетнее предательство своих адептов. В-третьих, тотальное многолетнее отсутствие хотя бы какого-то внятного предложения. Впрочем, третье после первых двух уже совершенно не важно. Контора умерла.

    Источник: блог Максима Кононенко


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