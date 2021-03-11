Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

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НОВОСТЬ ЧАСА

В центре Махачкалы ликвидировали боевика с поясом смертника

11 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
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В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

Власть подает сигнал бизнесу о необходимости сдерживать цены Виталий Аньков/РИА «Новости»
Российское правительство вводит новую методу контроля за ценами. Теперь каждое ведомство должно проводить постоянный мониторинг и быстро выявлять резкий рост цен на определенные товары. Как будет работать эта система ценового контроля, чем она отличается от существующей, и главное – поможет ли она удержать рост цен? Эксперты опасаются, что перегибы здесь чреваты возникновением дефицита. Подробности...
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Госдеп атаковал «Спутник V» с неожиданной стороны

В версии Госдепа информационная кампания против американских вакцин превратилась в операцию российских спецслужб Luc Nobout/Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Госдепартаменте США заявили, что российские спецслужбы ведут информационную войну с западными вакцинами через несколько малоизвестных сайтов. Это очевидная чушь, но сейчас эта чушь нужна США и ЕС, чтобы не проиграть в «вакцинной войне». Подробности...
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Роскомнадзор уронил акции Twitter

Роскомнадзор замедлил трафик Twitter на всех мобильниках и на половине компьютеров страны Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press
Роскомнадзор впервые применил свои полномочия, предоставленные ему недавно принятыми законами. Регулятор замедлил скорость работы Twitter на территории России за систематический отказ сервиса удалять посты с пропагандой наркотиков, суицидов и детским порно. Выполнит ли теперь Twitter требования российских властей, ведь действия Роскомнадзора уже отразились на акциях компании?  Подробности...
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Что мешает мигрантам из Средней Азии вернуться в Россию

Среднеазиатские мигранты рвутся в Россию Валерий Шарифулин/ТАСС
Миллионы жителей стран Средней Азии мечтает приехать на заработки в Россию - а здесь, в свою очередь, целый ряд отраслей экономики очень хочет принять их. Почему, несмотря на все усилия и бизнеса, и государственных органов среднеазиатские мигранты пока не могут вернуться в нашу страну и когда это все-таки произойдет? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Если интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов. Подробности...

Как регулируется «удаленка»

Сергей Бекренев
Сергей Бекренев, президент Европейской юридической службы
Пандемия коронавируса в корне изменила рынок труда, в частности, многих перевела на удаленную работу. Такой формат оценили и сотрудники, и работодатели. Но как сегодня юридически контролируется новый режим труда? И какие изменения претерпело законодательство? Подробности...

Почему дети стали обузой

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мы должны признать, что наша малодетность – от трусости. Что мы боимся не то чтобы буквально «не прокормить» своих детей, мы боимся, что дети помешают нам наслаждаться мелкобуржуазным образом жизни. Подробности...
Обсуждение: 93 комментария
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Чем опасны «проклятые солдаты»

Русофобы Сербии доказали правоту Достоевского

«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Обсуждение: 80 комментариев
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как вы относитесь к представляющей Россию на &laquo;Евровидении 2021&raquo; певице Manizha?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В центре Махачкалы ликвидировали боевика с поясом смертника
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    Елена Кондратьева

    Манижа разбудила у националистов зависть к вагине

    Елена Кондратьева
    журналист
    		11 марта 2021, 12:34

    Если б не «Евровидение», когда б еще отечественные мужчины-националисты так пылко вступились за русских женщин? Ничего не угрожает простой русской бабе, как баба таджикская, на чистом русском языке поющая про 30-летних женщин, которых рано списывать в утиль из-за отсутствия детей и присутствия лишних килограммов.

    Нет у России и русских женщин большего врага, чем таджичка Манижа Сангин. Хотя нет, существенно угрожают нам еще два израильских композитора, Ори Авни и Ори Каплан, написавшие музыку для «Русской женщины», с которой Манижа поедет представлять Россию на «Евровидении». Не помню, когда еще за честь наших женщин так переживали записные националисты.

    «Стране и миру были представлены насмешки над обобщенным карикатуризированным образом русской женщины как брошенной, толстой, росшей без отца и растящей детей без отца, окруженной при этом враждебной и подавляющей ее фамилией», – переживает за нас публицист Егор Холмогоров, выступивший в эти дни в авангарде борьбы с «дрянью» и «нерусью» на «Евровидении» (лексикон защитника русской женщины сохранен).

    Вероятно, и конкретный Холмогоров, и холмогоров собирательный пишут все это не со зла. Откуда взяться злу, в самом деле, когда речь идет о банальном и весьма специфическом музыкальном конкурсе, который записные интеллектуалы обычно обсуждают с презрением или не обсуждают вовсе.

    Могло бы показаться, что дело в политике. Что это, в самом деле, такое – Россию представляет таджичка с израильскими композиторами. Еще и текст какой-то непонятный, вопит, что вроде как нельзя женщин унижать, да и детей своих бросать тоже не красиво – неприятные какие нотации от этих нерусей.

    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    И все же, будь это политикой, русским имперцам история с Манижей была бы как перышко по пупочку. Таджичка, приехавшая из национальной республики, не тащит к нам свою культуру, а полностью ассимилировалась. Получила российское гражданство и российское образование, поет на чистом русском, ассоциирует себя с Россией и жизнь свою связывает с нею же. Она, как и ее семья, не низкоквалифицированные гастарбайтеры, отправляющие русскую копеечку в аул, наоборот, Манижа – образец того, как метрополия обогащается кадрами за счет территорий.

    Националистам бы радоваться – Манижа не носит хиджаб, не пропагандирует азиатчину, она абсолютная московская европейка, как и другие москвички. А какая у нее история! Прабабушка певицы одной из первых бросила вызов исламскому обществу Средней Азии и отказалась носить паранджу. Казалось бы, подхватывай Манижу как символ успешности русского мира, как очередного Депардье – и торжествуй.

    Но не торжествуется. Опять та же унылая речевка про «оскорбление русских женщин». Только вот русские женщины почему-то не оскорблены. Ущемленными Манижей чувствуем себя не мы, а мужчины-националисты. И вот тут уже находится причина для злости. Самая суть этого ущемления хорошо описана Егором Холмогоровым:

    «Существует довольно устойчивый этнофобский миф в отношении русских. Русская женщина хороша и сладка, но русские мужчины все как один скоты и ее недостойны, их, в общем-то, вообще нет, поэтому она обязана принадлежать нерусским».

    Это открытая манифестация мужского страха, где Манижа с ее песней про освобожденную от стереотипов русскую женщину выступает всего лишь катализатором. Коллективный холмогоров боится, что женщина возомнит о себе слишком много, больше не взглянет на него, посконного, и уйдет к «нерусскому». Квазипатриархальные мужчины сами поставили под угрозу систему патриархата. Страх оказаться неконкурентоспособным, боязнь бабьего бунта ослабляет патриархат гораздо сильнее, чем сам бабий бунт. Нет ничего менее мужественного, чем мужчина, испуганный женской эмансипацией, завидующий женщине, видящий в ней угрозу своему мужскому эго.

    Где там Фрейд с его хрестоматийной завистью к пенису? Устарел. Новые времена требуют новых фрустраций, и на сцене уже зависть к вагине. Вот и Холмогоров саморазоблачительно искрометно шутит, называя Манижу «Мандижей». Этими страхами и питается борьба с «нерусью», феминизмом и прочими внешними обстоятельствами, мешающими настоящим мужикам жить, получать образование, работать и создавать семьи. 

    Тот же Холмогоров выступает не только от лица русских националистов, но и педалирует свой особый статус многодетного отца, видимо, как особую заслугу перед русским обществом. Правда, немало отцов из этой славной когорты строят свою многодетность не совсем по русским, православным традициям.

    Поднимая отечественную демографию, не жалея домкрата, они по сути копируют вариант модели отношений из столь чуждой им исламской культуры, где на одного мужчину приходится несколько рожающих женщин. И пока каждая из них (иногда в одиночестве) воспитывает одного-двух детей, сам труженик демографического фронта получает государственные плюшки в роли многодетного отца.

    Есть в этой схеме залихватская ушлость, не поспоришь. Но нет традиционной русской семейственности и активно эксплуатируемых православных ценностей. Так что, если у русских мужчин-националистов еще есть желание защитить нас от поющей таджички, то спасибо за беспокойство, но не стоит усилий. 

    Если вам и правда это интересно, проведите соцопрос, что больше всего делает уязвимой русскую женщину – Манижа с ее песней или вышедший на днях из тюрьмы насильник Мохов, отсутствие запретительных ордеров от преследователей или декриминализация домашнего насилия. Судя по вашей сегодняшней активности, вас ждет много сюрпризов.

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