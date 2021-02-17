ЕСПЧ с помощью Навального провел атаку на российское правосудие

Взгляд
18 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 00:26  |  vz.ru
Разделы

Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Роснефть смогла сохранить прибыль, несмотря на обвал нефтяных цен REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост? Подробности...
Перейти в раздел…

Японцы отказываются от мифов о Курилах

После 2006 года, когда была сделана эта фотография, страсти несколько улеглись REUTERS/Yuriko Nakao
Японские журналисты начали что-то подозревать. Проанализировав последние высказывания Владимира Путина о споре вокруг Южных Курил, они пришли к выводу, что Россия никогда не расстанется с островами. Это может стать началом конца для мифа об «исконных японских землях», который придумали в США с целью поддерживать конфликт между Москвой и Токио.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
Перейти в раздел…

Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

Тысячи американцев занимаются невиданным для них делом – уборкой снега USA TODAY/Reuters
Настоящая русская зима пришла туда, где ее никогда не ждали – в тропические регионы Соединенных Штатов Америки. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась – и все это из-за небывалого природного катаклизма, который обрушился на Америку впервые за много лет. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Украине грозит бунт олигархов наоборот

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

У кого больше прав на Курильские острова?

США заморозило

«Супер Марио» пришел к власти

Перейти в раздел…

Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
Подробности...

Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
Подробности...

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
Довольны ли вы тем, как коммунальные службы убирают снег в вашем дворе?
  • Да, отлично убирают

  • Скорее хорошо, чем плохо

  • Скорее плохо, чем хорошо

  • Не убирают вовсе
Как вы отнесетесь к разрыву отношений между Россией и ЕС?
  • С пониманием

  • С недовольством

  • С радостью

  • С безразличием
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В масштабной кибератаке на госведомства США заподозрили «российских хакеров»
    В НАТО представили новую концепцию сдерживания Китая и России Су-27 перехватили самолеты французских ВВС над Черным морем Суд в Грузии постановил арестовать зачинщика антироссийских протестов Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
    Лукашенко надеется столкнуть Россию с Китаем Разработчики «Спутник V» предложили ЕС начать производство в Европе Пандемия обанкротила почти все рестораны Грузии Экс-глава Хабаровского края получил условный срок за растрату
    Названы условия для предотвращения третьей волны COVID Суд постановил изъять в пользу государства 153 млн у генерала ФТС Россия вернулась в элиту большого тенниса Терапевт рассказал, как легче перенести «барическую пилу»

    авария в космосе


    Эксперт увидел серьезную проблему в работе космического корабля «Прогресс»

    «наши озабоченности»


    Москва предупредила Израиль о последствиях ударов по Сирии

    отказ от животноводства


    Диетолог рассказала о возможном переходе человечества на синтетическое мясо

    Видео

    «оправдания нацизма»


    Соловьев назвал депутата Рашкина лжецом из-за спора о Гитлере

    «гибридное оружие»


    Украине пришлось принять срочную помощь России

    лидер партии «За правду»


    Захар Прилепин: Надо выглядеть убедительно, чтобы нас не стаскивали с фонарей

    докоронавирусная вершина


    Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

    партия власти


    Никита Коваленко: Каталонцы устали от сепаратизма

    внутренний пиар


    Глеб Простаков: Украине грозит бунт олигархов наоборот

    неправильная Европа


    Игорь Мальцев: Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

    творческая интеллигенция


    Дмитрий Грунюшкин: Деятели культуры плюют в собственную кормушку

    на ваш взгляд


    Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?

    ЕСПЧ с помощью Навального провел атаку на российское правосудие

    Прецедентом Навального могут воспользоваться осужденные террористы    17 февраля 2021, 23:01
    Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
    Текст: Игорь Кравченко

    Европейский суд по правам человека вынес едва ли не самый странный вердикт за свою историю. Страсбургская инстанция, которая обычно кропотливо разбирает дела по несколько лет, с поразительной скоростью огласила решение по делу Алексея Навального – Россия должна немедленно освободить блогера из-под стражи. Почему российские юристы оценивают вердикт как абсурдный?

    В среду Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заседающий в Страсбурге, потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального из колонии на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. В канун вынесения этого вердикта появлялись сообщения о том, что Совет Европы может через эту инстанцию потребовать свободы для Навального. «Мера вступает в силу немедленно», – объявили в суде после оглашения решения.

    Чего в действительности дождались в Страсбурге, так это немедленной и недвусмысленной реакции Москвы. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал требование выпустить Навального по решению ЕСПЧ «заведомо неисполнимым», так как в российском законодательстве нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи.

    «Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение», – с точки зрения буквы и духа российского закона разъяснил глава Минюста.

    В МИД РФ требование ЕСПЧ освободить Навального назвали залпом по международному праву – такую оценку дала представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. В Страсбургском суде «разрушают международно-правовую основу, которую сами не создавали», – сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24». По мнению представителя МИД, в ЕСПЧ не соизмеряют последствия атаки на то, что составляет фундамент отношений между странами. Захарова считает, что требование ЕСПЧ является элементом кампании давления на Россию. «В том числе как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны... Это все звенья одной цепи», – добавила дипломат.

    В российском юридическом сообществе, которое анализировало решение ЕСПЧ с правовой точки зрения, произошедшее восприняли с нескрываемым удивлением. Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, странным выглядит ссылка страсбургских судей на 39-е правило своего регламента – к слову, в комментариях прессы обычно не пояснялось, что это за норма. Аграновский объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни. В судебной практике это правило применяется крайне осторожно и редко, подчеркнул адвокат. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал Аграновский.

    Кроме того, удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает юрист.

    Кирьянов назвал возможную причину такой спешки. «Западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным, – отметил юрист. – Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие».

    Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

    Дело Навального никоим образом не попадает под юрисдикцию ЕСПЧ, исходя в первую очередь из специфики самого дела, указывает политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. В 2014 году Навальный был осужден по экономической статье, а в 2021 году суд изменил способ отбывания наказания с условного срока на реальный. «Вина Навального ранее была доказана судом. Он совершил мошенничество в отношении крупнейших европейских предпринимателей из компании «Ив Роше», – указал эксперт.

    Мартынов также полагает, что скорость вынесения решения ЕСПЧ связана с заседаниями 20 февраля по делам Навального. Эксперт напомнил, что, помимо апелляционной жалобы адвокатов блогера на замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», должно быть вынесено решение по делу об оскорблении ветерана Игната Артеменко. Мартынов считает, что апелляция по «Ив Роше» будет отклонена, потому что, согласно общей практикe, нарушение отбытия условного наказания (а именно так, по оценке суда, поступил Навальный) влечет замену такого срока реальным тюремным заключением.

    По мнению политолога, в Страсбурге всерьез не рассчитывают на удовлетворение их требований. Мартынов напомнил о принятых прошлым летом конституционных поправках, которые устранили двусмысленность в вопросах верховенства национального права над международным, если последнее противоречит Основному закону. «Кроме сотрясания воздуха и определенного медийного давления на российское государство, решение ЕСПЧ ничего не повлечет за собой», – добавил Мартынов. Однако политическая подоплека этой судебной атаки очевидна – необходима демонстрация международного давления на Россию и ее правовую систему, полагает эксперт.

    Похожего мнения придерживается и адвокат Аграновский:

    «Очень плохо, что все-таки удалось политикам вот так унизить Европейский суд, заставить его решать сиюминутные текущие проблемы».

    Он считает, что далеко не все страны готовы были поддержать решение в отношении Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он.

    Как в свою очередь отметил Кирьянов, «в общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции». Юрист подчеркнул:

    «Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального.

    ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов.

    Как отмечает Аграновский, откровенная политизированность нынешнего решения по делу Навального повредит тем россиянам, которые рассчитывают на помощь в Страсбурге. «Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – констатировал Аграновский.

    Постановление ЕСПЧ по Навальному может стать опасным прецедентом, предупреждает заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. «Фактически ЕСПЧ сейчас рискует создать механизм, в рамках которого в любой стране, входящей в Совет Европы, любое осужденное лицо, независимо от тяжести совершенного преступления, будет вправе требовать применения к нему аналогичного подхода», – приводит его слова Lenta.Ru.

    «Представьте, если так будут выпускать лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Они ведь точно такие же люди, как и все. А ЕСПЧ рассматривает именно вопросы нарушения прав человека», – указал Липин. Не исключено, что воспользоваться подобным прецедентом сможет фактически кто угодно, «начиная от Навального и заканчивая осужденными террористами, которые заявят, что их пытали».


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •