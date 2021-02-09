Оппозиция ушла от протеста к карнавалу

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9 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Несмотря на пандемию, Россия целенаправленно повышает непростой для себя показатель – производительность труда. А это главный резерв для роста российской экономики. За счет чего различные российские предприятия, от молочного производства до оборонки, смогли увеличить выработку – и почему темпы роста производительности не могут достигнуть уровня нулевых годов? Подробности...
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Чем Явлинский разгневал сторонников Навального

Во время белоленточных протестов Явлинский и Навальный стояли плечом к плечу Александр Вильф/РИА Новости
Программная публикация Григория Явлинского, в которой он резко критикует Навального, вызвала бурю негодования в среде российской оппозиции. Основателю «Яблока» досталось даже от однопартийцев. По мнению политологов, Явлинский своим заявлением подал сигнал, что теперь только он остался единственным лидером действующих в законном поле либеральных сил. Причем сигнал этот был направлен не только внутрь страны. Подробности...
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Как советские адмиралы сами устроили себе авиакатастрофу

Памятник погибшим в катастрофе Ту-104 SerSem/Wikipedia.org
Трагическая история сорокалетней давности, когда во время авиакатастрофы погибло все командование Тихоокеанского флота СССР, до сих пор остается загадкой. Помимо версии перегрузки самолета и плохих погодных условий, за кадром остается очевидная причина – высокое начальство приказало летчикам взлетать в нарушение всех служебных инструкций. Возможно ли подобное сегодня в военной авиации России?  Подробности...
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США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

F-15EX получился по-настоящему грозной машиной Weapons of The World/YouTube
В США совершил первый полет F-15EX – новая модификация давно известного истребителя четвертого поколения. Для Америки это, на первый взгляд, шаг назад, ведь на вооружении ВВС США состоят аж два истребителя пятого поколения. Почему американцы были вынуждены возродить производство старой машины и какую опасность она может представлять для России?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

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Украине может помочь только «страна-агрессор»

Глеб Простаков
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Антон Любич
Антон Любич, экономист
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Оппозиция ушла от протеста к карнавалу

    Оппозиция призвала сторонников провести день всех влюбленных с фонариком во дворе    9 февраля 2021, 23:00
    Фото: Valentin Wolf/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Олег Исайченко

    Вместо очередного незаконного митинга оппозиция решила устроить флешмоб на День святого Валентина – провести праздник влюбленных во дворе со включенным фонариком. Инициатива уже вызвала в Сети поток шуток, а эксперты расценили это как переход протеста в карнавал. Но что заставило заявившую об отказе от несанкционированных митингов оппозицию срочно принять столь необъяснимое решение?

    Руководитель «штабов» блогера Алексея Навального Леонид Волков во вторник сообщил, что планирует новую протестную акцию. Он призвал россиян вечером в воскресенье, 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. «Вы поднимете свои телефоны-фонарики – а кто-то, может, принесет и свечи – и сделаете из них, скажем, сердечко. Все-таки 14 февраля!» – цитирует его «Коммерсант».

    Волков пообещал, что теперь сторонники Навального будут действовать иначе, чем они действовали во время незаконных акций 23, 31 января и 2 февраля. «Это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить, – пообещал Волков и добавил: – Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят – но на самом деле они изменят все».

    Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

    Призыв Волкова вызвал удивление у наблюдателей, поскольку в конце прошлой недели тот же Волков заявил, что сторонники Навального берут паузу как минимум до весны.

    Представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на то, что решение Волкова возобновить незаконные акции протеста было принято после его встречи с эмиссарами стран НАТО. «Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. (...) Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – написала Захарова в Facebook.

    По ее словам, «натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу». «Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накачанная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут – их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», – пояснила Захарова. Она также прикрепила к посту скриншот из твиттер-аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуального совещания Волкова с представителями стран НАТО.

    С тем, что Волков действует по указке «кураторов из западных спецслужб», согласен телеведущий Владимир Соловьев, который посоветовал оппозиционерам

    «выйти и повыть на Луну от отчаяния и одиночества».

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко добавляет, что давно наблюдает за деятельностью Волкова и впервые столкнулся с его политической активностью в Свердловской области. В те времена, говорит политолог, Волков походил на «неглупого человека». «Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону. Следующим предложением Волкова станет идея светить фонариком у себя в квартире, а еще через какое-то время – в плотно закрытом туалете», – сыронизировал Минченко.

    Вообще идея Волкова вызвала в социальных сетях поток шуток и анекдотов. «Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну вот Волков и объявил то, что успел сляпать в PowerPoint. Сердечки, свечки и горящие фонарики. Love is all around you», – считает публицист Сергей Мардан.

    Некоторые блогеры задались следующим вопросом: «Если Навальный – это любовь, а Любовь – это Соболь, то означает ли это, что Навальный – соболь?» – уточняет автор телеграм-канала «Караульный».

    Основатель телеграм-канала «Толкователь», бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников объяснил идею проведения акции с фонариками тем, что сторонников Навального необходимо чем-то занять. «Тактически задумка Леонида Волкова светить фонариками в небо – правильная. Любой политтехнолог (а особенно командир в воинской части) скажет, что актив (солдат) всегда надо гонять, всегда чем-то занимать. Пусть и бессмысленными занятиями», – пояснил он. При этом Пряников подчеркнул, что стратегически подобная акция станет огромным проигрышем: «Окончательное превращение протеста в карнавализм».

    Политолог Алексей Мартынов упрекнул оппозиционеров в плагиате. Предложение выйти с фонариком во двор напомнило Мартынову акции в День победы. «Тогда мы, несмотря на все ограничения и запреты, все равно сумели отметить священный для всех нас праздник. Именно тогда прошли такие акции, как «Фонарики Победы», «Окна Победы». Еще была «Свеча памяти» 22 июня. Предложение Волкова – подделка под них. Это плагиат, обезьянничанье», – напомнил эксперт.

    «У сторонников Навального мозгов особых нет, они не в состоянии придумать что-то, поэтому взяли то, что было в Белоруссии, на Украине, в Сербии, везде вот эти стояния с зажженными экранами сотовых телефонов, с фонариками», – вторит ему профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. По словам эксперта, новая акция «обернется очередным позором, никто ни в какие дворы не выйдет, а если кто-то и выйдет, то это будет посмешище по сравнению даже с тем, что было».

    «Для Волкова важно попытаться застолбить за собой право преемника Навального. Он сейчас главный спикер, определяет, какие акции нужно проводить и так далее. Началась борьба между преемниками Навального, кто будет главным», – полагает эксперт. По прогнозу Матвейчева, новым лидером может стать его жена Юлия или юрист Любовь Соболь. «Но есть еще Ашурков и Волков, которые сели на финансовые потоки, общаются с западными кураторами. Они хотят платить Соболь и Навальной зарплату и делать свои установки. Поэтому Волков сейчас пытается побыстрее застолбить себе место главного преемника», – уверен Матвейчев.


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