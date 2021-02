В Сети посмеялись над предложением оппозиции светить фонариками в небо Эксперт: Волков скопировал идею акции с фонариками с акций в честь Дня Победы 9 февраля 2021, 20:33 Текст: Андрей Резчиков

Призыв Волкова к сторонникам блогера Алексея Навального собираться вечером во дворах и зажигать фонарики – это пародия на прошлогодние акции, которые проводились в разгар пандемии в честь Дня Победы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя подготовку сторонников Навального к акции протеста 14 февраля. «Я напомню, что всего несколько дней назад Волков объявил, что уличная активность прекращается как минимум до весны. И вот теперь он вдруг передумал и решил вновь устроить акцию. И случилось это сразу после его встречи с «представителями Евросоюза», которая в понедельник прошла в Брюсселе. Очевидно, что хозяева из натовских структур ему быстро объяснили, что ничего сворачивать нельзя. Мол, делайте хоть что-нибудь!», – сказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Что же касается сути воскресной акции, то фантазии сторонников Навального хватило только на то, чтобы подражать тем акциям, которые проходили в России на День победы – в самый разгар пандемии. «Предложение Волкова – это плагиат, обезьянничание. Это – копирование прекрасных народных акций весны прошлого года. Тогда мы, несмотря на все ограничения и запреты, все равно сумели отметить священный для всех нас праздник. Именно тогда прошли такие акции как «Фонарики Победы», «Окна Победы». Еще была «Свеча памяти» 22 июня. Предложение Волкова - подделка под них. К сожалению, это продолжение той же издевательской линии поведения, когда один мерзавец публично хамил ветерану в суде», – подчеркнул собеседник. Во вторник глава «региональных штабов» Навального Леонид Волков анонсировал акцию протеста на воскресенье 14 февраля. Он предложил жителям крупных городов выйти вечером во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. Еще на прошлой неделе тот же Волков говорил, что протестные акции откладываются до весны. На заявление Волкова отреагировала представитель МИД Мария Захарова. В своем Facebook она обратила внимание на то, что Волков изменил свое решение сразу после встречи с представителями стран НАТО, проведенной днем ранее в Бельгии. Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. В 2014 году по этому делу он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

Явлинский резко раскритиковал Навального 7 февраля 2021, 13:00





Основатель «Яблока» Григорий Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой блогера Алексея Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания)», – говорится в публикации Явлинского. По его словам, блогер и его окружение сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. «Навальный, как единоличный вождь, ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции», – отметил он. Явлинский считает, что поддерживать Навального, как политика, или нет, каждый может решать сам. «Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», – подчеркнул политический деятель. Расследования Навального, по словам Явлинского, к сожалению, не имели и не могут иметь практических результатов для общества. «Поэтому главный общественно значимый эффект, на который ориентирована стилистика «разоблачительных» фильмов Навального – это разжигание примитивной социальной розни», – добавил он. Осенью 2013 года СКР предъявил братьям Навальным окончательное обвинение по делу о хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше». В декабре 2014 года Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального – к трем с половиной годам условно. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по этому делу сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении Навальным 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Боррель подвел итоги визита в Москву 6 февраля 2021, 21:47





Отношения России и Евросоюза нельзя назвать удовлетворительными, однако дипломатические связи должны всегда поддерживаться, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. «Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», – передает слова Боррреля РИА «Новости». Представитель ЕС отметил, что в Европе озабочены ситуацией с правами человека в России, а также осудил арест блогера Алексея Навального, призвав к его освобождению. Кроме того, он осудил решение Москвы выслать трех европейских дипломатов, отвергнув обвинения в их адрес и предложив России пересмотреть свое решение. По словам Борреля, 22 февраля он обсудит итоги визита в Москву с главами министерств иностранных дел стран ЕС. Он сообщил, что на этой встрече будут рассматриваться и арест Навального и «дальнейшие действия ЕС» в связи с этой ситуацией. Боррель находился с визитом в России 4-6 февраля. Он встретился с главой МИД Сергеем Лавровым и представителями российских общественных организаций. На встрече с Боррелем Лавров заявил, что ЕС на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь сообщил, что ни одна страна Евросоюза не предложила новые санкции против России из-за Навального, а также выразил надежду на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС. Тихановская предложила Навальной занять место мужа 7 февраля 2021, 15:33





Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью France Presse обратилась к супруге блогера Алексея Навального, предложив ей занять место мужа. «Когда они бросают за решетку наших мужчин за агитацию и желание улучшить жизнь в наших странах, нам, женам, остается только встать на их место и поддержать их», – цитирует Тихановскую Comments.ua. На этой неделе газета The New York Times опубликовала статью, посвященную Юлии Навальной, в которой обратило внимание на распространенные в СМИ сообщения, согласно которым Навальная «возьмет на себя руководство оппозицией» по аналогии с Тихановской, «решившей баллотироваться в президенты Белоруссии вместо арестованного мужа». Политолог Анна Федорова в комментарии газете ВЗГЛЯД заявила, что Запад использует Навальную в качестве Тихановской. «Ситуацию с Навальным корректно сравнивать с белорусским сценарием. Его заключение под стражу в России даст возможность использовать в качестве Тихановской его жену Юлию», – сказала эксперт. Политолог Андрей Манойло предположил, что после прихода к власти президента США Джо Байдена Навальный больше не понадобится западным спецслужбам для проведения антироссийской политики. «Но свою роль он сыграет, станет сакральной жертвой, а затем ему проведут ребрендинг, заменив его женой – Юлией Навальной. Юлия хороша тем, что она персонаж совершенно не скандальный и до недавнего времени не участвовавший в политике», – добавил Манойло, сравнив супругу Навального со Тихановской. Изначально о планах Запада заменить Навального женой сообщил автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники. По его словам, западные спецслужбы после провала истории с отравлением Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы. Захарова объяснила решение Волкова возобновить протесты в России инструктажем НАТО 9 февраля 2021, 13:14







Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении незаконных акций протеста главой сети региональных «штабов Навального» Леонидом Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. «НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. … Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – написала Захарова в Facebook. По ее словам, «натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им дальше «хитрее» вести подрывную работу». «Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они четко понимают: весной накаченная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут – их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк», – пояснила Захарова. Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО. Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Однако уже 9 февраля он поменял мнение и призвал сторонников организовать акцию 14 февраля. Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Журналист ВГТРК рассказала о съемках на вилле Навального в Германии 9 февраля 2021, 02:25 Текст: Антон Никитин

Шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова рассказала о съемках на вилле, в которой жил Алексей Навальный во время нахождения в Германии. Попова отвергла утверждение владельца виллы, в которой жил Навальный в Германии, о том, что съемочная группа «России 1» якобы снимала его скрытой камерой, а сам он якобы не знал, что говорит с российскими журналистами. «Ага, скрытой камерой, которую оператор держал как обычно в руке перед лицом говорящего, которого, в свою очередь, на тот момент не заинтересовала бумага на немецком о том, что мы – журналисты телеканала «Россия» в рабочей командировке», – написала Попова в своем Telegram-канале. Ранее Анастасия Попова была специальным корреспондентом «Вестей» на Ближнем Востоке, освещала военные действия в Сирии, удостоена редкой в мирное время государственной награды – медали «За отвагу». Репортаж Анастасии Поповой о пребывании Навального в Германии вышел в программе «Вести недели» на «России 1» в воскресенье, 7 февраля. Шеф европейского бюро ВГТРК показала виллу в престижнейшем районе Фрайбурга, которую арендовал Навальный, а также подсчитала, что на проживание в течение двух месяцев блогер потратил почти 30 тыс. евро. Телеведущий Дмитрий Киселев оценил репортаж Поповой о вилле Навального в Германии как блестящую работу. «Репортаж, который делала Настя Попова, – блестящий совершенно – стал самодостаточным событием», – отметил телеведущий. Саму виллу, в которой жил Навальный во время нахождения в Германии, Киселев назвал чрезмерной роскошью. Накануне политолог Борис Межуев заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный готов продать себя в качестве орудия, необходимого Западу для решения своих проблем внутри России. Как и в свое время Ходорковский, Навальный сейчас является частью передового отряда евроатлантики внутри России. YouTube заблокировал видео звонка Навального «отравителю» 8 февраля 2021, 12:46





Видеохостинг YouTube из-за нарушения авторских прав заблокировал ролик блогера Алексея Навального, в котором он звонил своему якобы «отравителю». «Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав», – говорится на странице ролика в YouTube. У ролика было более 27,6 млн просмотров, передает РИА «Новости». Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. Европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва и врачей омской клиники, куда был доставлен Навальный. Студенты ДНР предостерегли российских сверстников от участия в Майдане 9 февраля 2021, 13:35





Студенты непризнанной Донецкой народной республики записали обращение, в котором призвали российскую молодежь, участвующую в незаконных акциях, не дать себя обмануть и не бороться за чужие, навязанные идеи. «Мы, актив студенческой лиги Донецкой народной республики, от лица всей студенческой молодежи хотим обратиться к студенческому сообществу Российской Федерации. Мы с ужасом наблюдаем кадры акций и шествий, которые сейчас происходят на территории России, и хотим предостеречь и рассказать, что вас может ожидать. Уже семь лет мы живем в состоянии гражданской войны, войны, которую никто не ожидал, которая пришла к нам внезапно. Войны, которую нельзя было увидеть в словах предводителей «революции достоинства», – сказал один из студентов в обращении, опубликованном на YouTube. В видео говорится об «оранжевой революции» 2004 года, когда начались поддерживаемые Западом «мирные акции» на фоне «отравления народного лидера» и было положено начало расколу страны на Запад и Восток, «на тех, кто купился на сказки о европейском уровне жизни, и тех, кто хотел остаться дома, с Россией». Студенты также заявили, что с тех пор «Украина перестала быть прежней», а граждан «стали заставлять учиться, общаться и думать на украинском языке» и запретили говорить на русском. «Под крылом майданной власти начали взращивать националистическое радикальное поколение, воспевающее нацистских преступников, и уже в 2014 году те, кто десять лет назад был ребенком, свято верящим в красивое европейское будущее, вышли с дубинками и «коктейлями Молотова» против действующей власти. Все тот же коллективный Запад называл их «мирными протестующими» и «детьми», закрывая глаза на их зверства. Послы и посланники иностранных государств говорили о свободе слова и раздавали печенье», – рассказал еще один студент. После государственного переворота легитимная власть отступила, а в новой стране не нашлось места для тех, кто «думает по-другому, по-русски». «Потом горели Славянск и Одесса, бомбили наши города, мы были вынуждены встать на защиту нашей земли. Семь лет каждый день погибают невинные люди. Эта война лишила жизни многих – детей, их родителей, стариков, многие остались инвалидами, а нас она лишила молодости», – рассказала одна из студенток. Участники обращения призвали российских ровесников не дать себя обмануть. «Люди, которые сегодня побуждают вас выходить на улицу, хотят лишь разрушить великую страну, им все равно на последствия. Возможно, вам кажется, что вы сейчас стоите на пороге чего-то нового, но это не так. Никто не вспомнит о вас, никто не будет защищать вас в пылу гражданской войны. Они не хотят вам добра, не будут защищать ваши права и бороться за вашу свободу. Они хотят лишь разрушить и разграбить великую Россию, не побежденную никем. Не помогайте им, станьте на защиту Родины, подумайте о своих родных, о своем будущем. Пожалуйста, одумайтесь, пока не стало слишком поздно», – заявили студенты ДНР. Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Ройзман передумал идти в ГД от «Яблока» после слов Явлинского о Навальном 7 февраля 2021, 16:15 Текст: Абдулла Шакиров

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Государственной думы Евгений Ройзман заявил, что больше не рассматривает партию «Яблоко» в качестве платформы для выдвижения в нижнюю палату парламента. Причиной такого решения стало заявление основателя партии Григория Явлинского о блогере Алексее Навальном. «Я видел это заявление. Для меня исчезла последняя возможность выдвижения от «Яблока» в Госдуму», – сказал Ройзман екатеринбургскому порталу It’s My City. Ранее Явлинский опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. В Сети посмеялись над предложением оппозиции светить фонариками в небо 9 февраля 2021, 16:58



Авторов многих блогов в Сети рассмешила идея руководителя сети «штабов» Алексея Навального Леонида Волкова в качестве протеста светить фонариком в небо. Предложение уже стало поводом для шуток и анекдотов. Во вторник Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. Он предложил жителям больших российских городов вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В связи с идеей Волкова в Сети начали вспоминать старые анекдоты и придумывать новые шутки. «Возможно, акция, анонсированная Волковым, – это продукт тяжелого похмельного брейнсторма, который устроил «русский отдел» ЦРУ в Лэнгли. Но я так не думаю. (…) Такой уровень интеллектуальной деградации отменяет победу в холодной войне всю целиком», – считает публицист Сергей Мардан. «Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну вот Волков и объявил то, что успел сляпать в PowerPoint. Сердечки, свечки и горящие фонарики. Love is all around you», – добавил он. Некоторые задались следующим вопросом: «Если Навальный – это любовь, а Любовь – это Соболь, то означает ли это что Навальный – соболь?» – уточняет автор Telegram-канала «Караульный». «Просто чудесная у нас оппозиция. Сказочная по всем пунктам. Фонарики, стало быть, чтобы цели подсвечивать», – прокомментировал акцию журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram. Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале привел «бородатый, но гениальный анекдот про раввина и кур», который в случае с Волковым звучит так:

– Ребе Волков, у нас протест сливается уже 10 лет, что делать?

– Выстраивайтесь на митинги сердечком, это поможет.

– Ребе Волков, протест еще слабее стал, еще меньше людей выходит, что делать?!!

– Попробуйте светить в небо фонариками, точно поможет!

– Ребе Волков, вообще никто теперь не выходит за Навального! Протест сдох!

– Правда? Очень жаль...у меня оставалось еще так много идей и вариантов! Некоторым идея с фонариками напомнила сцену из фильма про Гарри Поттера, где волшебники поднимали зажженные палочки в небо в сцене прощания с Дамблдором. А другие впомнили о снимке, на котором уже покойный американский политик Джон Маккейн фотографирует так называемые «миллионы огней свободы» на Майдане в Киеве. Основатель Telegram-канала «Толкователь», бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников объяснил идею проведения акции с фонариками тем, что сторонников Навального необходимо чем-то занять. «Тактически задумка Леонида Волкова светить фонариками в небо – правильная. Любой политтехнолог (а особенно командир в воинской части) скажет, что актив (солдат) всегда надо гонять, всегда чем-то занимать. Пусть и бессмысленными занятиями. Иначе сетевой интеллигент займется самокопанием, а потом начнёт чахнуть в депрессии. А солдат – дедовщиной и самоволкой», – пояснил он. При этом Пряников подчеркнул, что стратегически подобная акция является огромным проигрышем. «Окончательное превращение протеста в карнавализм. Политизированный актив в 5-10 тыс. человек вокруг команды Навального останется несмотря ни на какой абсурд их начальства. А вот пограничные слои этот карнавализм отвадит от протеста. Особенно людей старше 30-35 лет, потому что просто стыдно впадать в такой инфантилизм. Это примерно, как крутить спиннер или петь частушки в переполненном в вагоне», – заключил он. Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. До этого на прошлой неделе Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Соловьев предложил Волкову вместо новых акций протеста повыть на Луну 9 февраля 2021, 14:30







«Волкову надо призывать своих сторонников не фонариками в небо тыкать, а выйти и повыть на Луну от отчаяния и одиночества», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя планы соратника Алексея Навального Леонида Волкова организовать акцию протеста «в новом формате» с фонариками, приуроченную к 14 февраля. При этом ранее Волков сообщал об отказе от протестных акций. «Что Волкову приказали, то он и делает. Но ему, исходя из его фамилии и сложившейся ситуации, нужно призвать сторонников не фонариками в небо тыкать, а выйти и повыть на Луну от отчаяния и одиночества», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Резкую смену позиции Леонида Волкова собеседник объяснил «истерикой» Навального после объявления о прекращении протестов. «Конечно, Навальный не ожидал, что на митинги выйдет мало людей и что Россия продолжит воспринимать его не как политического заключенного, а как простого жулика, которому изменили условный срок на реальный. И когда Навальный узнал, что давления на власть со стороны улицы больше нет и что Волков отказался от протестов, у него началась истерика», – считает телеведущий. «И вот Волков под давлением, с одной стороны, своих кураторов из западных спецслужб, а с другой – со стороны Навального, пытается из себя что-то изобразить», – заключил Соловьев. Во вторник руководитель сети «штабов» Алексея Навального Леонид Волков в эфире «МБХ медиа» заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. По его словам, «это будет какой-то совсем другой формат». «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», – отметил он. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. «Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», – сказал Волков. На заявление Волкова отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. «НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. ... Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – заявила она. Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО. Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной. Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. В США увидели выгоду в конфликте России и ЕС после визита Борреля 9 февраля 2021, 10:53





Конфликт Евросоюза и России после поездки главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву может облегчить сотрудничество Брюсселя и администрации США Джо Байдена, пишут американские СМИ. «Последний конфликт Европейского союза с Россией предоставил США возможность отстаивать совместную позицию в отношении Москвы, поскольку официальные лица по обе стороны Атлантики рассматривают вопрос, как привлечь Кремль к ответственности за ситуацию с Алексеем Навальным», пишет Wall Street Journal. Как сообщает издание, визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Москву на прошлой неделе стал еще одним шагом ряда политиков во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в стремлении укрепить отношения с Россией. «Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров раскритиковал ЕС за вмешательство в ситуацию с Навальным. Еще позже Боррель узнал, что Москва высылает троих европейских дипломатов. В воскресенье Боррель написал в своем блоге, что «Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу». Он добавил, что «ЕС может ввести санкции в связи с заключением Навального», пишет издание. Газета отмечает, что в последние годы Москва якобы пыталась разделить США и ЕС, «но события прошлой недели предоставили администрации Байдена новые возможности». «Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хочет тесно координировать со своими европейскими союзниками действия Москвы в отношении Навального», добавляет издание. Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. 5 февраля Лавров по итогам переговоров с Боррелем заявил, что Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами. Боррель в свою очередь заметил, что отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы должны оставаться открытыми. Лавров: Фильм Навального снят в сотрудничестве с западными спецслужбами 8 февраля 2021, 18:59





Фильм о «дворце» в Геленджике блогер Алексей Навальный не смог бы сделать без сотрудничества с западными спецслужбами, Германия подтвердила, что предоставила блогеру доступ к архивам, касающимся президента Владимира Путина, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Отмечу один конкретный момент. В этом фильме Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ – скорее всего, с их спецслужбами. Одно это говорит достаточно о подоплеке всей этой истории и о той роли, которую играл и играет Запад на всем протяжении ее раскрутки в международном медийном пространстве», – приводятся на сайте МИД слова Лаврова. Лавров отметил, что есть конкретный вопрос, на который Москва хотела бы получить ответ: «Если в Германии так пекутся о праве А.А.Навального распоряжаться своими персональными данными, то каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В.В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?» «Мы обратились за разъяснениями на сей счет к МИД ФРГ, откуда нам через несколько дней сообщили, что допуск Навального к упомянутым архивным материалам был согласован соответствующим германским ведомством, а в самих переданных ему материалах «не было ничего секретного». Комментарии излишни», – сказал министр. Глава МИД подчеркнул, что оставляет в стороне «вопросы о том, какова цена содержащимся в фильме утверждениям и компьютерной графике, кто за этим стоит, как и кем все это кино оплачивалось». «На сей счет уже представлено множество фактов, хотя официальные лица и большинство СМИ на Западе их стыдливо не замечают», – добавил он. Напомним немецкие СМИ сообщали, что над фильмом Навального о «дворце» в Геленджике работала немецкая кинокомпания Blackforest Studios. Предложение сотрудничать с российским блогером поступило руководству компании из США. А сам фильм был снят продюсерской компанией из Лос-Анджелеса. В январе журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания. Перед этим президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром этих объектов в районе Геленджика. Боррель заявил о возможности введения новых санкций против России 7 февраля 2021, 23:48





Евросоюз может ввести очередные ограничительные меры в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву. «Мы обсудим эти вопросы с моими коллегами – министрами иностранных дел ЕС [22 февраля]. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да – они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого – недавно утвержденный режим санкций в области прав человека», – приводит слова Борреля ТАСС. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что «вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки визита» в Москву. «Временами дискуссия с моим российским коллегой (главой МИД Сергеем Лавровым) достигала высокого уровня напряженности, поскольку я призывал к немедленному и безоговорочному освобождению господина Навального, а также к полному и беспристрастному расследованию покушения на его жизнь, – сообщил Боррель. – Я напомнил министру Лаврову, что обязательства России в области прав человека вытекают из международных обязательств, которые она добровольно взяла на себя (т. е. Европейской конвенции по правам человека Совета Европы), и поэтому не может быть отброшены как вмешательство во внутренние дела». Боррель также сообщил, что его команда связывалась «с близким окружением Навального». «Моя команда имела контакты с близким окружением господина Навального, чтобы выразить нашу поддержку. К сожалению, я не смог встретиться с ним, так как во время моего визита он предстал перед судом. Я также выразил поддержку ЕС правам человека и политическим свободам, отдав дань уважения Борису Немцову, ведущему оппозиционному деятелю, на мосту, где он был убит шесть лет назад», – добавил европейский чиновник. Напомним, 5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что ни одна страна – член Евросоюза пока не внесла предложений о новых санкциях в отношении Москвы из-за ареста Алексея Навального. Глава МИД Сергей Лавров в свою очередь заметил, что Евросоюз не является надежным партнером России. Напомним также, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела России. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Эксперт: Глумящиеся над ветеранами хотят отбить у молодежи историческую память 7 февраля 2021, 19:12 Текст: Андрей Самохин

«Навальнисты» хотели бы вытеснить из сознания молодежи все знаковые авторитеты, на которых стоит наша страна, сказала газете ВЗГЛЯД ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, комментируя оскорбления ветерана Игната Артеменко, транслируемые в соцсетях сторонниками Алексея Навального. «Наверное, таким образом они хотят поддержать своего «вождя», хотя, на мой взгляд лишь усугубляют негативное отношение, которое он вызвал у большинства соотечественников оскорблениями ветерана в своем ролике и вторично – во время суда», – считает сопредседатель Центрального штаба Общероссийского движения «Бессмертный полк России» Цунаева. «Но, думаю главная задача у них другая: заставить молодежь усомниться вообще во всех общепризнанных авторитетах, которые есть у нашего государства. Ведь в видеоролике Навального оскорблением подвергся не только Игнат Сергеевич, но и вообще все уважаемые люди, сделавшие что-то полезное для нашей страны. По их задумке, мы должны сначала перестать гордится нашими авторитетами, а потом и страной в целом. А когда ты испытываешь сомнения, стыд за свою Родину, то тебе в этом состоянии можно навязать другие авторитеты, другие – альтернативные идеалы. Это известная и давно опробованная практика идеологической войны», – говорит собеседница. Она подчеркивает, что в нашем национальном менталитете совершенно особую роль играют именно люди, судьба которых была тесно переплетена с Великой Отечественной войной: которые не только воевали и защитили нашу страну, но и трудились для победы в тылу, восстанавливали ее после победы. «Я лично и многие наши поколения, включая нынешнюю молодежь, воспитывались на этих авторитетах, именно их и хотят подорвать у тех, кто плохо знает историю, – сказала Цунаева – Начинается манипуляция сознанием, рассчитанная на невежество и доверчивость: «он не так и не столько воевал» и так далее. По ее словам, делается расчет как раз на молодую аудиторию, в целом патриотически настроенную, но знающую войну по нескольким военным блокбастерам, герои которых подбивают в одиночку десятки танков, проходят всю войну с сорок первого до сорок пятого. «У членов нашего сообщества, погруженных в военную тему не через эффектные киношные сцены, а через собственноручный поиск останков погибших, через архивы и личные судьбы людей, представление героизма совсем иное. Дело не в том, сколько именно и где человек воевал, сколько орденов получил за яркие подвиги, а в том – что он там просто был, не согнулся, не бежал, не предал. Когда отрываешь бывший окоп и выгребаешь оттуда ведрами осколки, которыми покрыты останки бойцов, то понимаешь – все равно сколько этих ведер, просто преклоняешься перед предками, которым довелось сидеть здесь в том аду. Есть немало примеров бойцов, погибших в первом же бою, возможно не успев даже убить ни одного врага, летчиков, совершивших всего один боевой вылет: что же, нам не стоит о них помнить и склонять перед ними голову?!», – задает вопрос Цунаева. Она сообщила, что ее знакомые молодые поисковики остро-негативно отреагировали на анти-ветеранские выпады «навальнистов», но не всегда могут оперативно возвышать свой голос, поскольку не сидят столько в соцсетях, как последние. «Многие из них уже поддержали мою точку зрения, высказанную в Instagram. Для нас это серьезный урок: на наших встречах с молодыми ребятами обязательно будем разговаривать о природе героизма, о цене даже одного военного дня. Важно научиться давать спокойный и аргументированный отпор манипуляторам. Поверьте, молодежи, разделяющей наши, а не их ценности в стране неизмеримо больше. Надо, чтобы она обрела свой полный голос», – резюмирует Цунаева. Напомним, сторонники Навального в след за ним продолжили издеваться над ветераном Игнатом Артеменко в соцсетях. Так блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Политолог объяснил зацикленность Навального лично на Путине 7 февраля 2021, 16:44 Текст: Андрей Самохин

Англосаксонские кураторы научили Алексея Навального, как создать в России квазирелигиозную секту адептов, которая будет верить даже непроверенной и грубо сфальсифицированной информации, вроде ролика о «дворце Путина», заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. «Из совокупности всех последних событий, связанных с этим человеком, даже самым наивным и неискушенным в политике людям, стало понятно, что Навальный – это не какая-то самостоятельная персона, а инструмент в руках Запада. А целью последнего является не мифическая «свободная, демократическая Россия», а ее разрушение: взаимное озлобление разных страт общества, гражданская война, голод, распад страны на части – как было в 1917-м и 1991-м. Для такой цели не подходят системные либералы, подобные основателю партии «Яблоко» Григорию Явлинскому, выступающему за перемены в рамках выборного процесса, нужны фигуры типа Навального», – уверен профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Он напомнил, что от Навального за все время не слышно было ни одного доброго слова о России и ее народе – ни про какие ее периоды: царский или советский. «При этом ни разу он не сказал ничего плохого про Запад, где у него учится дочь, да и сам он стажировался в Йельском университете, и, видимо, там же и прошел начальную подготовку в качестве «мины замедленного действия». Позже уже в 2012-м его контакты были «активированы» и модернизированы через Браудера, Сороса и всей этой компании», – полагает политолог. «Человек он – резко коммерчески ориентированный, что показывают его махинаторские опыты с «Кировлесом», потом с «Ив Роше», за что он и получил сроки. Чтобы как-то себя обелить – пошел в политику, объясняя проблемы с законом политическими преследованиями. Там его и подобрали враги России, поставив на финансирование», – поясняет Матвейчев. То, что через Навального Запад старается ударить лично по президенту России Владимиру Путину, собеседник объясняет шахматной метафорой: у противника может оставаться на доске много влиятельных фигур, целая армия пешек, но если королю поставлен мат, то игра заканчивается. «В революцию 1917 года многим казалось: вот уберем царя и справимся со страной еще лучше силами Временного правительства, думцев там разных, профессоров, генералов. А вместо этого все пошло вразнос. Так же и с ГКЧП в 1991-м. В любом государстве все держится на первом лице, потому что это живая функция, принимающая конечное решение. И как только ты эту функцию вынимаешь из властной пирамиды – она рассыпается: каждый начинает идти в свою сторону, играть в свою игру», – говорит политолог. По его мнению, именно такой тактикой – стрельбы по «королю» – Навального вооружили его англосаксонские кураторы, обладающие большим опытом в этой сфере. Они же, согласно Матвейчеву, и научили его, как создать в России квазирелигиозную секту адептов, которая будет верить даже непроверенной и даже грубо сфальсифицированной информации, вроде ролика о «дворце Путина». Эти навыки англосаксы наработали, начав изучать опыт создания многочисленных протестантских сект в США, считает эксперт. «Создай доверие к торговой марке, убери критическую оценку лидера секты – и ты продашь под этим брендом любой дрянной товар», – свидетельствует Матвейчев. Собеседник отметил, что саморазоблачение Навального как «человека Запада», махинатора, который по инструкции кураторов вовлекает в свои игры детей, да еще и оскорбляет ветеранов войны, не смутят его адептов, но оттолкнут тех, кто желает сохранить лицо на российском политическом поле. Например, Григория Явлинского, который на личном сайте опубликовал программную статью с резкой критикой методов Навального. «Думаю, что ему невозможно было смолчать: после оскорбления подсудимым блогером ветерана, затронуты такие вещи, которые взбудоражили уже весь народ. Григорию Алексеевичу не хотелось бы, чтобы его заподозрили хоть в какой-то солидарности с этим человеком, перешедшим все границы. Наверное, это как-то укрепит моральный авторитет Явлинского во вменяемой части либеральной среды», – заключил Матвейчев. Напомним, в пятницу в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Заседание должно продолжиться в конце следующей недели. Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Внук Артеменко Игорь Колесников заявил в суде, что в адрес его семьи поступают угрозы от сторонников Навального. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.