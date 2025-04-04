Tекст: Дмитрий Зубарев

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирали даже сломанные автомобили у жителей Суджи Курской области, пишет ТАСС. Местная жительница Светлана, которая была эвакуирована после освобождения города, рассказала, что военные интересовались наличием машин в гаражах. Они забирали транспортные средства, если могли их завести, и использовали их после ремонта.

Светлана также отметила, что ВСУ проявляли интерес ко всему, что могло им пригодиться, собирая вещи из гаражей. Она вспомнила случай, когда солдаты, чтобы завести машину, привезли свой аккумулятор и накачали колеса. После чего машину забрали для своих нужд.

По словам Светланы, взамен украинские военные иногда предлагали продовольственную помощь, однако требовали оплату в гривнах за необходимые жителям вещи. Женщина подчеркнула, что, отказавшись от такой сделки, так ничего и не получила.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин переадресовал благодарность участникам спецоперации за освобождение города Суджа, выразившуюся от жителей Курской области. Потери ВСУ на Курском направлении превысили 70 тыс. человек. ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области.