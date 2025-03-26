Путин переадресовал бойцам спецоперации благодарность за освобождение Суджи

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании набсовета общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» волонтер курского регионального отделения Надежда Алымова рассказала о благотворительной работе с детьми из пунктов временного размещения жителей Курской области, передает ТАСС.

Она отметила, что одна из девочек выразила желание вернуться в Суджу, которая в это время уже была освобождена.

Алымова добавила, что от лица всех жителей приграничья она хочет выразить благодарность президенту Владимиру Путину и бойцам за исполнение общей мечты. По ее словам, освобождение города стало важным событием для всех жителей региона.

Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что основная благодарность должна быть адресована бойцам, которые сделали возможным возвращение жителей домой. «Что касается вот этого желания вернуться домой в Суджу, то это не мне, прежде всего, слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам», – подчеркнул он.

Ранее на пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко Путин выразил благодарность российским бойцам за успешное освобождение города Суджа и прилегающих населенных пунктов в Курской области