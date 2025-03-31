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Медведев предложил «лекарства» от русофобии в Европе
Медведев назвал «Калибр», «Искандер» и «Орешник» средствами от русофобии в Европе
Наилучший эффект при «лечении острой формы русофобии» у европейских политиков достигается с использованием «Калибра», «Оникса», «Искандера», «Орешника» и других мощных средств, включая ядерные «Ярс» и «Сармат», заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев в Telegram-канале предложил своеобразные «способы лечения» для европейских политиков, страдающих острой формой русофобии. По его словам, наилучшего эффекта можно достичь, применяя «сильные седативные препараты» такие как «Калибр», «Оникс», «Искандер» и «многокомпонентный транквилизатор «Орешник». В особо сложных случаях Медведев предлагает использовать ядерные «нейролептики» типа «Ярса» и «Сармата».
Медведев описал «русофобию» как психическую патологию, возникающую из-за «биполярного аффективного преувеличения» влияния России на Европу. Он выделил две стадии заболевания: маниакальную и депрессивную. В маниакальной стадии наблюдается агрессивность и стремление нападать на более сильных, тогда как депрессивная стадия характеризуется меланхолией и физическим упадком.
Медведев привел примеры политиков в маниакальной стадии, включая президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а к политикам в депрессивной стадии отнес главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Каю Каллас. Он отметил, что традиционные лекарственные препараты неэффективны при лечении, предлагая замену в виде «военных средств».
Ранее депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рекомендовал президенту Польши Анджею Дуде отказаться от антироссийских заявлений и русофобской риторики на Генассамблее ООН.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается склонить Америку к общей борьбе с Россией.