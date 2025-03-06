Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.12 комментариев
В Госдуме осудил истерику Макрона по России
Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о российской угрозе Европе
Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.
Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.
Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.
Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.