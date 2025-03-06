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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинские президенты всегда против федерализации

    Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Переживет ли ООН конец однополярного мира

    Мир, который хочет построить Трамп – это мир больших империй. В этом новом имперском мире следить за сохранением порядка будут пять-семь больших имперских образований, которые потребуют совершенно иных структур для координации друг с другом.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    36 комментариев
    6 марта 2025, 02:17 • Новости дня

    В Госдуме осудил истерику Макрона по России

    Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором из-за слов о российской угрозе Европе

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Михаил Шеремет подверг критике заявление Эммануэля Макрона о российской угрозе, отметив, что Франция сама исторически угрожала России, а Макрон стремится стать новым Наполеоном.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет резко раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал Россию угрозой для Европы. В интервью РИА «Новости» Шеремет подчеркнул, что реакция Макрона является истеричной и возмутительной.

    Шеремет напомнил, что на протяжении истории именно Франция неоднократно угрожала России, в том числе отправляя свои войска на Москву. По его мнению, Макрон поднимает градус русофобии в Европе, чтобы отодвинуть Германию и стать лидером Евросоюза. Он выразил уверенность, что мечты Макрона о лидерстве обречены на провал.

    Шеремет также охарактеризовал Макрона как диктатора, который нуждается в создании образа внешнего врага, чтобы объединить вокруг себя европейские страны. По его словам, французский народ осознает это, и Макрон будет публично поставлен на место.

    Напомним, вечером 5 марта Макрон выступил с обращениям к гражданам, в ходе которого заявил, что Россия представляет угрозу безопасности Франции и Европы в различных сферах, включая воздушное пространство и киберпространство. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия продолжает перевооружение.

    5 марта 2025, 13:08 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу

    Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Белого дома Стармера и Макрона с Зеленским

    Эксперт оценил перспективы визита Стармера, Макрона и Зеленского к Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Белом доме не воспринимают премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского полноценными политиками. Поэтому их планируемый визит в Белый дом обречен на провал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее сообщалось, что Киев, Париж и Лондон создали новый план урегулирования конфликта на Украине и намерены представить его Дональду Трампу.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той «бумажкой», которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно «проштрафился». И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение заключенных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», – отметил аналитик.

    «Думаю, основными европейскими переговорщиками с США станут генсек НАТО Марк Рютте – от либеральной страты, президент Финляндии Александр Стубб – от системных консерваторов, премьер Италии Джорджа Мелони – от евроскептиков, президент Чехии Петр Павел – от технократов и бывший президент Словении Борут Пахор – от левого крыла. Их голоса для Трампа кажутся весомее», – резюмировал политолог.

    Ранее стали известны пункты нового проекта урегулирования украинского кризиса, который премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский хотят на будущей неделе представить американскому лидеру Дональду Трампу, сообщает Daily Mail.

    В тексте указаны: освобождение заключенных и перемирие в небе – запрет на ракеты, беспилотники большой дальности, атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру. Также упоминается немедленное прекращение боевых действий на море.

    Франция и Британия уже разрабатывали первый вариант плана прекращения огня на Украине. Как сообщал Макрон, документ предполагает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

    Французский лидер уточнял, что предложение не затронет боевые действия на земле, так как протяженность линии фронта «сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта». По его словам, проверить соблюдение прекращения огня на таком отрезке «было бы крайне сложно».

    При этом размещение европейских «миротворцев» планируется только на втором этапе. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – говорил он.

    Но в реальности этот план не стоит бумаги, на которой он изложен, говорил газете ВЗГЛЯД Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда».

    Коментарии (10)
    5 марта 2025, 10:36 • Новости дня
    Франция обвинила российский Су-35 в «опасном сближении» с дроном

    Французский министр обороны заявил о якобы «опасном сближении» Су-35 с дроном Reaper

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о якобы приближении российского Су-35 к французскому дрону Reaper в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, следует из сообщения в соцсети министра.

    Лекорню сообщил в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что российский истребитель Су-35 якобы несколько раз «приблизился к французскому дрону Reaper» в международных водах над Средиземным морем, передает РИА «Новости».

    Со слов Лекорню, в воскресенье якобы российский Су-35 совершил три последовательных пролета вблизи французского беспилотника, который выполнял разведывательную миссию. По его словам, это могло привести к потере управления дроном.

    Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Российские военные заявляют, что не пересекают воздушные трассы и избегают опасного сближения с воздушными судами иностранных государств.

    Ранее в районе Эт-Танф истребитель F-16 коалиции во главе с США опасно сблизился с российским Су-35.

    До этого истребитель Typhoon коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с российским Ан-30 в небе над провинцией Хомс. Также над районом Эт-Танф истребитель-бомбардировщик F/A-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом воздушного наблюдения Ан-30 ВКС России.

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    5 марта 2025, 23:05 • Видео
    США предали Украину. Теперь официально

    В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    5 марта 2025, 17:37 • Новости дня
    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества

    Григоренко сообщил о разработке правительством законопроекта для борьбы с кибермошенничеством

    Подготовлен законопроект по защите россиян от кибермошенничества
    @ imago/allOver-MEV/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Дмитрий Григоренко объявил о разработке комплексного законопроекта для борьбы с кибермошенничеством, который содержит около 30 мер и призван защитить граждан от мошенников.

    Григоренко представил новый законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством, в ходе заседания правительства, сообщает Кремль в Telegram-канале. Документ разрабатывался совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, бизнесом, операторами связи и банками.

    Григоренко подчеркнул, что основной целью мошенников является завоевание доверия людей с целью их обмана. «Именно поэтому наш законопроект направлен на то, чтобы дать людям простые инструменты для самозащиты, а также лишить мошенников возможности использовать существующие схемы», – заявил он.

    Законопроект включает порядка 30 мер, которые, по словам Григоренко, касаются как создания инструментов самозащиты для граждан, так и устранения возможностей для мошеннических действий.

    Ранее президент Владимир Путин на коллегии МВД отметил, что ущерб от кибермошенничества в прошлом году превысил 200 млрд рублей, а раскрываемость таких преступлений составила лишь 23%.

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    5 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Путин обсудил с Набиуллиной ужесточение ответственности для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

    Набиуллина выступила перед Путиным с докладом, посвященным мерам борьбы с телефонными и интернет-мошенниками, передает ТАСС. В ходе обсуждения особое внимание уделили вопросу повышения ответственности для так называемых дропперов – людей, предоставляющих свои банковские карты для вывода и обналичивания похищенных средств.

    Путин спросил Набиуллину о ее мнении относительно усиления ответственности для таких лиц. На это глава ЦБ заявила, что поддерживает введение уголовной ответственности за пособничество мошенникам. Она отметила: «В первый раз можно ограничиться предупреждением, однако за последующие действия необходимо предусмотреть уголовное наказание».

    Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.

    Напомним, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты.

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    5 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля

    Российские войска вышли на окраины села на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей

    Российские войска вышли на окраины Вольного Поля
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Передовые отряды группировки «Восток» достигли окраин села Вольное Поле, расположенного на стыке Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины, где начались бои за его освобождение.

    Российские войска группировки «Восток» подошли к окраинам села Вольное Поле, сообщает РИА «Новости». Село расположено на стыке границ российских регионов: Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины.

    По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, войска достигли этого населенного пункта после освобождения соседнего села Привольное. Оба этих села находятся на западе Донецкой Народной Республики (ДНР).

    «Наши войска после освобождения Привольного продвинулись вперед и вошли на окраины села Вольное Поле. За его освобождение начались бои», – отметил Рогов. Он добавил, что Вольное Поле находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской областью Украины.

    Рогов также сообщил, что боевые действия уже идут на высотах севернее Вольного Поля, где расположены ключевые опорные пункты боевиков ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы активизировали боевые действия на границе ДНР и Запорожья, ведя наступление в районах населенных пунктов Вольное поле, Днепроэнергия и Веселое.

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    5 марта 2025, 22:37 • Новости дня
    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС

    Макрон решил начать обсуждение с союзниками о защите ЕС французским ЯО

    Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС
    @ REUTERS/Evan Buhler

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

    Макрон в обращении к гражданам Франции заявил о своем намерении начать стратегические дебаты по вопросу использования французского ядерного арсенала для защиты европейских союзников, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Макрон подчеркнул, что, независимо от результатов будущих обсуждений, окончательное решение об использовании ядерного оружия останется за президентом республики.

    Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция не должна делиться своим ядерным арсеналом.

    До этого лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц предложил Германии полагаться на Францию в вопросах ядерного сдерживания, а не только на США, в контексте европейской безопасности.

    Также сообщалось, что Франция рассматривает возможность разместить ядерные истребители в Германии в случае вывода американских войск из Европы.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, насколько есть у Франции возможность обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России.

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    5 марта 2025, 15:35 • Новости дня
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    Захарова: Переговоров по Украине сейчас нет
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине на данный момент не проводятся, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, одной из причин этого является запрет Владимира Зеленского на проведение такого диалога с Россией.

    Захарова, выступая на «Форуме в большом городе», заявила о текущем отсутствии переговоров по Украине, что обусловлено в том числе запретом со стороны президента страны Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Дипломат указала, что Зеленский ввел этот запрет под давлением Британии и США. Она отметила: «Конкретных переговоров нет. Именно Зеленский под давлением Британии и США сам себе запретил проведение переговоров на законодательном уровне».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле положительно оценивают готовность президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, несмотря на правовой запрет на контакты с Москвой.

    До этого президент США сообщил о получении письма от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил готовность к переговорам и подписанию сделок по ресурсам в любое время.

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    5 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    Стрелявшего в женщину петербуржца обнаружили мертвым

    Мужчину, ранившего петербурженку, нашли мертвым с огнестрелом в машине

    Tекст: Максим Попов

    В Санкт-Петербурге мужчина, устроивший стрельбу и ранивший женщину, был найден мертвым в автомобиле с огнестрельным ранением головы.

    Как сообщили в региональном главке МВД, мужчина, устроивший стрельбу на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге и ранивший женщину, был найден мертвым. Тело обнаружили в разыскиваемом автомобиле, расположенном возле дома 55, корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова, с огнестрельным ранением головы, передает ТАСС.

    Сообщается, что 53-летний подозреваемый был уроженцем Псковской области и ранее состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии после стрельбы.

    Напомним, инцидент произошел вечером 4 марта, когда в полицию поступило сообщение о стрельбе на Кронверкском проспекте. Стрелявший скрылся на автомобиле, что вызвало широкомасштабные поиски. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    5 марта 2025, 22:49 • Новости дня
    Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине

    Президент Франции сообщил о планах по отправке европейского контингента на Украину

    Макрон с начальниками штабов решил проработать размещение контингента ЕС на Украине
    @ REUTERS/Rodrigo Antunes

    Tекст: Максим Попов

    Франция организует встречу начальников генштабов стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить возможность размещения европейского контингента на Украине для контроля соблюдения будущего мирного соглашения.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести встречу начальников генштабов вооруженных сил стран, поддерживающих киевский режим, сообщает ТАСС. Встреча состоится на следующей неделе в Париже и будет посвящена обсуждению потенциального размещения европейского контингента на Украине.

    Макрон подчеркнул, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут выполнять роль наблюдателей за соблюдением мирного соглашения.

    Выступая перед нацией, Макрон отметил, что важно обеспечить Украине гарантии безопасности на будущее. Он выразил недоверие к России, заявив, что нельзя полагаться только на ее обещания. По его словам, необходимо сделать все возможное для защиты Украины, в том числе за счет международных усилий по поддержанию мира.

    Конфликт на Украине, по мнению Макрона, стал глобальным и представляет угрозу для безопасности Европы. Он отметил, что Россия наращивает свою военную мощь, увеличивая численность личного состава и количество техники. В связи с этим Макрон выразил сомнение в том, что Россия остановится на Украине.

    Президент Франции призвал продолжать поддерживать киевский режим до тех пор, пока его представители не смогут начать переговоры с Россией. Он также выступил против любых попыток установить перемирие, которое может оказаться хрупким.

    По мнению Макрона, мир не может быть достигнут через капитуляцию и разрушение Украины.

    Ранее Макрон решил обсудить использование ядерного оружия Франции для защиты ЕС.

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    5 марта 2025, 03:06 • Новости дня
    Рогов: В Киеве готовят план раздора между США, Россией и Китаем

    В офисе Зеленского создали план по разрыву отношений США, России и Китая

    Tекст: Максим Попов

    Офис Зеленского приступил к созданию плана, целью которого является посеять разногласия между Россией, США и Китаем, сообщил председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов.

    По словам Рогова, стратегия Зеленского направлена на создание напряженности и разногласий среди крупнейших мировых держав, передает РИА «Новости».

    Рогов отметил, что Зеленский и его команда сегодня напоминают «стаю нацистских крыс», загнанных в угол, которые пытаются искусать всех вокруг. Он также добавил, что Зеленский уже начал искать контакты с Китаем, демонстрируя готовность выполнять указания Пекина. Однако, по словам Рогова, такие попытки выглядят смешно, учитывая, что Китай всегда придерживался взвешенной позиции и не действовал против интересов России.

    За разработку плана отвечает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Рогов выразил сомнения в успешности этой инициативы, напоминая о недовольстве Китая после ситуации с заводом «Мотор Сич», когда китайские инвесторы потеряли несколько миллиардов долларов.

    Ранее The New York Times отмечала, что США приостановили поставки военной помощи Украине, что обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.

    Телеканал CNN указал, что американская военная помощь Украине может быть приостановлена, что приведет к ощутимым последствиям для ВСУ уже в ближайшие дни или недели.

    Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

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    5 марта 2025, 18:33 • Новости дня
    Стало известно об отмене поездки Макрона в США

    Le Figaro сообщила об отмене ближайшей поездки Макрона в США

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует визит в США в ближайшее время, сообщил Le Figaro источник в администрации президента Франции.

    Макрон в ближайшее время не поедет в Соединенные Штаты. Информацию предоставил неназванный источник в администрации президента Франции, приводит сообщение ТАСС.

    «Поездка президента на данном этапе не планируется», – цитирует Le Figaro комментарий источника. Несмотря на неуточненные мотивы отказа от визита, данное заявление подразумевает, что в ближайшем будущем Эммануэль Макрон не намерен посещать США с официальным визитом.

    Ранее официальный представитель правительства Франции Софи Прима на брифинге в Париже сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах.

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    5 марта 2025, 22:24 • Новости дня
    В России ввели скидку 50% на проезд в поездах для детей от 10 до 18 лет

    Tекст: Максим Попов

    Правительство утвердило 50%-ную скидку на поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет, включая плацкартные, общие, а также вагоны 2-го и 3-го классов.

    Согласно постановлению правительства, в России ввели льготную скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет, передает ТАСС.

    Скидка предоставляется на билеты во внутригосударственном сообщении и распространяется на плацкартные, общие вагоны, а также вагоны 2-го и 3-го классов в моторвагонном подвижном составе.

    Исключением из данного постановления являются скоростные поезда, на которые льготный коэффициент не распространяется.

    До этого стало известно, что путейные рабочие РЖД получили экзоскелеты.

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    5 марта 2025, 22:58 • Новости дня
    Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы

    Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы

    Tекст: Вера Басилая

    «Агрессия» России не знает границ, она представляет угрозу для Франции и Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед гражданами Франции.

    Макрон во время выступления, транслировавшегося по каналу BFMTV, заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, Россия представляет угрозу в киберпространстве, воздухе, соцсетях, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что Россия намерена укрепить свою армию, планируя к 2030 году увеличить ее численность на 300 тыс. солдат, пополнить арсенал 3 тыс. танков и 300 самолетами. Это, по мнению президента Франции, представляет серьезную угрозу для европейских стран.

    Ранее Макрон объявил о дебатах по использованию ядерного оружия Франции для защиты Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД  писала, зачем Запад создает миф о скором «нападении России».

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    5 марта 2025, 15:28 • Новости дня
    Мишустин: Западные санкции не смогли лишить россиянок цветов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские аграрии смогли увеличить производство цветов, несмотря на санкции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин заявил, что санкционные ограничения не смогли лишить российских женщин цветов, поскольку отечественное производство в сфере цветоводства было не только сохранено, но и увеличено, передает ТАСС. Об этом он сообщил в ходе беседы с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

    Премьер-министр подчеркнул, что санкции изначально создали сложную ситуацию, так как Россия активно закупала цветы, однако это стало стимулом для развития собственного производства.

    Он также напомнил, что ранее были открыты кредитные линии для поддержки этой отрасли. Мишустин отметил, что правительство будет продолжать оказывать необходимую помощь цветоводству.

    Ранее Мишустин рассказал, как его отец всегда дарил матери полевые цветы, предпочитая незабудки, ландыши и ромашки. Он также поделился советами по выбору цветов для женщин накануне 8 Марта, подчеркивая важность настроения и предпочтений получательницы.

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    5 марта 2025, 09:06 • Новости дня
    Глава МИД Японии заявил о продолжении поддержки Украины и санкций против России

    Tекст: Александра Юдина

    Глава японского МИД Такэси Ивая подтвердил, что Токио будет поддерживать санкции против России и оказывать помощь Украине, стремясь к долгосрочному и справедливому миру в регионе.

    Глава МИД Японии подтвердил намерение Японии продолжать поддержку Украины и санкции против России, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что основным приоритетом Токио остается достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине.

    Исиба, отвечая на вопрос о возможности прекращения военной помощи США Украине, отказался комментировать гипотетические сценарии, но подчеркнул, что текущая помощь от других стран позволяет Украине продолжать борьбу.

    Депутат от Конституционно-демократической партии попросил разъяснить, будет ли Япония продолжать свою поддержку, на что Ивая подтвердил прежнюю позицию правительства, заявив о намерении продолжать помощь и санкции в отношении России.

    Россия приняла решение о запрете въезда девяти японским гражданам, в том числе главе МИД Японии Такэси Ивая, в ответ на санкции со стороны Токио. Ранее Ивая выразил несогласие с решением Москвы запретить ему въезд в Россию.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору.

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    Чем выгодна России беспрецедентная торговая война США и Китая

    Китай бьет по сельскому хозяйству США в ответ на удвоение пошлин на китайские товары. Под удар попали американская соя, пшеница, кукуруза, а также мясная и молочная продукция. Почти по всем этим товарам Россия жаждет нарастить поставки на огромный китайский рынок. И сейчас самое время это сделать. Кто проиграет, а кто выиграет от самой разрушительной торговой войны, начатой Дональдом Трампом? Подробности

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    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    Макрона обуяли ядерные амбиции США

    Франция желала бы занять в Европе то место, которое сегодня занимают США – по крайней мере, в оборонной сфере. Иначе сложно оценивать заявления президента страны Эммануэля Макрона о том, что Париж должен обеспечить ЕС «ядерный зонтик» для сдерживания России. Однако есть ли у Франции для этого финансовые и военные возможности, а у ее граждан – желание воевать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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