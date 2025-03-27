Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Группировка войск «Север» нанесла поражение трем бригадам ВСУ на Белгородском направлении
В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении, сообщило Министерство обороны России.
Поражены сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих, уничтожена боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия.
Группировка «Запад» поразила подразделения ВСУ в Харьковской области и ДНР. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 210 военнослужащих и девять орудий полевой артиллерии, включая гаубицу FH-70 производства Британии.
В зоне действия «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, танк и пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и БМП Bradley. Также уничтожены восемь автомобилей и два склада боеприпасов.
Группировка «Центр поразила несколько бригад ВСУ в ДНР. В зоне ее ответственности потери украинских формирований составили до 465 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии.
В прошлые сутки российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.