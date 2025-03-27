Tекст: Алексей Дегтярев

Поражены сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Проходы, Угроеды, Степок и Михайловское Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих, уничтожена боевая бронированная машина, автомобиль и два артиллерийских орудия.

Группировка «Запад» поразила подразделения ВСУ в Харьковской области и ДНР. Украинская армия в зоне ее ответственности потеряла свыше 210 военнослужащих и девять орудий полевой артиллерии, включая гаубицу FH-70 производства Британии.

В зоне действия «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 280 военнослужащих, танк и пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и БМП Bradley. Также уничтожены восемь автомобилей и два склада боеприпасов.

Группировка «Центр поразила несколько бригад ВСУ в ДНР. В зоне ее ответственности потери украинских формирований составили до 465 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии.

В прошлые сутки российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.