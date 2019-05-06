Названа причина гибели большинства пассажиров «Суперджета»

Большинство пассажиров, погибших в сгоревшем Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, отравились продуктами горения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Подавляющее большинство пассажиров самолета, которые не успели выбраться из салона и погибли, задохнулись продуктами горения», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

Отмечается, что у многих погибших имеются сильные термические ожоги.

«Причины [смерти] будет устанавливать экспертиза, но, судя по всему, большинство оставшихся в салоне погибли от отравления», – добавил собеседник агентства.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Они также предостерегли от перевода средств мошенникам.

Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Ранее о том, что происходило на борту, рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.