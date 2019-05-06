После трагедии в Шереметьево активизировались мошенники

Власти Мурманской области предостерегают людей, желающих помочь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, от перевода денежных средств на счета мошенников.

«Официально пока никаких фондов нет. Предостерегаем жителей от перевода средств мошенникам, которые активизировались в связи с трагедией в Шереметьево», – отметили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщали, что в соцсетях распространились сообщения с предложениями поучаствовать в сборе средств для пострадавших и семей погибших в авиакатастрофе в Москве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Россия 24», после трагедии жители Мурманска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших в Шереметьеве.

«Люди приходят сюда, в центр Мурманска, для того, чтобы выразить свои эмоции, поддержать родственников тех, кто погиб <...>, поддержать тех, кто пострадал в этой авиакатастрофе. <...> Ехать до аэропорта Мурманск достаточно далеко, поэтому было предложено возлагать цветы и ставить свечи здесь, в самом центре города. Это случайная, спонтанная инициатива, предложенная в интернете, ночью уже начали люди приносить цветы и свечи, утром сюда пришел положить цветы врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис», – сообщили в телеэфире.

Напомним, в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. В тот момент на борту находились 78 человек. По данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37.

После катастрофы власти Мурманской области объявили трехдневный траур и пообещали близким погибших выплатить по 1 млн рублей. Тела всех погибших уже извлечены из самолета, для их опознания будет проведена генетическая экспертиза.

Ранее о том, что происходило на борту рассказала стюардесса Татьяна Касаткина. Также стало известно о подвиге погибшего бортпроводника Максима Моисеева, спасавшего пассажиров из хвостовой части самолета.