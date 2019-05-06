Стало известно о подвиге погибшего бортпроводника «Суперджета»

Бортпроводник Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево, 22-летний Максим Моисеев погиб, пытаясь открыть дверь в горящем хвосте лайнера для спасения пассажиров, сообщили источник в авиакругах.

«Эвакуация пассажиров велась через переднюю дверь по надувному трапу. С пассажирами в хвостовой части самолета находился бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть заднюю дверь для оперативной эвакуации пассажиров из хвостовой части, которая горела. У него не получилось, он начал помогать людям покинуть горящий самолет», – рассказал источник ТАСС.

По его словам, бортпроводник до последнего не выходил из самолета и погиб.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Моисеев мечтал о небе еще подростком. Он окончил кадетскую школу-интернат с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. Отслужил в армии, после чего поступил в Московскую государственную академию водного транспорта и параллельно работал в «Аэрофлоте». Моисеев планировал поработать бортпроводником пару лет, а после получения диплома переучиться на пилота.

В воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа. Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.