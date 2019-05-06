После ЧП в Шереметьево в Мурманской области объявлен трехдневный траур

В связи с трагедией в аэропорту Шереметьево 6, 7 и 8 мая объявлены в Мурманской области днями траура, сообщил врио губернатора региона Андрей Чибис.

«В Мурманской области объявлен трехдневный траур», – сообщил врио губернатора региона на своей странице в соцсети «Вконтакте».

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В правительстве региона уточнили, что днями траура в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево объявлены 6, 7 и 8 мая. В эти дни будут отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти, передает ТАСС.

В воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным Следственного комитета России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.