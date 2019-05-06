Семьям погибших при ЧП в Шереметьево пообещали по 1 млн рублей

Власти Мурманской области окажут поддержку семьям погибших и пострадавшим при ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево, близкие погибших получат по 1 млн рублей, заявил врио губернатора региона Андрей Чибис.

По словам врио губернатора, власти Мурманской области окажут поддержку всем семьям погибших, передает ТАСС.

«Каждая семья получит по 1 млн рублей», – пообещал Чибис в эфире телеканала «Россия-24». Он также сообщил, что находящиеся в больницах получат по 500 тыс. рублей».

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.