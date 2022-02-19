Когда США приблизятся к демократии советского уровня

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19 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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Почему всегда дешевые капуста и морковь резко подорожали

За год капуста подорожала почти в три раза Лысцева Марина/ТАСС
Россияне привыкли, что «борщевой набор» – капуста, картофель, свекла, морковь и лук – всегда дешевый. Однако всего за один 2021 год этот набор подорожал в полтора раза. Особенно сильно – почти в три раза – выросла цена капусты. Это уникальное удорожание овощей открытого грунта. До пандемии целых десять лет их ценники не дорастали даже до уровня инфляции. Что происходит и кто виноват? Подробности...
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Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

«Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой? Подробности...
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Какие мигранты заслуживают депортации из России

Путин призвал полицию принять жесткие меры против нелегальной миграции Михаил Терещенко/ТАСС
Выступая на коллегии МВД, Путин велел резко ужесточить борьбу с нелегальной миграцией. В частности, выдворять из страны за любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка. Ясно, что после таких указаний массовые депортации нарушителей неизбежны. Но по каким критериям отбирать нарушителей для высылки? И будет ли успех такой работы МВД измеряться лишь количеством высланных из страны? Подробности...
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Как Украина готовится к штурму Донбасса

Украинские войска активно готовятся к наступлению в Донбассе Vadim Ghirda/АР/ТАСС
Впервые за долгое время Украина подвергла массовому обстрелу территорию непризнанных донецких республик. Это произошло на следующие сутки после того, как Россия начала отвод войск со своих западных границ по завершении крупных учений. Какие еще признаки свидетельствуют о том, что перед нами – подготовительные мероприятия перед масштабным наступлением на Донбасс? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Когда США приблизятся к демократии советского уровня

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Подробности...

Почему признание ЛДНР не противоречит «Минску-2»

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Что будет, если Россия признает ДНР и ЛНР

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Канада отменила демократию

Обсуждение: 8 комментариев

Обстрел Донбасса. Началось?

Лукашенко обидел Армению

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Российские фигуристки получили медали на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
    Герман Садулаев

    Когда США приблизятся к демократии советского уровня

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		19 февраля 2022, 12:15

    Попалась на глаза большая умная статья уважаемого мной русского художника и писателя, живущего во Франции, Максима Кантора, опубликованная в далёком, но знаковом 2014-м году. Кантор критикует евразийство как доктрину, к которой склоняется Россия, отвергнув западничество. И заключает, что другого пути кроме демократии и либерализма, как ни крути, всё равно нет. Иначе фашизм и Гитлер.

    Прежде чем начать размышлять о том, есть ли третий путь, кроме либерализма и фашизма (и не является ли сам фашизм производной от либерального капитализма), рассмотрим, а что же такое сама эта демократия, которую якобы отвергает Россия, вместе с западничеством? Мы всё время говорим о демократии, подразумевая под этим что-то хорошее, а отказ от демократии, соответственно, считаем чем-то плохим. Мы всё время называем, но почти никогда не раскрываем содержания и смысла этого понятия.

    Если под демократией и либерализмом понимать тот уровень и образ жизни, который был достигнут в некоторых странах западной цивилизации, то это не просто хорошо, а очень хорошо: права человека, судебная защита, свобода слова, социальные гарантии, высокие доходы. Всегда надо помнить, что в Великобритании, оплоте экономического либерализма и свободного рынка, базовое медицинское обслуживание бесплатное. Не по страховке, как в США и других странах, а просто бесплатная государственная медицина, как в СССР. По отзывам всех, кто с ней сталкивался, в Британии отвратительная медицина, гораздо хуже нашей – но качество – другой вопрос. Британские консультанты от МВФ советуют недоразвитым странам сокращать расходы бюджета, урезать социальные выплаты, не финансировать медицину, пусть медицина будет коммерческой. Но у себя дома они содержат бесплатную медицину. Такая демократия нам нужна!

    Вопрос только в том, можно ли экспортировать демократию вместе с высоким уровнем жизни, не экспортируя при этом века истории и культуры, закрепившееся место страны в мировом разделении труда, политическое и военное могущество? Можно ли стать Европой просто скопировав формальные демократические институты, не пройдя через распад Римской империи, Крестовые походы, чуму, Реформацию, Великую французскую революцию, колониальные завоевания и борьбу трудящихся за свои права? Можно ли стать такой же богатой страной, как Америка, переписав в свою тетрадку Билль о правах, но не выгадав от Первой мировой войны и не победив во Второй мировой войне? Можно ли быть как США, имея такой же двухпалатный парламент, но без авианосцев и пыточной тюрьмы в Гуантанамо?

    Или вот ещё вопрос: экономическое благополучие и хорошая жизнь точно являются следствием демократических режимов, а не наоборот? Потому что у нас есть перед глазами пример нефтяных монархий стран Персидского залива. Там реально монархии и никакими демократическими институтами не пахнет, а даже наоборот: вполне себе шариат. Но местные живут, в общем-то, богато и жизнью довольны. Потому что денег много. И разве не может быть так, что всяческие демократические права и свободы, так же, как социальные гарантии, возникают после подъёма экономики, когда страна, и даже её правящий класс, могут себе позволить уступки, могут выделить часть своих баснословных доходов на подкуп местных трудящихся, чтобы не бузили? А сам подъём экономики в странах Запада, как мы видим из истории, происходил, как правило, вследствие не «рыночных реформ», а грабительских войн, завоеваний, колониальной или неоколониальной политики.

    Фото: Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Поэтому вот вам ещё парадокс. Наши отечественные либералы часто говорят, что не надо стремиться к политическому доминированию в мире. Не надо стремиться к военному могуществу. Не нужны нам вот эти имперские амбиции – они дорого обходятся экономике. А нужно заботиться о населении. Нужно повышать благосостояние людей. Способствовать росту доходов. Тогда наша страна, став богатой и комфортной, без единого выстрела всех победит, потому что все нас полюбят и захотят с нами дружить. Казалось бы, разумно.

    Да только как стать богатым и комфортным, не будучи сильным и влиятельным? Об этом либералы нам рассказать не могут. Ведь мы не Сингапур и даже не Финляндия. Мы Россия. У нас самая большая в мире территория. Если мы слабеем, то её у нас откусывают, отрезают, или берут наши ресурсы «в концессию». Миролюбивой, демократичной и либеральной Великобритании ещё вчера принадлежала половина мира. И, ограбив свои колонии, она смогла у себя дома в итоге содержать бесплатную медицину. Давайте будем реалистами. Мы не можем сегодня или завтра стать Сингапуром. Таких больших Сингапуров не бывает. В настоящее время благосостояние России и её граждан связано, например, с экспортом газа. Потому что доходы от продажи газа идут и на пенсии, и на медицину. А чтобы продавать газ, мы постоянно вынуждены продавливать в Европе свои интересы. Это политика.

    Если завтра мы, наконец, решим изменить свою роль в мировом разделении труда, и от поставщиков сырья перейдём к позиции высокотехнологичных производителей, то какого же политического и военного могущества это от нас потребует? Если мы действительно захотим стать лидерами высоких технологий, то, чтобы получить и закрепить за собой такую позицию, в нашем случае нужно будет выиграть Третью мировую войну и стать империей, которой ещё не видел свет! Потому что никто не сдаст нам свои позиции бесплатно и без боя.

    За последние десятилетия Китай превратился из «сборочного цеха» международных корпораций в суверенную технологическую державу. Но, ой, зачем же китайцы содержат самую большую армию в мире и наращивают все вооружения, включая ядерные? Они ведь могли победить просто силой своей экономики и привлекательностью образа жизни? Или нет?

    Но вернёмся к демократии. Теоретически демократия – это власть народа. Или участие широких народных масс в управлении страной. Или хотя бы формирование таких режимов, которые правят в интересах большинства населения. Но давайте зададим один вопрос: почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? Казалось бы, это просто: всеобщее голосование, большинство населения составляют простые люди – фермеры, рабочие, прислуга в отелях и ресторанах, кассиры, учителя, мелкие чиновники государства и корпораций, нищие и безработные, – и вот они выдвигают из своей среды умного и талантливого человека и делают его президентом, чтобы он правил в их интересах. Ни разу. Всё время президентами становятся представители ничтожного меньшинства землевладельцев, финансистов, олигархов, аристократов, члены узких кланов, да ещё и одних и тех же всё время. То у них Джордж Буш старший, то Джордж Буш младший. Если не Буш, то кто? Даже негр Обама был не настоящим негром, не потомком рабов, а выходцем из богатой африканской семьи, появившейся в США после отмены рабства, но, главное – ставленником всё той же крупной буржуазии. И ни разу президентом не была женщина, но это уже так, мелочи.

    А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян. Когда в Америке сын или дочь бедного фермера или разнорабочего станет президентом, тогда можно будет говорить о том, что США как-то приближаются к уровню реальной демократии, который был в СССР. А пока это всё блеф, а не демократия. Маркс учил, что в буржуазной демократии всё устроено так, что на выборах всегда побеждает буржуазия. В этом, кстати, с точки зрения политологии уловка «всеобщих» и «прямых» выборов. На выборах президента или даже депутата парламента избиратель принуждён голосовать за людей, лично ему неизвестных. Поэтому шанс есть только у кандидата от правящего или богатого класса, так как только он сможет провести рекламную кампанию.

    Советская демократия была настоящим народовластием и она подразумевала многоступенчатые выборы. Только многоступенчатые выборы могут формировать народное представительство. Кстати, Китай применил опыт советской демократии. Прямыми выборами формируются только советы (собрания народных представителей) низшего уровня: районов (городских районов), волостей и посёлков. Каждое собрание более высокой ступени избирается собраниями низших ступеней. Например, у нас в городе Санкт-Петербурге многоступенчатая демократия выглядела бы так: жители районов города (Невского, Центрального, Василеостровского и других) избирают районный совет. Районные советы избирают городской совет. А городской совет Санкт-Петербурга (субъекта Федерации) вместе с советами других регионов избирал бы Верховный совет страны. Знакомая и привычная система советской демократии.

    Конечно, реальная советская власть была, особенно, в последние годы испорчена, коррумпирована, номенклатурна, более сложной (хотя и более устойчивой) систему делала руководящая роль одной партии, и всё же, при всех недостатках советской (и китайской) модели – она на порядок демократичнее блефовой американской системы! Кстати, ещё раз про США: почему при всей демократичности и свободе слова, партий, движений и вообще, в политике принимают участие только две партии – Республиканская и Демократическая? Где политическое разнообразие, где многопартийность?

    Когда-то мы скопировали американскую конституцию, выборы, парламент. Мы думали, что этот карго-культ привлечёт к нам самолёты изобилия. Мы верили в магическую силу «демократии» и «либерализма». Но никакой магии нет. Хорошая жизнь для граждан является следствием не «демократического выбора», а экономического развития. Экономическое развитие является следствием не «рыночных реформ», а политического могущества. Политическое могущество может основываться только на собственной силе, истории и традиции. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как отказаться от западничества. Мы должны перестать смотреть на Запад. Но это не значит, что мы должны начать с тем же подобострастием смотреть на Восток. Мы когда-то научили весь мир: Великобританию бесплатной государственной медицине, Китай – советской демократии. Пора начать самим учиться у себя.

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