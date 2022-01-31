Как освободить мир от либеральных диктатур

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31 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Российская экономика готова к санкциям лучше, чем в 2014 году

Список санкций против России растет как на дрожжах Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Запад запугивает Россию беспрецедентными санкциями, список которых очень быстро расширяется. Проблема Запада в том, что возможностей для удара по России без серьезных последствий для самих США и тем более для Европы уже не осталось. Да и сама экономика России сейчас объективно лучше подготовлена к атаке, чем была в 2014 году. Способен ли Запад пойти на самые жесткие меры? Подробности...
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Санкции Байдена становятся угрозой для США

Российская промышленность будет не по зубам США Сергей Бобылев/ТАСС
Администрация президента США Джо Байдена подготовила беспрецедентно жесткие санкции на случай, если Россия «вторгнется на Украину». Меры будут направлены против промышленного и финансового секторов. Но вашингтонские и европейские элиты всерьез беспокоят негативные последствия для самих США и их союзников. Ответ России может выбить американскую финансовую систему из седла. Подробности...
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Для борьбы с минами ВМФ России требуются особые подводные аппараты

Необитаемый подводный аппарат «Марлин-350» Лев Федосеев/ТАСС
В ряде СМИ проскользнула удивительная новость. Новейшие противоминные корабли ВМФ России проекта «Александрит» получат малогабаритные необитаемые подводные аппараты (НПА) «Марлин-350». Решение это давно назревало, минная угроза – одна из самых серьезных, стоящих сегодня перед российским Военно-морским флотом. Однако «Александритам», возможно, нужны другие помощники.  Подробности...
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США подставили Украину на миллиарды долларов

У Зеленского и Байдена оказались большие разногласия AP Photo/Evan Vucci/ТАСС
Зеленский – а вместе с ним и США – доигрались. Постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. А кроме того, разрешилась одна из главных загадок последних дней: почему Киев говорил, что «опасности вторжения нет», а Вашингтон настаивал, что «Россия вот-вот нападет». Все дело в деньгах.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Как освободить мир от либеральных диктатур

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Хотят ли сегодня Большие Деньги новой Большой войны? Это большой вопрос. Большая война сопряжена со слишком большими рисками. А Большие Деньги хотят все же власти над миром, а не грудой радиоактивного пепла. Подробности...

Операция в Казахстане может сильно изменить ОДКБ

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Последние несколько лет ОДКБ подвергалась критике за свою пассивную реакцию на конфликты в ближнем зарубежье. Миротворческая операция в Казахстане может изменить этот негативный образ, но также породить новые риски. Подробности...

Леонид Куравлев никогда не совпадал с паспортом

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Он был всегда больше того, что ему написали в сценарии. И всегда – не выбивался, нет, но с извиняющейся улыбкой выходил из канона, предписанного амплуа. И всегда строил свой. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Зеленский отступил в Донбассе

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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Обсуждение: 9 комментариев

Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Владимир Можегов

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    Владимир Можегов
    публицист
    		31 января 2022, 12:00

    На что похож медийный шторм последних недель вокруг «неизбежной российской агрессией против Украины»? Не будем себя обманывать: он похож на то, что творилось в мире «независимых СМИ» и «общественного мнения» перед началом Первой и Второй мировых войн. И в 1914-м, и двадцать лет спустя, народы Европы буквально волокли на войну разве что не железными цепями.

    Легко ли было избежать войны? Да, конечно. Если не учитывать реальность Федеральной резервной системы, крупнейшего Центробанка мира, учрежденного ставленником банкиров президентом Вильсоном в 1913-м, единственного, способного профинансировать столь масштабное предприятие, как мировая война.

    И действительно, банк исправно финансировал войну от первого до последнего дня, когда были достигнуты все цели: прежде всего, устранение европейских монархий (Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской) и построение на их обломках «мира, безопасного для демократии», как говорил президент Вильсон, то есть – безопасного для свободного хождения капитала, которому европейские империи, основанные на идеях нации, религии и культуры, откровенно мешали.

    Если бы не эти гигантские массы обеспеченной бумаги, исправно поставляемой всем воюющим сторонам (в то время, как американские Шиффы и Варбурги финансировали Англию, та – Францию, а она – Россию, их немецкие коллеги из тех же банкирских домов финансировали Кайзера) Первая мировая сама собой заглохла бы уже к концу осени, когда все воюющие страны фактически оказались банкротами.

    Но двадцать лет спустя Российская и Германская империи возродились, пусть и в сильно модернизированном виде, но все равно, не самом «безопасном для демократии». Спор вокруг немецкого города Данцига, в результате версальских пертурбаций оказавшегося на территории Польши, мог завершится двадцатилетним миром (как предлагала немецкая сторона), мог – локальной европейской германо-польской войной. Но – огромными усилиями Англии и США, под неумолчный медийный шторм евро-американской прессы, перерос в войну мировую. И в первом, и во втором случае на кону стояли слишком основательные интересы демократий, чтобы можно было войны избежать. Или, как выразился тов. Сталин спустя много лет после войны: «Каждая из двух капиталистических коалиций… (Германия и Соединенные Штаты Америки) рассчитывали вывести из строя своих конкурентов… и добиться мирового господства». («Экономические проблемы социализма в СССР», 1952).

    Фото: TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС

    Это большое вступление было нам важно для того, для чего вообще необходимо изучение истории. Она, история, открывает не маленькие, сиюминутные, которые подбрасывает нам пресса, а большие, великие смыслы происходящего. История учит нас и тому, что она всегда повторяется; хотя – никогда дословно. Итак, чтобы понять, что происходит сегодня в мире, начнем с вопросов самых простых и фундаментальных: чего же хотят главные заинтересованные стороны? Чего хочет Америка? Чего хочет Россия? Чего, наконец, хотят Большие Деньги?

    С начала 2020 года, с модной болезнью, пришедшей из Китая, и американской БЛМ-революции, свалившей Трампа, мы ясно ощущали – в мировой погоде начались большие изменения. На своей шкуре мы ощутили силу нового «западного ветра», который дул все сильнее и сильнее: Большие Деньги разворачивали на наших глазах свою большую стратегию. Чего же они хотят? Разумеется, как всегда, «сделать мир безопасным для демократии», то есть – свободного хождения капитала. Которому снова мешают Россия и… Китай.

    Нам могут возразить: разве сегодняшняя Россия и Китай не вписаны в общий глобальный порядок? Вписаны-то вписаны, но не так, как хотелось бы Большим Деньгам, а желая сохранить часть национального суверенитета. Но даже это не может уже устроить сегодня тех, кто претендует на абсолютную, тотальную власть.

    Итак, 2020 год был ознаменован историческим переходом: им стало крушение Трампа, затравленного прессой и свергнутого при помощи прямой и банальной фальсификации выборов. Это был момент, когда общественно-политический строй в Америке (и всем свободном мире) начал совершать быстрый переход от выборной демократии и привычного уже неолиберализма (когда центробанки мягко контролируют правительства и держат их на длинном поводке) к тоталитарной демократии и либеральной диктатуре (когда Большие Деньги жестко берут власть в свои руки).

    Такие моменты уже случались в истории, когда (во время Первой и Второй мировых войн) власть в США оказывалась сосредоточенной в руках банкирских триумвиратов, а на публике продолжали плясать тряпичные куклы в виде «президента Вильсона» или «президента Рузвельта» (последнему, правда, это уже удавалось с трудом, поскольку его, полностью парализованного, приходилось катать в инвалидном кресле из спальни в каминный зал, где он вел терапевтические «беседы с нацией» и обратно. Лишь гораздо позднее американцы узнали, что в самые страшные годы ХХ века – годы великой депрессии и мировой войны, ими (в течение 12 лет!) правил человек, у которого из всех жизненно важных органов работал один только рот. Впрочем, и г-н Черчилль, будучи конченным алкоголиком, лишь в первой половине дня был способен еще выступать в парламенте, после же полудня терял человеческий облик настолько, что его обращения к нации приходилось зачитывать по радио специально обученным актерам.

    Как же эти люди правили? Странный вопрос, кто бы им это позволил? Для этого в развитых демократиях существуют другие специально обученные люди, которые и разрабатывают, и осуществляют сценарии мировых войн и последующего послевоенного мироустройства. Нетрудно увидеть, как сегодняшние администрация Джо Байдена и Бориса Джонсона соответствуют традиционным англо-саксонским стандартам, не так ли? Так что же – большая война неизбежна?

    Давайте еще раз вернемся к главному вопросу. Итак, чего же хотят сегодня Большие Деньги? Они хотят уже окончательной, абсолютной власти. Они хотят мира, как единого «концерта демократий», в котором все демократические парламенты всех демократических стран мира пели бы как единый слаженный кукольный хор. И такой мир действительно практически готов: альянс (форум) демократий, экологический саммит, антиковидный фронт, борьба расизма с расизмом, культура отмены культуры и так далее. За исключением нескольких досадных недоразумений: Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Куба.

    Но вот хотят ли сегодня Большие Деньги новой Большой войны? Это большой вопрос. Большая война сопряжена сегодня со слишком большими рисками. А Большие Деньги хотят все же власти над миром, а не грудой радиоактивного пепла. Поэтому – скорее нет, не хотят. Они хотят задушить Россию, Китай и Иран по отдельности (Отсюда НАТО и AUKUS – военный альянс США, Великобритании, Австралии против Китая, отсюда QUAD, «стратегический диалог по безопасности» США, Австралии, Индии и Японии). Большие Деньги хотят ввергнуть в хаос Европу (бросовый актив, который стал более ненужным, и который в будущий «концерт демократий» вряд ли возьмут), чтобы увлечь в него и Россию; ввергнуть в хаос Юго-Восточную Азию, чтобы увлечь в него и Китай; ввергнуть в хаос Ближний Восток, чтобы увлечь в него и Иран. Вот, что означает этот новый «западный ветер».

    Но каким же должен быть наш ответ? Прежде всего – спокойным, уверенным и сосредоточенным (в том числе и военно-технически). Ответ, который (судя по нашим дипломатическим контактам) скоро явится во всей силе и ясности. Это, как мне представляется, будет стратегический союз России, Ирана и Китая, новая стратегическая ось силы, совокупная мощь которой способна будет отрезвить любые силы хаоса и распада. А затем, вместе с возрождением православной, персидской и конфуцианской цивилизаций, – и освободить мир от наваждения тоталитарных демократий и либеральных диктатур, сделав его, наконец, свободным и безопасным для традиционных национальных культур всего мира.

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