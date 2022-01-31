Как освободить мир от либеральных диктатур

На что похож медийный шторм последних недель вокруг «неизбежной российской агрессией против Украины»? Не будем себя обманывать: он похож на то, что творилось в мире «независимых СМИ» и «общественного мнения» перед началом Первой и Второй мировых войн. И в 1914-м, и двадцать лет спустя, народы Европы буквально волокли на войну разве что не железными цепями.

Легко ли было избежать войны? Да, конечно. Если не учитывать реальность Федеральной резервной системы, крупнейшего Центробанка мира, учрежденного ставленником банкиров президентом Вильсоном в 1913-м, единственного, способного профинансировать столь масштабное предприятие, как мировая война.

И действительно, банк исправно финансировал войну от первого до последнего дня, когда были достигнуты все цели: прежде всего, устранение европейских монархий (Российской, Германской, Австро-Венгерской, Османской) и построение на их обломках «мира, безопасного для демократии», как говорил президент Вильсон, то есть – безопасного для свободного хождения капитала, которому европейские империи, основанные на идеях нации, религии и культуры, откровенно мешали.

Если бы не эти гигантские массы обеспеченной бумаги, исправно поставляемой всем воюющим сторонам (в то время, как американские Шиффы и Варбурги финансировали Англию, та – Францию, а она – Россию, их немецкие коллеги из тех же банкирских домов финансировали Кайзера) Первая мировая сама собой заглохла бы уже к концу осени, когда все воюющие страны фактически оказались банкротами.

Но двадцать лет спустя Российская и Германская империи возродились, пусть и в сильно модернизированном виде, но все равно, не самом «безопасном для демократии». Спор вокруг немецкого города Данцига, в результате версальских пертурбаций оказавшегося на территории Польши, мог завершится двадцатилетним миром (как предлагала немецкая сторона), мог – локальной европейской германо-польской войной. Но – огромными усилиями Англии и США, под неумолчный медийный шторм евро-американской прессы, перерос в войну мировую. И в первом, и во втором случае на кону стояли слишком основательные интересы демократий, чтобы можно было войны избежать. Или, как выразился тов. Сталин спустя много лет после войны: «Каждая из двух капиталистических коалиций… (Германия и Соединенные Штаты Америки) рассчитывали вывести из строя своих конкурентов… и добиться мирового господства». («Экономические проблемы социализма в СССР», 1952).

Это большое вступление было нам важно для того, для чего вообще необходимо изучение истории. Она, история, открывает не маленькие, сиюминутные, которые подбрасывает нам пресса, а большие, великие смыслы происходящего. История учит нас и тому, что она всегда повторяется; хотя – никогда дословно. Итак, чтобы понять, что происходит сегодня в мире, начнем с вопросов самых простых и фундаментальных: чего же хотят главные заинтересованные стороны? Чего хочет Америка? Чего хочет Россия? Чего, наконец, хотят Большие Деньги?

С начала 2020 года, с модной болезнью, пришедшей из Китая, и американской БЛМ-революции, свалившей Трампа, мы ясно ощущали – в мировой погоде начались большие изменения. На своей шкуре мы ощутили силу нового «западного ветра», который дул все сильнее и сильнее: Большие Деньги разворачивали на наших глазах свою большую стратегию. Чего же они хотят? Разумеется, как всегда, «сделать мир безопасным для демократии», то есть – свободного хождения капитала. Которому снова мешают Россия и… Китай.

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Нам могут возразить: разве сегодняшняя Россия и Китай не вписаны в общий глобальный порядок? Вписаны-то вписаны, но не так, как хотелось бы Большим Деньгам, а желая сохранить часть национального суверенитета. Но даже это не может уже устроить сегодня тех, кто претендует на абсолютную, тотальную власть.

Итак, 2020 год был ознаменован историческим переходом: им стало крушение Трампа, затравленного прессой и свергнутого при помощи прямой и банальной фальсификации выборов. Это был момент, когда общественно-политический строй в Америке (и всем свободном мире) начал совершать быстрый переход от выборной демократии и привычного уже неолиберализма (когда центробанки мягко контролируют правительства и держат их на длинном поводке) к тоталитарной демократии и либеральной диктатуре (когда Большие Деньги жестко берут власть в свои руки).

Такие моменты уже случались в истории, когда (во время Первой и Второй мировых войн) власть в США оказывалась сосредоточенной в руках банкирских триумвиратов, а на публике продолжали плясать тряпичные куклы в виде «президента Вильсона» или «президента Рузвельта» (последнему, правда, это уже удавалось с трудом, поскольку его, полностью парализованного, приходилось катать в инвалидном кресле из спальни в каминный зал, где он вел терапевтические «беседы с нацией» и обратно. Лишь гораздо позднее американцы узнали, что в самые страшные годы ХХ века – годы великой депрессии и мировой войны, ими (в течение 12 лет!) правил человек, у которого из всех жизненно важных органов работал один только рот. Впрочем, и г-н Черчилль, будучи конченным алкоголиком, лишь в первой половине дня был способен еще выступать в парламенте, после же полудня терял человеческий облик настолько, что его обращения к нации приходилось зачитывать по радио специально обученным актерам.

Как же эти люди правили? Странный вопрос, кто бы им это позволил? Для этого в развитых демократиях существуют другие специально обученные люди, которые и разрабатывают, и осуществляют сценарии мировых войн и последующего послевоенного мироустройства. Нетрудно увидеть, как сегодняшние администрация Джо Байдена и Бориса Джонсона соответствуют традиционным англо-саксонским стандартам, не так ли? Так что же – большая война неизбежна?

Давайте еще раз вернемся к главному вопросу. Итак, чего же хотят сегодня Большие Деньги? Они хотят уже окончательной, абсолютной власти. Они хотят мира, как единого «концерта демократий», в котором все демократические парламенты всех демократических стран мира пели бы как единый слаженный кукольный хор. И такой мир действительно практически готов: альянс (форум) демократий, экологический саммит, антиковидный фронт, борьба расизма с расизмом, культура отмены культуры и так далее. За исключением нескольких досадных недоразумений: Россия, Китай, Иран, Северная Корея, Венесуэла, Куба.

Но вот хотят ли сегодня Большие Деньги новой Большой войны? Это большой вопрос. Большая война сопряжена сегодня со слишком большими рисками. А Большие Деньги хотят все же власти над миром, а не грудой радиоактивного пепла. Поэтому – скорее нет, не хотят. Они хотят задушить Россию, Китай и Иран по отдельности (Отсюда НАТО и AUKUS – военный альянс США, Великобритании, Австралии против Китая, отсюда QUAD, «стратегический диалог по безопасности» США, Австралии, Индии и Японии). Большие Деньги хотят ввергнуть в хаос Европу (бросовый актив, который стал более ненужным, и который в будущий «концерт демократий» вряд ли возьмут), чтобы увлечь в него и Россию; ввергнуть в хаос Юго-Восточную Азию, чтобы увлечь в него и Китай; ввергнуть в хаос Ближний Восток, чтобы увлечь в него и Иран. Вот, что означает этот новый «западный ветер».

Но каким же должен быть наш ответ? Прежде всего – спокойным, уверенным и сосредоточенным (в том числе и военно-технически). Ответ, который (судя по нашим дипломатическим контактам) скоро явится во всей силе и ясности. Это, как мне представляется, будет стратегический союз России, Ирана и Китая, новая стратегическая ось силы, совокупная мощь которой способна будет отрезвить любые силы хаоса и распада. А затем, вместе с возрождением православной, персидской и конфуцианской цивилизаций, – и освободить мир от наваждения тоталитарных демократий и либеральных диктатур, сделав его, наконец, свободным и безопасным для традиционных национальных культур всего мира.