Захарова указала на преимущество разумного консерватизма во внешней политике России

В отличие от агрессивных сторонников либеральных концепций, Россия выступает за многообразие взглядов и право выбора модели развития для каждого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на II Всероссийском форуме «Народы России», организованном Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

По ее словам, противники традиционных взглядов зачастую «не готовы вести честную и открытую конкуренцию», которая предполагает выбор на соревновательной основе вместо запретов чего-либо.

«В отличие от ультра-либералов, агрессивно насаждающих стандарты новой этики, а теперь уже «новых нормальностей», путем предъявления практически в ультимативной форме требований отказаться от традиционализма, мы свой взгляд никому не навязываем. Это принципиально важный момент», – цитирует ТАСС Захарову.

России, как указала Захарова, в нынешних условиях на международной арене приходится доказывать, что каждое государство имеет право на свое видение собственного развития, модели экономического и культурного пути. Она отметила, что сторонники «кардинальных изменений всего социокультурного уклада человечества», окрестили подобную позицию консервативной и традиционалистской, с явно негативным оттенком.

«Мы твердо убеждены в нашем неоспоримом праве жить так, как считаем нужным. Такой подход, как показывают реалии, как показывает большое количество международных конференций, форумов, импонирует многим государствам, которые не желают бездумно внедрять у себя чуждую идеологию. <...> Такая концепция, такой наш подход способствует, на мой взгляд, еще и росту авторитета нашей страны среди сторонников бесконфликтного перехода к подлинной многополярности в международных делах. Такой разумный консерватизм», – пояснила Захарова.

Отдельные страны мира «агрессивно навязывают свою повестку» другим, насильственно насаждают свои ценности и не приемлют какой-либо альтернативы.

Захарова указала, что, таким образом, внешняя политика России нацелена на равноправное сотрудничество государств при соблюдении правил честной экономической конкуренции, отстаивание всеобщей равной безопасности и справедливого распределения благ глобализации.

Ранее в интервью газете Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. В Кремле позднее пояснили, что Путину по-прежнему близки идеи либерализма, однако он не является сторонником ее диктата.