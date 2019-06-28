В Кремле разъяснили отношение Путина к либерализму

Президент Владимир Путин по своим собственным взглядам близок к идеям либерализма, однако он выступает против агрессивного навязывания этой идеологии в мире, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма. Но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах», – приводит его слова ТАСС.

Песков подчеркнул, что в этом и заключается главное отличие мнения президента от позиции тех, кто выступает за диктат либеральной идеи.

Представитель Кремля добавил, что проблема заключается не в самом либерализме, а в том, что они «по сути своей стали агрессивно доминирующими и их стали просто буквально принудительно вменять в идеологию другим».

Идеи либерализма дискредитируются, происходит их инфляция, когда их начинают навязывать другим, подчеркнул Песков.

«И поэтому президент критиковал это – идею навязывая всего нетрадиционного во всех областях, причем навязывание даже тем, кто не принимает, скажем так, в силу культурных, религиозных или иных особенностей. Собственно, он имел в виду это», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в интервью Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и не должна доминировать.

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