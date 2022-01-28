Либералы тащат в политику педофилию

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28 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:10  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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НАТО предложило России обменять мир на войну

Российская техника и военнослужащие на военной базе РФ в Южной Осетии Григорий Сысоев/РИА Новости
Североатлантический альянс наконец-то ответил на требование Москвы «собирать манатки» и отойти на рубежи 1997 года. Встречное условие НАТО к российским войскам – уйти на рубежи 1991 года из Грузии, Молдавии, Украины, то есть покинуть Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым. Тем самым альянс поступил в духе советских карикатур на себя же – подменил требование мира требованием войны.  Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Почему украинские силовики убивают друг друга

Этот мальчик в центре – убийца пятерых сослуживцев кадр из видео
В силовых структурах Украины царят хаос и тотальная безответственность. Именно такие выводы можно сделать по итогам трагедии, разыгравшейся на украинском ракетном заводе: солдат Нацгвардии расстрелял своих сослуживцев. Как стало возможным подобное преступление и почему украинские силовики убивают друг друга? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Либералы тащат в политику педофилию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
у либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today все объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь. Подробности...

Десять причин читать Валентина Катаева

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией. Подробности...

Чертова дюжина стран, которые толкают Украину к войне

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
На сегодняшний день 13 стран более других засветились в накачке Украины оружием. Среди них есть государства большие, малые и средние, богатые и не очень. Подробности...
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Кто такой Такер Карлсон

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Хорватия расколола НАТО и унизила Украину

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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Либералы тащат в политику педофилию

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		28 января 2022, 12:10

    Тут как-то кучно насчет педофилов пошло. После громкого дела в Костроме даже до начальства дошло, что надо что-то делать, и вот уже Госдума приняла закон о введении пожизненного наказания для педофилов-рецидивистов, а также тех, кто совершил сексуальное насилие против нескольких несовершеннолетних.

    На самом деле, конечно, дабы не размораживать меморандум на применение смертной казни, надо просто отдавать преступников в руки толпы. И людям облегчение моральное, и у государства руки чистые. Но вообще-то по поводу ужесточения – похоже Россия закрепляет в очередной раз звание территории здравого смысла, так как на самом деле она окружена океаном безумия. И по части педофилии – в частности.

    Тут буквально до судьбоносного решения русской Госдумы – американское издание USA Today смело вышло на тонкий ледок. Оно решило-таки педофилию обосновать врождённой склонностью, сформированной в утробе матери.

    Так и написало: «В последние десятилетия наука о педофилии улучшилась. Одно из самых значительных открытий заключается в том, что педофилия, скорее всего, определяется в утробе матери, хотя факторы окружающей среды могут влиять на то, будет ли кто-то действовать в соответствии с желанием совершить насилие». И привело несколько твитов от «учёных, которые это научно подтверждают». Твитов вы сейчас не найдёте, потому что под шквалом недовольства со стороны читателей они эти твиты потёрли.  В интернете можно, конечно, потереть, но кто хочет – найдет.

    И тут под либеральной общественностью этот лед начинает громко трескаться. Потому что одним из первых, кто предложил теорию о врождённой склонности к преступлению, был Чезаре Ломброзо, которого начали развенчивать даже современники. А вот когда его теорию перевели в практику нацисты с их черепомеркой — тут-то все и возбудились окончательно, и Ломброзо с тех пор отвергаем всеми людьми доброй воли.

    Фото: Oliver Dietze/dpa/Global Look Press

    Но даже если они никогда не читали про Ломброзо по причине новых эффективных стандартов обучения, то сама идея, что некие качества личности в том числе и преступные, присущи ей изначально и по определению, выглядит... как бы помягче сказать... немного расизмом. И тут в погоне за свободу меньшинств прогрессивные издания начинают кусать сами себя за задницу.

    Потому что задача-то у них была простенькой: подвести к тому, что педофилы (как и геи, и трансгендеры, и все остальные 97 безумно дискриминируемых полов) являются меньшинством, которое наказывают только за то, что они такие, какими их мама родила. И, конечно, их надо защищать, холить и лелеять. Да, у либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации педофилии и вообще секса с несовершеннолетними.

    Вот, скажем, нынче в коалиционное правительство ФРГ вошла партия «Зеленые». Например, недавно приезжавшая в Москву министр иностранных дел Германии А. Бербок – получила этот пост только потому, что ее партия «Зеленые» набрала сколько-то там процентов на выборах и никакого МГИМО не заканчивала. Это вы сейчас думаете, что «Зеленые» – про экологию. Это не так – «Зеленые» с самого начала отличались борьбой с немецкими военным, против атомного оружия, ракет… и немного за декриминализацию педофилии.

    Начнем с того, что инаугурационную речь в Бундестаге вновь образованной партии «Зеленые» на правах старшего произносил некто Вернер Фогель, который на этапе координационных советов «зеленых» на местах инициировал педофильские рабочие группы. Правда, больше слова ему не давали, но не потому, что он и сам педофил, а потому что «зеленые» скрыли, что вообще-то он служил штурмовиком SA и состоял в НСДАП. Вот такой левый демократ. И так у них всё.

    Но «зеленые» все время не мытьем так катаньем тащат свою педо-повестку и поэтому на различных выборах всплывают разные педо-детали. Типа – выборы 2013 года: «главный кандидат "зеленых", как никто другой, подвергается личному давлению в связи с делом о педофилии, потому что он был ответственен за манифест местных выборов 1981 года, который призывал освободить от наказания за ненасильственный секс с детьми. Документ был обнаружен геттингенскими политологами Францем Вальтером и Стефаном Клеха». И дело не в личных предпочтениях «зеленых» политиков – просто все самое прогрессивное – борьба за свободу гомосексуалистов, женщин и меньшинств, с какого-то момента стала в Германии увязываться и с борьбой за права педофилов.

    Вам же только что газета USA Today все объяснила, что это врожденное, и, стало быть, меньшинство – дискриминируемое несправедливо. Кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь.

    И тогда мы не можем не вспомнить более глубокие корни движения освобождения – труды профессора Гельмута Кентлера, типа «Ревизия сексуальной педагогики», где он прямым текстом говорит, что чем в более юном возрасте трахнуть ребенка, тем меньше шансов, что его другие люди научат плохим вещам. Результатом стал выдающийся социальный эксперимент, который он инициировал и который проходил с 1967 года тридцать лет (то есть до 1997 года) когда детей, изъятых у родителей, отдавали на воспитание педофилам. И началось это еще в Западной Германии. И все это время партийные группы «зеленых» старательно прорабатывали будущую декриминализацию педофилии.

    Но пришла беда, откуда они не ждали – в какой-то момент (а именно в 90-х годах) немецкие феминистки очнулись и заявили, что происходит что-то не то. И начали давить на различные рычаги – а, как вы понимаете, у избирателя в сознании любая феминистка это лучше, чем педофил, да так, что поддержка со стороны лево-альтернативного спектра, «зеленых» и гей-движения, начала слабеть.

    А тут еще июне 2013 года Федеральный исполнительный комитет Bündnis 90/Die Grünen поручил Институту исследования демократии Геттингенского университета изучить «масштабы, контекст и последствия требований педофилов в среде Новых социальных движений и «зеленых»», что привело к публичным дебатам.

    Дебаты о педофилии в Германии в 2013 году представляли собой публичные дебаты о взаимоотношениях Партии зеленых с близкими к партии лицами, внутрипартийными группами и представителями педофильского движения, а также об их роли на раннем этапе существования партии в начале 1980-х годов. Хотя сами дебаты были вызваны присуждением в 2013 году премии Теодора Хойсса Даниэлю Кон-Бендиту, члену Европейского парламента, который является образцовым политическим пропагандистом педофилии.

    Но если вы думаете, что речь идет лишь о «политических течениях», то ха-ха-ха три раза. «В мае 2015 года председатели берлинского земельного объединения «Зеленых» Беттина Яраш и Даниэль Везенер представили доклад комиссии по выяснению отношения берлинского земельного объединения Bündnis 90/DIE GRÜNEN к педофилии и сексуальному насилию над детьми с момента основания до 1990-х годов. Факт, что в Альтернативном списке за демократию и защиту окружающей среды (AL) «в течение многих лет» терпимо относились, как минимум, к двум осужденным педосексуалам. В связи с этим в газете Tagesspiegel сообщалось, что в берлинской региональной партии имело место «массовое сексуальное насилие над детьми» и что, согласно заявлению депутата Томаса Бирка, пострадало до 1000 детей: «гей-секция нашей партии была более или менее педо-секцией до 1993 года». А так, конечно, слова-то красивые – «за демократию и защиту окружающей среды».

    Вот такая тебе, бабушка, демократия.

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