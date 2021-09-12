Захарова сочла болезнью эксперименты Запада по выбору детьми гендера

Эксперименты западных стран по предоставлению детям выбора гендера являются проявлением прогрессирующей болезни, говорится в статье официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В статье для «Российской газеты» дипломат обратила внимание на сообщения австралийских СМИ о том, что власти штата Новый Южный Уэльс захотели разрешить детям в возрасте от трех лет самостоятельно выбирать себе гендер. Кроме того, дипломат привела несколько примеров из Дании, Шотландии и Англии, где власти также тем или иным образом навязывают детям самостоятельный выбор своей половой принадлежности.

«Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера. Активно используются при этом современные медийные средства – продукция массовой культуры», – отметила Захарова.

Она призвала не придавать таким тенденциям позитивный контекст. «Прогресс – не движение к лучшему. Прогресс – это развитие процесса. А вот в какую сторону и с каким результатом зависит от заданных изначально параметров. Проверочное словосочетание – «прогрессирующая болезнь». Это тот самый случай. Нас убеждают, что это свобода. А на самом деле это вседозволенность порока и высвобождение извращения от ответственности», – указала дипломат.

По мнению официального представителя МИД, данные эксперименты проводятся целенаправленно и скоординировано с целью порабощения личности человека культурным концептам.

«Мы имеем дело с новым типом политической концепции – ультрабиополитикой. Это не первая попытка. С человечеством такой эксперимент пытались провести адепты нацистской евгеники. Нацисты измеряли черепа и носы, хотели вывести нового человека. Нынешний либеральный Левиафан пошел дальше. Задача еще более человеконенавистническая – не вывести нового человека, а заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь. Так зло над нами еще не потешалось», – подчеркнула она.

Подобную политику западных властей она назвала институализацией социальной педофилии. «За «радужными перспективами раскрепощения» скрывается извращенное, уродское мировоззрение. Нам продают это как борьбу с гомофобией и лекарство от страданий, но это настоящая война с остатками личной свободы, порабощение человека с детства под дулом либеральной диктатуры», – резюмировала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что ситуация вокруг тематики ЛГБТ на Западе похожа на махровую диктатуру либерализма.

Напомним, ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно. В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в России однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар.