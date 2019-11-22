Тотальный либерализм добрался до классического искусства

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«Северный поток – 2» вызвал приступ злобы у американских сенаторов

США вспомнили, что не остановили строительство российского газопроводаФото: Stefan Sauer/DPA-Zentralbild/
Global Look Press
Остановить строительство важнейшего российского газопровода «Северный поток – 2» можно «одним щелчком», уверяет один из американских сенаторов. Откуда среди парламентариев США такая ненависть к российским газовым проектам, когда ожидается начало работы газопровода и нужно ли Газпрому бояться агрессивных заявлений сенатора? Подробности...
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«Северный поток – 2» вывел «борцов с Путиным» на чистую воду

Евгения Чирикова на форуме в ВильнюсеФото: Форум свободной России/YouTube
Сенатор Тед Круз призвал ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2» – потому что нельзя допустить, чтобы газопровод «улучшил финансовое положение России». Практически открытым текстом говорится о том, что необходимо лишить Россию части доходов – и это куда честнее, чем рассуждать об угрозе Украине или ущербе для экологии, как это делали недавно участники вильнюсского «Форума свободной России». Подробности...
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Борьба с хамством чиновников дошла до «перегибов»

Борьба с грязью на улицах должна быть для мэрии более приоритетной, чем борьба за чистоту речи в социальных сетяхФото: Донат Сорокин/ТАСС
Очередного российского чиновника увольняют за хамство в социальных сетях. На сей раз жертвой борьбы за корректность стала начальник управления культуры Петрозаводска Анна Лесонен. С формальной точки зрения она действительно назвала горожан «мразями». Но есть те, кто предлагает Лесонен наградить. И есть ощущение, что правда на их стороне, а борьба с хамством рискует превратиться в профанацию. Подробности...
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Сербов взбудоражил «шпионский скандал» с российским дипломатом

Видеоролик снимали профессионалы, но не в кинематографеФото: Кадр из видео
Настоящий шок переживают сейчас все политические круги Сербии, и это прямо связано с отношениями между этой страной и Россией. Все дело в скандальном видеоролике, на котором российский дипломат передает деньги некоему сербскому чиновнику. Кто и как снял эту видеозапись и как это повлияет на отношения Москвы и Белграда? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали похотливые белые мужики. Подробности...
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              Игорь Мальцев

              Тотальный либерализм добрался до классического искусства

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 22 ноября 2019, 12:12

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              Этого, конечно, следовало ожидать, но мало кто представлял, что деградация общества будет проходить такими ударными темпами.

              Движения всяческих угнетенных самовыдвиженцев вдруг ощутили свою силу внесудебной расправы в рамках всяческого #metoo и расправили плечи. От того, что они начали творить от имени Тотального Добра, из глазниц Мэри Эстел и Симоны де Бовуар в гробах брызнули кровавые слезы.

              Не за то они боролись.

              А за что, кстати, боролись, то уже в ходу в каждой развитой стране. И, стало быть, комсомольскому отряду их самозваных наследниц остаются только тупые манипуляции общественным сознанием и неприкрытое мракобесие.

              И от воспоминаний о чьих-то ширинках на вечеринках тридцать лет назад после дискотеки они просто обязаны были тронуться дальше: например, докопаться до искусства. Причем вовсе не авангардного или провокационного. А именно что до классики.

              Фото: Поль Гоген

              Потому что, например, классиком уже стал художник Бальтюс – висел себе спокойно в музее Метрополитен в Н-Й и никого не трогал. И тут какой-то малообразованной дряни пришло в голову, что ее оскорбляет картина 1938 года «Мечтающая Тереза», где из наготы только белые трусы.

              С 1938 года никого не оскорбляли белые трусы юной Терезы, а теперь оскорбили.

              Пока висела эта картина, немцы убили шесть миллионов евреев и двадцать миллионов русских, белорусский слесарь Освальд завалил Кеннеди, «Лолита» стала бестселлером, штандартенфюрер СС Браун отправил американцев на Луну, на экраны вышла «Глубокая Глотка» и до сих пор поет Макаревич. И никого этот лобок в трусах не оскорблял.

              А тут вдруг американская тетушка потребовала, чтобы картину изъяли, потому что она «педофилическая», и собрала онлайн-петицию с подписями 8000 таких же тетушек.

              У руководства «Мета» хватило мозгов послать всю эту публику читать в углу каталог Sears, потому что ничего другого они в жизни и так не прочли.

              Но обуянные тоталитарным либерализмом граждане – они не только тупые и безграмотные, они еще активные и упертые. И вот уже на лондонской выставке «Портреты Гогена» посетители Национальной галереи видят новые подписи к полотнам художника. Новые, идеологически правильные подписи. Нет, вы не ослышались.

              Под картиной «У Техаманы много предков» с подростком – любовницей Гогена написано: «Художник неоднократно вступал в сексуальные отношения с молодыми девушками, женился на двух из них и воспитывал детей. Гоген, несомненно, использовал свое положение привилегированного жителя Запада, чтобы максимально использовать сексуальные свободы».

              Под другой картиной формулировку «отношения с молодой таитянской женщиной» заменили на «отношения с 13- и/или 14-летней таитянской девочкой».

              Это до боли похоже на предисловия, которые советские коммунистические идеологи печатали в книгах не совсем коммунистических авторов. Там обязательно было про их грубые идейные ошибки и уклонизм. Без этого книга не могла выйти в свет.

              В общем, Национальная галерея в Лондоне прогнулась под натиском «новой морали», которую навязывают нам бесконечные группки обиженных на все граждан.  

              В принципе, людей, которые не понимают и не знают, что в те годы на каком-нибудь Таити женщины в 13 уже рожали, а к тридцати уходили в мир иной дряхлыми старухами, а в каком-нибудь Уэльсе мальчики работали на шахтах с пяти лет. И к свидетелям эпохи постфактум вряд ли можно предъявлять претензии, словно это повешенный в камере американский мошенник Джеффри Эпштейн. 

              Но у новых пуритан очень узкий подход, который делает их самыми примитивными варварами. И их задача – сделать варварами всех остальных.

              «Он [Гоген] был высокомерным, переоцененным, покровительственным педофилом», – заявила Эшли Ремер, американский куратор, которая основала интернет-музей, посвященный молодым девушкам в истории и культуре.

              Ну да, а ты – комсомолка и дура. И что?

              Методология, основанная на привязке произведения искусства к персоне художника, да еще и вне исторического контекста – это путь в пропасть окончательного невежества, где единственным пророком в белых одеждах останется шведская школьница – вестник Апокалипсиса, а вместо искусства – гора пластиковых бутылок с экологически правильной подписью, заверенной в отделе по идеологии райкома партии «Зеленые».

              И вот уже у них и Бердслей – это не потрясающий рисовальщик, а поставщик «шок-контента», который может оскорбить зрителя своими фигурами ар-нуво. А Эмиль Нольде уже не лучший акварелист эпохи, а нацист. Фитцджеральд с Хемингуэем – тупо два алкаша, а Уайльд вместо жены трахал юного Дугласа. Стоп – Уайльда они пропускают, потому что он гей, стало быть, идеологически неправильно выносить ему моральные оценки. Он – условный «свой».

              А Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. Просто позор нации, а не Гоген. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали отвратительные похотливые белые мужики, перед которыми бедные женщины вынуждены были позировать голыми, а это – принуждение к проституции, то есть к продаже тела.

              Вообще-то, по-хорошему, собрать бы все эти картинки и сжечь. Как жгли свои работы великие художники Флоренции, приняв близко к сердцу проповеди Джироламо Савонаролы об очищении. А ведь он дело говорил. Одна беда по сегодняшним меркам – заодно хотел сжечь и всех содомитов. Но его наследницы – чокнутые и наглые тетушки с моралью в очах настолько не образованны («куратор» – не образование и не профессия), что, скорее всего, и не знают, к чему там призывал Джироламо. Они уже сами себе Савонаролы, которые клеймят картины Гогена за таитянских любовниц, но помалкивают насчет девятилетней Аиши, потому что за это можно и головы лишиться. В прямом, игиловском, смысле слова. Или просто на досуге пичкают семилетних мальчиков гормонами, чтобы они стали трансгендерами в русле новой морали в рамках старых экспериментов доброго доктора Й. Менгеле.

              Наверное, чтобы не дай Босх, из них не получилось новых Гогенов. 

              Не волнуйтесь – и так и так – не получится.


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