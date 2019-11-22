Тотальный либерализм добрался до классического искусства

Этого, конечно, следовало ожидать, но мало кто представлял, что деградация общества будет проходить такими ударными темпами.

Движения всяческих угнетенных самовыдвиженцев вдруг ощутили свою силу внесудебной расправы в рамках всяческого #metoo и расправили плечи. От того, что они начали творить от имени Тотального Добра, из глазниц Мэри Эстел и Симоны де Бовуар в гробах брызнули кровавые слезы.

Не за то они боролись.

А за что, кстати, боролись, то уже в ходу в каждой развитой стране. И, стало быть, комсомольскому отряду их самозваных наследниц остаются только тупые манипуляции общественным сознанием и неприкрытое мракобесие.

И от воспоминаний о чьих-то ширинках на вечеринках тридцать лет назад после дискотеки они просто обязаны были тронуться дальше: например, докопаться до искусства. Причем вовсе не авангардного или провокационного. А именно что до классики.

Потому что, например, классиком уже стал художник Бальтюс – висел себе спокойно в музее Метрополитен в Н-Й и никого не трогал. И тут какой-то малообразованной дряни пришло в голову, что ее оскорбляет картина 1938 года «Мечтающая Тереза», где из наготы только белые трусы.

С 1938 года никого не оскорбляли белые трусы юной Терезы, а теперь оскорбили.

Пока висела эта картина, немцы убили шесть миллионов евреев и двадцать миллионов русских, белорусский слесарь Освальд завалил Кеннеди, «Лолита» стала бестселлером, штандартенфюрер СС Браун отправил американцев на Луну, на экраны вышла «Глубокая Глотка» и до сих пор поет Макаревич. И никого этот лобок в трусах не оскорблял.

А тут вдруг американская тетушка потребовала, чтобы картину изъяли, потому что она «педофилическая», и собрала онлайн-петицию с подписями 8000 таких же тетушек.

У руководства «Мета» хватило мозгов послать всю эту публику читать в углу каталог Sears, потому что ничего другого они в жизни и так не прочли.

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Но обуянные тоталитарным либерализмом граждане – они не только тупые и безграмотные, они еще активные и упертые. И вот уже на лондонской выставке «Портреты Гогена» посетители Национальной галереи видят новые подписи к полотнам художника. Новые, идеологически правильные подписи. Нет, вы не ослышались.

Под картиной «У Техаманы много предков» с подростком – любовницей Гогена написано: «Художник неоднократно вступал в сексуальные отношения с молодыми девушками, женился на двух из них и воспитывал детей. Гоген, несомненно, использовал свое положение привилегированного жителя Запада, чтобы максимально использовать сексуальные свободы».

Под другой картиной формулировку «отношения с молодой таитянской женщиной» заменили на «отношения с 13- и/или 14-летней таитянской девочкой».

Это до боли похоже на предисловия, которые советские коммунистические идеологи печатали в книгах не совсем коммунистических авторов. Там обязательно было про их грубые идейные ошибки и уклонизм. Без этого книга не могла выйти в свет.

В общем, Национальная галерея в Лондоне прогнулась под натиском «новой морали», которую навязывают нам бесконечные группки обиженных на все граждан.

В принципе, людей, которые не понимают и не знают, что в те годы на каком-нибудь Таити женщины в 13 уже рожали, а к тридцати уходили в мир иной дряхлыми старухами, а в каком-нибудь Уэльсе мальчики работали на шахтах с пяти лет. И к свидетелям эпохи постфактум вряд ли можно предъявлять претензии, словно это повешенный в камере американский мошенник Джеффри Эпштейн.

Но у новых пуритан очень узкий подход, который делает их самыми примитивными варварами. И их задача – сделать варварами всех остальных.

«Он [Гоген] был высокомерным, переоцененным, покровительственным педофилом», – заявила Эшли Ремер, американский куратор, которая основала интернет-музей, посвященный молодым девушкам в истории и культуре.

Ну да, а ты – комсомолка и дура. И что?

Методология, основанная на привязке произведения искусства к персоне художника, да еще и вне исторического контекста – это путь в пропасть окончательного невежества, где единственным пророком в белых одеждах останется шведская школьница – вестник Апокалипсиса, а вместо искусства – гора пластиковых бутылок с экологически правильной подписью, заверенной в отделе по идеологии райкома партии «Зеленые».

И вот уже у них и Бердслей – это не потрясающий рисовальщик, а поставщик «шок-контента», который может оскорбить зрителя своими фигурами ар-нуво. А Эмиль Нольде уже не лучший акварелист эпохи, а нацист. Фитцджеральд с Хемингуэем – тупо два алкаша, а Уайльд вместо жены трахал юного Дугласа. Стоп – Уайльда они пропускают, потому что он гей, стало быть, идеологически неправильно выносить ему моральные оценки. Он – условный «свой».

А Гоген был слишком гетеро, слишком белый, слишком привилегированно-нищий. Просто позор нации, а не Гоген. И таких Гогенов – тыщи, куда ни плюнь. Слюны не наберешь на все ваши обители зла – национальные галереи в каждой стране, забитые идейно вредными картинками, которые намалевали отвратительные похотливые белые мужики, перед которыми бедные женщины вынуждены были позировать голыми, а это – принуждение к проституции, то есть к продаже тела.

Вообще-то, по-хорошему, собрать бы все эти картинки и сжечь. Как жгли свои работы великие художники Флоренции, приняв близко к сердцу проповеди Джироламо Савонаролы об очищении. А ведь он дело говорил. Одна беда по сегодняшним меркам – заодно хотел сжечь и всех содомитов. Но его наследницы – чокнутые и наглые тетушки с моралью в очах настолько не образованны («куратор» – не образование и не профессия), что, скорее всего, и не знают, к чему там призывал Джироламо. Они уже сами себе Савонаролы, которые клеймят картины Гогена за таитянских любовниц, но помалкивают насчет девятилетней Аиши, потому что за это можно и головы лишиться. В прямом, игиловском, смысле слова. Или просто на досуге пичкают семилетних мальчиков гормонами, чтобы они стали трансгендерами в русле новой морали в рамках старых экспериментов доброго доктора Й. Менгеле.

Наверное, чтобы не дай Босх, из них не получилось новых Гогенов.

Не волнуйтесь – и так и так – не получится.