Никас Сафронов рассказал о подаренной ему туземным вождем 12-летней девочке

Заслуженный художник России Никас Сафронов выступил в защиту художника Поля Гогена, которого начали обвинять в интимных отношениях с несовершеннолетними жительницами острова Таити.

По данным издания The New York Times, искусствоведы начали говорить о том, что «нет сомнений в том, что Гоген эксплуатировал свое положение привилегированного человека с Запада, чтобы получить максимум из доступных ему сексуальных свобод».

Никас Сафронов заявил, что недопустимо оценивать творчество на основе личной жизни творца.

«Этого следовало ожидать. Началось с обвинений известных людей – наших современников, в основном, людей искусства, в харрасменте, в сексуальных отклонениях, в том числе в педофилии. Теперь, видимо, ресурсы обличений современников несколько поистощились и взялись за творцов прошлого. По большому счету, это все только один, но очень зримый пример кризиса западноевропейской культуры и соответствующей модели цивилизации. Всегда были желающие поговорить о личной жизни Чайковского и его сексуальной ориентации, о любовных связях Пушкина, о признаках педофилии Набокова», – заявил Сафронов изданию «Ридус».

«Как представляется, совершенно недопустимо оценивать творчество творца по его личной истории. Микеланджело был гомосексуалистом, Леонардо да Винчи вскрывал трупы, что было просто невообразимо для того времени. Караваджо был убийцей, с азартом участвовал в различных турнирах. И что, их теперь всех запретить?» – добавил художник.

Он отметил, что для каждой эпохи характерны свои моральные устои, которые современного человека могут шокировать. «На острове в Эквадоре вождь подарил мне свою 12-летнюю дочь. Там у них такие нравы, они смотрят на эти вещи спокойно, такова традиция. Я, конечно, оставил девочку с семьей», – уточнил Сафронов.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо оценивать произведения искусства, созданные художником.

«Мы что возвращаемся к диким временам инквизиции? Гоген как личность может нравиться или нет, но причем здесь его искусство? <...> Маразм крепчает и охватывает сознание все большего числа людей. Искусствоведы, как оказалось, не исключение», – говорит Сафронов.

Ранее в России художницу Милу Арбузову заподозрили в растлении малолетних из-за «ремейка» картины итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли.