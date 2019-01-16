Российскую художницу заподозрили в педофилии из-за картины

Петербургская художница Мила Арбузова сообщила о возбуждении против нее уголовного дела из-за картины, на которой усмотрели «признаки педофилии».

Причиной подозрений в растлении малолетних стала картина Арбузовой «Движение красоты», которую сама россиянка называет ремейком шедевра итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Вместо богини Венеры на своем полотне художница изобразила феминистку Сашу Черноусову. Также на картине нарисован ребенок, который дует феном в сторону главной героини полотна, как бы синхронно с божествами ветра и воздуха, изображенными в левом верхнем углу картины.

«Картина-шутка, также затрагивающая феминистскую повестку – репродуктивный труд женщин, стандарты красоты, бодипозитив», – объясняет сама художница, пишет «Ридус».

По словам Арбузовой, ее обвиняют в изображении на одной картине обнаженной взрослой женщины и ребенка в одежде. «По их словам, некий гражданин ЕС пожаловался на эту картину, выставленную на выставке в Германии, и направил жалобу в прокуратуру РФ. Доказательством того, что дело фальсифицировано целиком и полностью, является тот факт, что проводившие допрос неправильно назвали страну, в которой выставлялась картина, – а это была Франция. Германия же наверняка возникла как сопутствующий мотив потому, что там проживают мои родители, и именно об этом хорошо знают заказчики этого процесса», – утверждает художница в Facebook.

Кроме того, по словам следователей, пожаловавшийся на художницу якобы недоволен клубом «Нафаня», в котором преподает Арбузова. По его словам, художница якобы показывала детям «развратные» картины. Сама Арбузова говорит, что не показывала несовершеннолетним обнаженные картины.

«В клубе и вообще, где я преподаю, я не показываю детям никогда никакие свои работы. Обнаженку мы вообще никогда не рисуем, ничего такого не было, к чему можно придраться. Это важная тема, потому что вообще очень странные претензии к живописи с обнаженной натурой. Ситуация как в арабских странах. Это неправильно», – объяснила художница радиостанции «Говорит Москва».

По некоторой информации, следователи также хотят приобщить к делу серию портретов топлес «Нормализация бюста», «целью которой является нормализация восприятия человеческого тела и снижение уровня сексуализации тела, главным образом женского».