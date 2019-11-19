США вводят санкции против красоты русских женщин

Взгляд
19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
Разделы

У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
Перейти а раздел…

Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
Перейти а раздел…

Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

Военную форму в военкоматах носили порой даже гражданские служащиеФото: Денисов Роман/ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу отменил еще одну реформу своего предшественника – военным комиссарам возвращают погоны. С тех пор, как Сердюков в свое время сделал военкомов гражданскими служащими, ситуация и с призывом, и с коррупцией в военкоматах существенно улучшилась. Что еще стало причиной нововведений? Подробности...
Перейти а раздел…

«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Хлеб и оружие можно отнять у других

Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев

«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китай нашел слабые места России

    Самые старые боевые самолеты, которые еще в строю

    Премьер Армении бросил вызов Cатане

      Перейти а раздел…

      Проект нового плацкартного вагона

      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
      Подробности...

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?
          • Уже отказался(-лась)

          • Собираюсь отказаться

          • Не собираюсь отказываться

          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп выступил с новыми торговыми угрозами в адрес Китая
              Сбербанк продал «золотую акцию» Яндекса за 1 евроОбе нитки «Турецкого потока» заполнили газомВ Германии сообщили об обещаниях России по транзиту газа через УкраинуРоссия расконсервировала ракетоносец Ту-22М3
              Киев заявил о готовности к поиску компромиссов по ДонбассуКремль резко высказался о претензиях Украины к России по газуТ-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступлениеМоскве пообещали сильный ветер и гололедицу
              На Западе заявили о выгодной позиции Путина перед саммитом «нормандской четверки»Фигуристка Медведева и тренер Тутберидзе «не заметили» друг друга при встречеСкабеева высмеяла Зеленского за отказ от бритьяПсихиатр оценил потенциал фаз Луны спровоцировать доцента Соколова на убийство

              армия Украины


              Команда Зеленского планировала назначить министром обороны американца

              «Меня шокирует»


              Феминистка раскритиковала школьную лекцию о традиционных семейных ценностях

              история войны


              Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году

              Видео

              Миллиардные хищения


              Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

              возвращение кораблей


              Украина получила испытание доброй волей России

              «политический украинец»


              Предательские заявления поэта Орлуши родом из СССР

              ранок газа


              У Газпрома появился новый конкурент в Европе

              договор о границе


              Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

              Доказательства не нужны


              Дмитрий Родионов: «Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

              Интеграция в Россию


              Глеб Простаков: Киев готовится добровольно отказаться от Донбасса

              Нравственные ориентиры


              Алексей Алешковский: Время стрессов и страстей мчится все быстрей в лентах новостей

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к идее отказа от использования в быту пластиковых пакетов?

              США вводят санкции против красоты русских женщин

              Алина Санько стала очередной жертвой самоизоляции США   19 ноября 2019, 21:00
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Антон Крылов

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Представительница России по вине США потеряла шансы быть признанной главной красавицей планеты. А все из-за особенностей визовой политики, которую ведет Вашингтон. Самое интересное, что это касается не только России – жертвой самоизоляции самой могущественной на планете державы становятся даже ее союзники.

              Россия не будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная – 2019». «В этом году дирекция конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила даты и место проведения финала – США, Атланта. К сожалению, из-за сложной и долгой процедуры получения американской визы мы не успеваем ее получить и хорошо подготовиться. Последние несколько недель наша команда предпринимала все усилия для участия в этом масштабном проекте, но мы были вынуждены отказаться», – рассказала директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

              При этом в конкурсе «Мисс мира», финал которого пройдет 14 декабря в Лондоне, примет участие гражданка России Алина Санько.

              Отметим, что Британия, несмотря на обострение отношений с нашей страной, визовый режим для граждан России серьезно не усложняла, более того, многие «отказники» Шенгена без серьезных проблем получают разрешение на въезд. Пожалуй, единственным человеком, пострадавшим от английского негостеприимства, стал Роман Абрамович, которому полтора года назад не продлили визу. Миллиардер после этого получил израильское гражданство, которое дает право на безвизовый въезд на Альбион, но, как говорят, обиделся на британцев за неблагодарность и бывает в Лондоне крайне редко.

              США же ужесточили визовый режим для граждан России настолько серьезно, что под санкции иногда попадают даже украинские граждане. И это несмотря на то, что благодаря импичменту Трампа даже далекие от политики американцы через 28 лет наконец-то поняли, что Россия и Украина – это разные государства.

              Только со второй попытки получила визу украинская красавица.

              Как написала у себя в «Фейсбуке» председатель оргкомитета украинского национального этапа конкурса Анна Филимонова, уроженке Запорожья Анастасии Субботе, которая должна представлять Украину на конкурсе «Мисс Вселенная», при первой подаче документов отказали в получении американской визы. «Сотрудник посольства США ... спросил о цели получения визы в США. Анастасия, свободно владеющая английским языком, подробно ответила на его вопрос и передала официальные документы». Просмотрев бумаги, сотрудник посольства сообщил, что их уже подавали прежде, и поставил отказ в получении визы, написала Филимонова и попросила у посла Уильма Тейлора помощи.

              Просьба была услышана – благодаря личному вмешательству Тейлора Субботе дали визу. 

              Вообще крайне странно, что на фоне безжалостной критики диснеевских мультфильмов за сексизм, расизм и прочие «измы», а также на фоне попыток запретить выставки Поля Гогена из-за того, что художник женился на 13-летней таитянке, женские конкурсы красоты, по сути своей мало отличающиеся от конкурсов на самую большую тыкву или самую пушистую кошку, продолжают процветать.

              Как и в случае с Саудовской Аравией, традиционно попадающей в «слепое пятно» как феминисток, так и других борцов за права человека, регулярно критикующих за разнообразные нарушения Россию и другие европейские страны, конкурсы красоты почему-то практически игнорируются теми, кому, казалось бы, по статусу положено требовать немедленного запрета этого апофеоза объективизации и дегуманизации женского пола. Причем «Мисс Вселенная», ранее принадлежавшая «сексисту номер один в мире» Дональду Трампу, – это далеко не единственный подобный конкурс мирового масштаба. Еще есть «Мисс мира», «Мисс Интернешл» и «Мисс Земля».

              Разумеется, все конкурсы не игнорируют гуманитарную повестку, участницы со сцены говорят о проблемах экологии и выступают за мир во всем мире, как в известном голливудском фильме «Мисс Конгениальность». Но суть от этого не меняется. Девушек оценивают в первую очередь по внешним данным, что противоречит всем тенденциям мирового феминизма, но никаких серьезных действий по бойкоту конкурсов красоты не предпринимается.

              Это, конечно, в очередной раз наводит на мысль о том, что практически весь современный «активизм» – это в первую очередь политика и бизнес. Почему-то главными виновниками экологических бед оказываются «неправильные» с точки зрения западного истеблишмента страны, а о правах человека говорить вообще не приходится. Сотни жертв в одной стране полностью игнорируются на фоне слезинки ребенка в другой стране, которую по случайному совпадению надо немедленно разбомбить и в которой, тоже совершенно случайно, богатые залежи нефти.

              Видимо, владельцы конкурсов красоты сумели каким-то образом мотивировать феминисток разных стран, чтобы те не обращали на них внимания, ограничиваясь лишь дежурными заявлениями о недопустимости «объективизации». Сравните с массированными чайлдфри-кампаниями, в ходе которых феминистки буквально едят землю.

              Поэтому неучастие России в конкурсе «Мисс Вселенная» вполне можно было бы преподнести как борьбу с объективизацией женщин. Но, разумеется, никто этого делать не будет. Феминистки – по своим известным только им причинам, а все остальные – потому что не видят ничего страшного в том, что красивые девушки добровольно выходят на сцену и говорят о необходимости борьбы за мир во всем мире.

              Просто приходится констатировать, что

              США окончательно превратились в закрытую страну, использующую свой жесткий визовый режим для того, чтобы не пускать к себе неугодных им дипломатов, спортсменов, а теперь и красавиц.

              Наивно думать, что это будет касаться только России, а всем остальным визы будут давать, хоть и со второго раза. В этом деле главное – начать, а дальше проблемы со въездом в США могут начаться у граждан абсолютно всех стран мира. Собственно, в истории такое уже бывало, когда гражданина Британии Чарльза Чаплина выслали из США в разгар маккартизма.

              Так что ничто не ново под луной. И как Голливуд ничего не приобрел от высылки Чаплина, так же и конкурс «Мисс Вселенная» без российских участниц, безусловно, будет менее интересным.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............