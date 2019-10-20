Как заставить США уважать мировой порядок

США ведут себя по отношению к России, да и ко многим другим странам мира, все более хамски и самоуверенно. Разумеется, это отображает реальный вес американской сверхдержавы в международной политике. Есть ли какие-либо способы заставить США уважать интересы других государств, помимо непосредственного силового давления?

В советском, а у некоторых и в постсоветском детстве взрослые регулярно говорили: «Если ты плюнешь на общество, то общество утрется, а если общество плюнет на тебя, то ты утонешь». Так детей учили не ставить личное выше общественного.

США – нация индивидуалистов. На первом месте для человека – его индивидуальные права, на втором – семья, на третьем – штат, на четвертом – Соединенные Штаты. И где-то очень-очень далеко – весь остальной мир.

В 90-е годы гражданам России, да и многих других стран мира, казалось, что США остались единственной сверхдержавой именно благодаря индивидуализму, и эту идеологию активно навязывали обществу. К счастью, не прижилось. Тем временем США все больше и больше уверялись в своей избранности и непогрешимости, устраивая «гуманитарные бомбардировки» по всей планете и вводя санкции против стран, недостаточно восторженно принимавших американский образ жизни.

Судя по тому, с каким восторгом был принят простыми американцами и частью истеблишмента Дональд Трамп с его лозунгом «Сделаем Америку снова великой», имевшегося на 2015-2016 годы доминирования США было недостаточно. Хотелось больше.

Какую политику в отношении России вел бы Трамп, если бы не обвинения в сговоре с Кремлем, мы уже никогда не узнаем. Это альтернативная история из разряда: «Что было бы, если бы Горбачев запустил перестройку без гласности и утопил в крови сепаратистов».

В результате мы имеем то, что имеем. Несмотря на дежурные уверения американского президента, что он готов поладить с Москвой в любой момент, отношения пробивают одно дно за другим.

Отказ выдавать визы российским дипломатам для работы в ООН – это нарушение всех взятых на себя Вашингтоном обязательств. Это очевидно всему миру, в том числе негативно настроенным по отношению к России странам.

Два комитета ООН были вынуждены прекратить работу из-за отсутствия кворума. Негативную реакцию России поддержал заместитель генсека по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш. По словам заместителя постоянного представителя России при ООН Геннадия Кузьмина, генсек ООН Антониу Гуттериш «целиком разделяет нашу позицию». Более того. Кузьмин подчеркнул, что «мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире».

Теперь главный вопрос – какими будут последствия? Можно перенести заседания комитетов, члены которых не получили визы в США, на нейтральную территорию – в Женеву или Вену. Столицы нейтральных государств традиционно служат для встреч государств, чьи отношения находятся в стадии охлаждения или, наоборот, в горячей фазе. С этим предложением выступил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Еще один вариант, который назвал Геннадий Кузьмин – созвать международный суд ООН. «Впервые четко был поставлен этот вопрос о том, что надо предпринимать конкретные действенные шаги. Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно: проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания». При этом последнее слово в решении о созыве арбитражного суда остается за генеральным секретарем, и совершенно неочевидно, что он решит портить отношения со страной пребывания ООН.

Российский эксперт Дмитрий Дробницкий скептически оценил перспективы суда над США. «Представим себе, что эти нарушения рассмотрены, США признаны виновными, на них накладывают штрафные санкции, а они их просто не платят. И что тогда? Мне кажется – это утопия. Ничего из этого дела не получится, никакие из этих механизмов, увы, не работают. Попробовать при помощи международного права привлечь кого-нибудь к ответственности, а тем более ядерную державу – это бессмысленно», – заявил он в интервью газете ВЗГЛЯД.

«Проблема еще и в том, что в самих США существует огромный скепсис в отношении ООН. И увеличение давления на Вашингтон, скорее всего, приведет к тому, что США снизят уровень своего участия в организации. К тому же в разное время мы слышим, что если кому-то не нравятся американские резолюции в Совбезе ООН – Вашингтон может вообще прекратить финансирование организации», – полагает эксперт.

Действительно, американские политики, включая президента Трампа, регулярно выступали с критикой ООН. США, как известно, вообще не очень любят ограничивать свой суверенитет какими-либо обязательствами перед другими странами. А с приходом власти нынешнего президента отношение Вашингтона к международным организациям (включая даже такую икону западного мира, как НАТО) стало откровенно скептическим.

Два года назад Трамп подверг ООН критике из-за того, что «она не реализовала полностью имеющийся потенциал из-за бюрократизма и неумелого управления». Никаких явных признаков того, что он с тех пор изменил свое мнение, не появилось.

Так являются в действительности США такими неуязвимыми для международного сообщества? И да, и нет. Да, никакие санкции не подействуют – как не действуют они на Россию, и никакое военное давление на ядерную державу невозможно.

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Но если созвать международный суд не только по вопросу недопуска российских дипломатов в ООН, а сразу по нескольким вопросам, то у мира есть перспектива несколько снизить пафос и чувство собственной важности американцев.

Отказ выполнять обязанности страны-хозяйки ООН – это раз. Европейцы и китайцы могут судиться с Вашингтоном из-за нарушения правил ВТО, и Россия может присоединиться к этому иску – это два. Сирия может подать в суд из-за вторжения. Шансы на то, что подчиненные американцам администрации Ирака и Афганистана поддержат эти иски малы, но обвинить США в нарушении своих прав могут частные лица, потерявшие родственников и лишившиеся имущества в результате вторжения американских войск – это три. Иран может прибегнуть к юридическим мерам из-за выхода США из ядерной сделки. Россия может поставить вопрос перед Интерполом о том, что постоянные требования Вашингтона к третьим странам выдавать им российских граждан – это прямое нарушение международного права.

Разумеется, пока доллар остается основной платежной единицей в мире, а европейские страны боятся Россию и считают американцев своей единственной защитой, эти суды будут лишь каплями воды. Которые ничего не смогут противопоставить скале американского могущества и, будем откровенны, наглости в международных делах.

Но, как мы в России хорошо знаем, вода камень точит.

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