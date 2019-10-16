Эксперт оценил перспективы иска ООН против США

«Представим себе, что эти нарушения рассмотрены, США признаны виновными, на них накладывают штрафные санкции, а они их просто не платят. И что тогда? Мне кажется – это утопия», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий, рассуждая о перспективах рассмотрения в международном суде нарушений со стороны США по организации работы штаб-квартиры ООН.

«Все крупные международные организации подвержены деградации, и с ООН происходит тоже самое. К тому же со стороны США постоянно происходят нарушения и злоупотребления статусом страны-хозяйки. Мы прекрасно помним ситуацию с визами для российских дипломатов на ГА ООН», – напомнил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Проблема еще и в том, что в самих США существует огромный скепсис в отношении ООН. И увеличение давления на Вашингтон, скорее всего, приведет к тому, что США снизят уровень своего участия в организации. К тому же в разное время мы слышим, что если кому-то не нравятся американские резолюции в Совбезе ООН – Вашингтон может вообще прекратить финансирование организации», – отметил собеседник.

Таким образом, считает эксперт, идея рассмотреть нарушения США в международном суде больше похожа на романтическую ностальгию о давно прошедших временах.

«Мне кажется, это утопия. Ничего из этого дела не получится, никакие из этих механизмов, увы, не работают. Попробовать при помощи международного права привлечь кого-нибудь к ответственности, а тем более ядерную державу – это бессмысленно», – констатировал Дробницкий.

«И надо понимать, что несмотря на ту роль, которую ООН сыграла в становлении мирового порядка после Второй мировой войны – сейчас мир изменился. Хотим мы этого или нет, но сегодня ООН и международное право не отражает реалий 2019 года. Потому мы вынуждены искать какие-то новые форматы международного сотрудничества», – заключил эксперт.

Ранее зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что вопрос нарушения Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств может быть решен в международном суде.

«Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания», – сообщил Кузьмин.

При этом он отметил, что вопрос об арбитраже «целиком зависит от секретариата ООН». «Мы как государства-члены можем только предлагать, настаивать на этой процедуре, но последнее слово за генеральным секретарем», – указал дипломат.

Ранее заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш поддержал позицию России о нарушении Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств

Напомним, на прошлой неделе Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности организации.

В связи со сложившей ситуацией в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, например в Европу, а также напомнили о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

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