Россия не исключила обращения в суд из-за нарушений обязательств США перед ООН

Вопрос нарушения Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств может быть решен в международном суде, заявил зампостпреда России при международной организации Геннадий Кузьмин.

По словам российского дипломата, на заседании комитета по отношениям со страной пребывания международной организации «впервые четко был поставлен этот вопрос о том, что надо предпринимать конкретные действенные шаги» в связи с нарушением Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств, передает ТАСС.

«Часть делегаций, и мы поддерживаем эту инициативу, говорили о том, чтобы запустить механизм, предусмотренный соглашением о штаб-квартире, а именно проведение арбитража между генеральным секретарем ООН и государством пребывания», – сообщил Кузьмин.

При этом он отметил, что вопрос об арбитраже «целиком зависит от секретариата ООН». «Мы как государства-члены можем только предлагать, настаивать на этой процедуре, но последнее слово за генеральным секретарем», – указал дипломат.

Он также подчеркнул, что Москва в будущем считает необходимым избегать проведения любых мероприятий по линии ООН в США.

«Если вопрос дошел до того, что делегации не могут выполнять свои работы, неизбежно возникает такая тема, – отметил дипломат. – Будем исходить из того, что назначать мероприятия ООН в США чревато риском невыдачи виз, риском того, что мероприятия будут сорваны. Будем ориентироваться на эту данность».

Ранее заместитель генсека ООН по правовым вопросам Мигель де Серпа Суареш поддержал позицию России о нарушении Соединенными Штатами принятых на себя в рамках соглашения о штаб-квартире ООН обязательств

Напомним, на прошлой неделе Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия обвинила США в попытке подорвать работу ООН, а также в умышленном затруднении деятельности организации.

В связи со сложившей ситуацией в МИД России заявили о необходимости переноса международных встреч из США, например в Европу, а также напомнили о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД