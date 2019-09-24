Членам делегации России не выдали визы США для поездки на Генассамблею ООН

Посольство США в Москве не выдало визы десяти россиянам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий», – заявил Константин Косачев, который остался без визы, передает РИА «Новости».

Косачев рассказал, что визы не выдали ему, Леониду Слуцкому и восьми сотрудникам МИДа, включая главного переводчика и главу генерального секретариата ведомства Сергея Бутина, передает «Коммерсант».

Он уточнил, что им не отказали в визах, а просто не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве.

«Ситуация скандальная. Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа. <...> Но то, что мне и моим коллегам не предоставлена возможность участвовать в работе официальной делегации – это еще один и очень тяжелый раздражитель в наших двусторонних отношениях. Это очередная крайне деструктивная инициатива американской стороны, которая эти отношения даже на таких практических сюжетах загоняет в тупик», – отметил Константин Косачев.

Ситуацию также прокомментировала и Мария Захарова, назвав ее «возмутительным примером неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН». Кроме того, она сообщила, что все документы на визы были поданы россиянами вовремя.

Накануне стало известно, что несколько членов делегации Ирана, которые должны сопровождать президента страны Хасана Роухани на Генеральную Ассамблею ООН, не смогли получить американские визы.

После этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал угрозы США не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН, шантажом и давлением.

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