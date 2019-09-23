Небензя обвинил США в недостойном для великой страны поведении

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал угрозы США не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН, шантажом и давлением.

«Угрозы невыдачи виз главам ряда государств, приезжающим на неделю высокого уровня, – это попытка давления и шантажа с их (США – прим. ВЗГЛЯД) стороны», – заявил Небензя, передает ТАСС.

Постпред также назвал действия США в отношении иранцев недостойными. «То, как страна-хозяйка поступает в отношении некоторых стран-членов, – это, конечно, недостойно такой великой страны, как США. Они вводят абсурдные ограничения, например, тем же иранцам, которые должны ходить «по ниточке» между своей миссией и ООН. Шаг вправо, шаг влево считается «побегом», – добавил он.

Небензя напомнил, что в прошлом году американцы не выдали визу главе российской делегации на комиссию ООН по разоружению. «Это, конечно, ставит под вопрос добросовестность выполнения США своих обязательств. А угрозы невыдачи виз главам ряда государств, приезжающим на неделю высокого уровня, – это попытка давления и шантажа с их стороны», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что несколько членов делегации Ирана, которые должны сопровождать президента страны Хасана Роухани на Генеральную Ассамблею ООН, не получили американские визы.