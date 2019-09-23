США не пустили членов делегации Ирана на ГА ООН в Нью-Йорк

Несколько членов делегации Ирана, которые должны сопровождать президента страны Хасана Роухани на ГА ООН, не получили американские визы, сообщил замглавы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили.

Визы не получили некоторые заместители администрации и пресс-пул. Эсмаили подчеркнул, что США, не пуская иранцев в Нью-Йорк, нарушают свои обязательства «члена ООН и принимающей страна», передает РИА «Новости».

Тегеран считает, что США хотят ограничить «голос» Ирана на ГА ООН.

Высокопоставленный представитель Госдепа заявила, что американская делегация не планирует проводить переговоры с иранцами на полях 74-й сессии Генассамбели ООН, передает ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп также сообщил, что не намерен встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.

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