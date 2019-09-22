Трамп отказался встречаться с руководством Ирана на ГА ООН

Президент США Дональд Трамп не намерен встречаться с иранским руководством на полях Генассамблеи ООН.

«Ничего никогда не исключается, но у меня нет намерения встречаться с Ираном», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Напомним, на прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.

В Тегеране назвали ложью эти обвинения, а также предупредили о риске начала полномасштабной войны.

Позднее Пентагон объявил о переброске подкреплений на Ближний Восток по запросу Эр-Рияда.

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