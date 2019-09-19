Иран предупредил о риске полномасштабной войны

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил, что в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии существует риск начала полномасштабного военного конфликта.

«Начнется полномасштабная война», – сказал Зариф, отвечая на вопрос CNN о последствиях удара по Ирану со стороны Соединенных Штатов или Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, в свою очередь, потребовал представить доказательства того, что за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит Тегеран, передает РИА «Новости».

«Что касается нападения на нефтяные объекты Aramco, если у них есть задокументированные свидетельства причастности Ирана к нему, пусть их представят», – сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не ведет речь о войне с Ираном. Перед этим он распорядился «существенно» расширить санкции против Ирана.

Напомним, Иран заподозрили в причастности к атаке беспилотников в ночь на 14 сентября на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии. Инцидент привел к приостановке производства и потере половины нефтедобычи этой страной. Поставки нефти были полностью восстановлены во вторник.

В Иране все обвинения отвергли и назвали ложью.