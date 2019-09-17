Саудовская Аравия восстановила поставки нефти после атаки на НПЗ

Саудовская Аравия полностью восстановила поставки черного золота после атак на нефтяные объекты страны, сообщил министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Производство вернулось в норму с полудня сегодняшнего дня. [Компания Saudi] Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце», – сказал министр, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что половина объема нефтедобычи, утерянного в результате атаки на НПЗ, была восстановлена за два дня.

Министр также пообещал, что Саудовская Аравия вернется к прежнему уровню нефтедобычи в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября, передает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

В США обвинили иранские власти в причастности к атакам, однако в МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.

Позже вице-президент США Майк Пенс заявил, что США на фоне атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «готовы к бою».