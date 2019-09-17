Пенс заявил о готовности США к бою на фоне атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты «готовы к бою» на фоне атаки беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

По его словам, президент США Дональд Трамп определится с ответом на атаки в Саудовской Аравии в ближайшее время.

«Если Иран совершил эту последнюю атаку, чтобы надавить на президента Трампа и заставить его отступить, то они потерпят неудачу. Америка готова защищать свои интересы», – сказал Пенс, отметив, что США «готовы к бою», о чем ранее заявил Трамп.

«Нападения на наших союзников и мировые поставки нефти потерпят неудачу... Мы изучаем все данные. Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять, в предстоящие дни», – добавил Пенс, передает РИА «Новости».

Он пообещал, что при Трампе «Соединенные Штаты сохранят доминирование в энергетике, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости и предпримут все необходимые шаги для того, чтобы защитить нашу страну, наших солдат и наших союзников в Заливе».

Тем временем агентство France-Presse со ссылкой на неназванного чиновника США сообщает, что Вашингтон начал поиск доказательств атаки крылатых ракет из Ирана по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Отмечается, что собранные материалы будут представлены на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

Напомним, в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

В США обвинили иранские власти в причастности к атакам. В МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.