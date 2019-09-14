Пожары произошли на НПЗ в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников

Два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками в ночь на субботу, там произошли пожары, сообщили власти королевства.

Пожары возникли на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Они принадлежат государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство SPA.

«В 04.00 субботы службы промышленной безопасности компании Aramco приступили к тушению двух пожаров на НПЗ компании в районах Абкайк и Хурайс, возникших после ударов БПЛА», – заявил официальный представитель МВД страны.

Он сообщил, что пожары локализованы, начато расследование инцидента.

Кто именно стоит за атакой, не сообщается.

Отмечается, что регулярные атаки с помощью БПЛА против объектов в Саудовской Аравии осуществляют йеменские повстанцы-хуситы.

Так, в августе хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения.

В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.

С августа 2014 года в Йемене продолжается военное противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и шиитскими мятежниками.

С марта 2015 года в военные действия на стороне Хади вступил ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией. С этого момента хуситы стали наносить удары на территории королевства в ответ на бомбежки их объектов.

В феврале 2019 года сообщалось, что между представителями правительства Йемена и повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» была достигнута договоренность о взаимном отводе войск.