Стороны конфликта в Йемене договорились о взаимном отводе войск

Представители правительства Йемена и повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» в ходе четвертого заседания Координационного комитета в городе Ходейда достигли соглашения по первой фазе взаимной передислокации войск.

Заседание Координационного комитета в Ходейде завершилось 17 февраля, передает ТАСС.

«После долгих, но конструктивных обсуждений при содействии председателя Координационного комитета (...) стороны достигли соглашения по первой фазе взаимной передислокации войск», – говорится в заявлении секретариата ООН.

«Стороны также в основном договорились о второй фазе взаимной передислокации, окончательное решение по которой ожидается после дополнительных консультаций с руководством сторон», – отмечается в тексте заявления.

Ожидается, что следующее заседание Координационного комитета будет созвано в течение недели с целью окончательного согласования второй фазы разведения сторон.

Напомним, летом прошлого года газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Йемене, где проправительственные силы страны при поддержке арабской коалиции воюют против повстанцев-хуситов из движения «Ансар Аллах».